 Оркестр американских ВВС исполняет песню УПА "Лента за лентою". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, композиция была исполнена в джазовом стиле. Концерт проходил 14 октября в театре Марии Заньковецкой и был посвящен Дню защитника Украины.

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