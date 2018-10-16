 Оркестр американских ВВС исполняет песню УПА "Лента за лентою". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, композиция была исполнена в джазовом стиле. Концерт проходил 14 октября в театре Марии Заньковецкой и был посвящен Дню защитника Украины.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, композиция была исполнена в джазовом стиле. Концерт проходил 14 октября в театре Марии Заньковецкой и был посвящен Дню защитника Украины.
3 год ·
Доброго здоров'я, друзі! Як ми з вами й передбачали, московські попи нас учора не підвели. Про це окремо потурбувався Хуйло, який узнавши про заяву Константинопольського патріархату вдарився в істерику і не приходя в сознаніє собрав совещаніє постійних члєнів свого совбеза. Которих обвів налитим кров'ю тяжолим взглядом: "Шо дєлать будєм, господа хорошіє". "Господа хорошіє" нахмурили брови та втупилися в бумажки, боясь підвести на царя-батюшку очі і поки оті баклани тупо сопуть, сімуліруя государственну озабоченность, ми собі спокійно заваримо кави чи чаю та зручно вмостившись заглянемо в прийомну Хуйла. Де стовбичить як із хреста знятий Кірюша Гундяй та ожидає коли його позовуть в царські покої, на татамі.
На татамі Хуйло бистро поставив Кірюшу рака і іспользуя його в качестве підсвічника вставив йому строгий виговор "за потерю Украины". Після чого подробнєйшим образом проінструктірував шо той тепер має дєлать для ісправлєнія ситуації. Кірюша на четвереньках козирнув і пошатуючись подався в Мінськ ісполнять царскьку волю, котора прекрасна тим, що являється образчиком сумбурності, емоційної неврівноваженості та логічної безтолковості.
Рішення совбеза РФ явно готовалися у великій спішці і про ту спішку убедітєльно свідчать навіть ляпи та граматичні помилки в тексті повідомлення для ЗМІ, котре досі висить на сайті в Хуйла. "Русская православная церковь на Украине" - це жесточайший прокол авторів того с позволєнія сказать документу і крупна підстава отца Онуфрія, який уже втомився всім розказувать, шо він не з РПЦ МП, а з УПЦ. Ну й "Киевская мЕтрополія" - це просто нектар і амброзія на душі усіх грамма наці, а для дідуся ще й переконливе свідчення давньої тези сільської аналітіки, що в Кремлі сидять малообразовані буйні дураки, среді которих де-не-де трапляються тихі дебіли. Ну немає там розумних та освічених нікого. Взагалі. Разве шо Сурков, та і той кретин, ще й наркоман.
Ітак, Гундяй охая і суєсловля прибув у Мінськ, де собрався весь синод московських тепер уже сектантів, включно з отцом Онуфрієм, та хриплим голосом об'явив, про повне припинення євхаристичного спілкування з Константинопольською церквою. - Бінго!
Воно могло бути чотирьох рівнів - на рівні патріархів, на рівні єпископів, на рівні священиків і на рівні вірян. В Кремлі вирішили не бавиться і одразу перейшли до четвертого рівня, тобто тепер і прихожанам РПЦ в церкви константинопольського патріархату навіть заходити запрещається. Це поза всім іншим означає, що й православний туризм на Афон - то для них тепер тяжкий гріх. Щоправда, оголосити Варфоломію анафему Хуйло все ж таки не наважився, а це значить, що він не просто дебіл. А дебіл, находящийся в плєну містичних забобонів. Бо вдруг у Варфоломія і правда є якісь магічні властивості, він сердито помолиться, проізнесе тайні заклінанія і зі Спаської башні Кремля раптом відвалиться звізда й упаде безм'ятєжно прогулюющомуся Хуйлу на лисину. Хуйло осторожно почухав темечко олівцем і пункт про анафему викреслив.
Але й без пункту про анафему ота заява РПЦ просто прекрасна. Дідусеві невідомо як її сприйняли середовищі українських церковних ієрархів, бо я чув поки що лише одну заяву одного з представників УПЦ КП. Який гарно поставленим оксамитовим баритоном висловив сподівання, що прийде час і московська церква повернеться в повноту православ'я. Смиренний погляд і стурбований тон того нашого священика свідчать про його неабиякі акторські таланти, бо насправді в душі у нього мали лунати торжествующі церковні гімни та розквітати айстри. Бо щедрішого подарунку для майбутньої УППЦ, ніж затіяна Хуйлом Мінська схизма просто не придумати. Адже Гундяй, повинуясь взірцево ідіотському приказанію Хуйла, по суті без бою віддав УППЦ такий козир, як канонічність. І тепер підтримувана авторитетом Константинополя УППЦ буде бездоганно канонічною, у той час, як РПЦ (включно з УПЦ МП) - розкольницькою церквою мінських схизматиків. І куди хрестьяніну податься? Відповідь очевидна.
