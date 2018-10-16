 Экзарх Илларион - Порошенко: "Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Архиепископ Памфилийский УПЦ в США также сообщил, что они с епископом Илларионом вернулись в Украину "для того, чтобы продолжить работу над последним этапом, который приведет нас к объединительному Собору, а потом и ко вручению новому предстоятелю окончательного документа – Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви".
"Как и ранее мы будем общаться, готовы к общению, надеемся на сотрудничество со всеми лидерами и Украинской православной церкви Киевского патриархата, и УАПЦ, включая иерархов, и духовенство, и мирян Украинской православной церкви в лоне Русской православной церкви", - особо подчеркнул архиепископ Даниил.
Архиепископ Даниил отметил, что экзархи вернулись из Константинополя "с благой вестью, с историческим событием в жизни украинского народа". "И сразу хочу выразить вам слова поздравлений Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы имели с ним разговор сразу после окончания Священного Синода. И он просил передать Вам личное поздравление, а также и благодарность за все те усилия, которые Вы приложили как Президент Украины, заботясь о процессе объединения украинских православных христиан на территории Украины", - сказал архиепископ.
"Я думаю, я не ошибусь если скажу, что это было историческое решение Константинопольской Церкви-Матери по Украине, потому что еще раз было подтверждено намерение предоставления автокефалии Украинской православной церкви", - также отметил он.
Епископ Эдмонтонский Украинской Православной Церкви в Канаде Иларион, в свою очередь, подчеркнул: "11 октября 2018 – это исторический день стал днем провозглашения, выражаясь светским языком, декларации о духовном суверенитете украинского народа. Подобно как 16 июля 1990 года – Декларации о государственном суверенитете Украины".
"Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками – святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым – в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа", - сказал епископ Иларион.
Президент поблагодарил экзархов. "Уверен, что это служение украинскому народу, это большое объединяющее усилие, которое прилагает Мать-Церковь, вопреки усилиям тех, кто препятствует нашему единству – это огромная заслуга Вселенского Патриарха, огромная заслуга Матери-Церкви. Огромное спасибо всему Синоду", - сказал Порошенко.
Он также отметил, что сравнение деклараций государственного суверенитета и церковного суверенитета "очень точное для того, чтобы большинство украинцев поняли важность этого события". "Убежден, что эта дата будет вписана в историю Украины, как самая важная. Как один из важных этапов нашего государства", - отметил президент.
По словам Президента, сегодня встреча с экзархами происходит впервые после исторического решения, которое было принято на Синоде, решение Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
"Большое спасибо, потому что это решение было принято благодаря молитвам украинского народа, молитвам Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея. И это решение долгожданное в Украине... Но уверен в том, что сегодня я как Президент Украины от имени украинского народа должен выразить слова искренней благодарности Матери-Церкви, Его Святейшеству, Синоду, всем верным и вам лично за ту огромную работу, которая была сделана для того, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы", - сказал Порошенко.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
И хранить по иконке с его солнечным ликом в каждом доме. Вперед - к развитому феодализму!
А пока дрысни отсюда, не порть праздник душе.
так можно и взорвать нахрен все пуканы зрадофильские..
Это не конвекционные методы.
Бить єму снова Прєзідєнтом!
Это никакая не Европа.
Під вибори всі обіцяють багато і всім не вдається виконати все обіцяне. Так в усьому світ і не тому що політики гади, просто народ дурний, хоче почути про чудо, послухати казку.
Але!
Порошенко єдиний, хто зробив те, чого не обіцяв!
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
У пеклі давно казан з екскриментами наполовину з пальмовою олією чекає на цього сивочолого.
А єпиздкопу напевно слід перечитати про Гріхи, які кличуть на помсту з Неба є найбільш злими гріхами. Це такі гріхи: добровільне жорстоке вбивство, гноблення бідних, обман робітників при виплаті зарплатні, і гріх Содому.
Ці гріхи є такі гидкі і протиприродні, що кожна людина зобов'язана бунтувати проти них. Коли Каїн вбив його брата Авеля, Бог сказав до нього: "Голос крові твого Брата кличе до Мене з землі" (Битіє 4:10). Кожна нація на землі карає особливо жорстоких вбивць, загалом через страту цих злочинців.
Гноблення безпомічних Ізраїльтян в Єгипті було гріхом який волав до Небес (Вихід 3:7). Фарисеї були винні в такому грісі; вони гнобили бідних і молились довгими молитвами (Матей 23:14). Бог виразно забороняв Юдеям кривдити вдовиць і сиріт (Вих. 22:22).
Не виплачувати заробіток нужденним (Второзаконня 24:14) є гріх, який кличе на помсту з Неба, також під тим чи іншим претекстом платити їм менше ніж вони заробили (Якова 5:4). В Середніх Віках діло принесене робітником мало прецедент понад усіма іншими у судах, і рішення приймалося протягом трьох днів.
Ай-я-яй!
Номінальний ВВП, як і номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо, скажімо, Прагу: середня з/п 1500євро, але!
В Празі на вулиці біля будинків у спальних районах ночують помітно дешевші та старіші машини ніж у Києві.
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2К, аналогу хрущовки, десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже,(12000+4000)/24,5=650 євро. Заберемо ще 650 євро і лишилося 400. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 300. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в Україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно значно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років за 10 у нас буде як у них!
Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у вилизаних будинках, їздитемо у суперовому громадськом транспорті та нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
Чим хороший безвіз? а тим що можна все побпчити власними очима і зробити висновки на основі власних спостережень, а не на основі писанини проплачених ФСБшниками блоХерів!
- Штанишки с пропеллером улетели.
- Ну и хер с ними!
- В том-то и дело...