Живо собі уявляю як щасливо посміхалися наші церковники, коли спішно перекладали текст заяви синоду РПЦ на грецьку мову, щоб Варфоломій зміг повною мірою оцінити стилістику та зміст того документу. Сподіваюся, що перекладачі не забули присовокупити до нього і переклад висловлювань главного "дипломата" РПЦ мЕтрополита Іларіона, которий, проста душа, взяв і обізвав Варфоломія "разбойніком". Да, церковна дипломатія Іларіона ні в чому не поступається дипломатії Лаврова і головною характерною рисою обох є ізящество непарнокопитних. Чи зуміє тепер отой тонкий, ізощрьонний дипломат Іларіон згуртувати на підтримку московської фронди проти Константинополя інші помісні церкви? Дідова відповідь - ха-ха три раза.
А як же реагуватиме тепер Константинополь? Найкраща відповідь - активізація зусиль по скорому утворенню УППЦ. Ну іще Варфоломій можливо помолиться за спасіння заблудшої душі брата во Христі Кирила й закличе московського патріарха до покаянія та смиренія, що в перекладі з візантійської означає "Та пішов ти, Кирюша, в жопу".
Зберігаємо бадьорий бойовий дух, тримаємо кулаки за Олега Сенцова та усіх полонених, і продовжуємо спокійно та послідовно допомагати Армії України, за широкими плечима якої нам так легко знущатися над врагами.
І слєдім, шоб віздє був порядок! А не то, шо січас
https://www.youtube.com/watch?v=fq4xgu8A56w
Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
Він, вихованець «Просвіти», зріс на традиціях української героїки. Відмовившись зректися своєї національності та перенести метрику з церкви до костелу, був змушений залишити п'ятий клас державної математично-природничої гімназії у Львові.
Після цього поринув у громадську роботу. В 19 років був ув'язнений за розповсюдження націоналістичних листівок. Через півтора року вийшовши на волю, став членом ОУН.
Потім його кілька разів заарештовували, а в 1939 році поляки запроторили до страшної в'язниці в Березі Картузькій, з якої вийшов після розгрому Польщі. Був у підпіллі. В 1941 році проголошував Акт відновлення Української держави на Жидачівщині (Вибранівці, Бринцях Загірних). Уник гестапівського арешту і з'явився в УПА під псевдом «Люлька». Писав вірші.
З розповіді Сорокаліти стала відома історія виникнення пісні, зокрема й про те, що мелодію до тексту підібрав кущовий провідник Василь Заставний ("Шершень").
Василь Михайлович Заставний народився 1907 року у с. Чижичах Жидачівського району Львівської області. До Організації Українських Націоналістів вступив у 30-х роках ХХ століття. З приходом радянської влади у 1944 році став кущовим провідником ОУН, керуючи підпільною роботою на території кількох сіл тодішнього Новострілищанського району.
Саме тоді підлеглий Заставному самооборонний кущовий відділ та боївка служби безпеки, якою командував М. Сорокаліта, провели бій з енкаведистами, який надихнув до написання пісні.
На постою в лісі біля с. Дев'ятники Жидачівського району М. Сорокаліта написав текст, до якого В. Заставний підібрав мелодію.
Одним із перших випадків виконання цієї пісні зафіксовано 28 квітня 1945 року в бою біля с. Радванці Радехівського району Львівської області, коли кулеметник Антін Шарко -"Гірка" та його амуніційний Володимир Башко-"Цимрина" під час ворожих атак почали співати. Слова підхопили інші повстанці й відбили ворога, а відтак успішно прорвалися з оточення. Згодом "Гірка" за героїчну поставу в цьому бою, за підняття бойового духу піснею "Лента за лентою", а також за інші вчинки був нагороджений Срібним Хрестом бойової заслуги 2 класу.
У подальшому, в одному з численних боїв тяжко поранений М. Сорокаліта знепритомнів і потрапив до рук емгебістів. Пережив страшні тортури. Був засуджений до кари смерті, потім заміненої на 25-річну каторгу. Термін відбував у концтаборах Кінгіру, на мідних рудниках в Джезказгані, де готував повстання. Втративши здоров'я, в 1957 р. визнаний нездатним до праці. Йому скоротили термін ув'язнення, і він повернувся в Україну. Переїхав у місто Миколаїв на Львівщині.
Слова і музика легендарної пісні були дещо змінені в процесі її побутування. Оригінальний їх варіант до нашого часу не зберігся.
Народний варіант пісні записав з власної пам'яті Євген Гіщинський.
Каци! Зригайтесь жовчними масами!
Представляю в каком оля экстазе , если это сейчас смотрит .!! .