 Экзарх Илларион - Порошенко: "Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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Архиепископ Памфилийский Украинской Православной Церкви в США Даниил во время встречи с Президентом поблагодарил Главу государства за лидерство и желание увидеть единство в украинском народе. "Я надеюсь, что мы уже скоро будем вместе служить и праздновать это крупное объединение нашего украинского народа", - подчеркнул Архиепископ.

Архиепископ Памфилийский УПЦ в США также сообщил, что они с епископом Илларионом вернулись в Украину "для того, чтобы продолжить работу над последним этапом, который приведет нас к объединительному Собору, а потом и ко вручению новому предстоятелю окончательного документа – Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви".

"Как и ранее мы будем общаться, готовы к общению, надеемся на сотрудничество со всеми лидерами и Украинской православной церкви Киевского патриархата, и УАПЦ, включая иерархов, и духовенство, и мирян Украинской православной церкви в лоне Русской православной церкви", - особо подчеркнул архиепископ Даниил.

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Архиепископ Даниил отметил, что экзархи вернулись из Константинополя "с благой вестью, с историческим событием в жизни украинского народа". "И сразу хочу выразить вам слова поздравлений Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы имели с ним разговор сразу после окончания Священного Синода. И он просил передать Вам личное поздравление, а также и благодарность за все те усилия, которые Вы приложили как Президент Украины, заботясь о процессе объединения украинских православных христиан на территории Украины", - сказал архиепископ.

"Я думаю, я не ошибусь если скажу, что это было историческое решение Константинопольской Церкви-Матери по Украине, потому что еще раз было подтверждено намерение предоставления автокефалии Украинской православной церкви", - также отметил он.

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Епископ Эдмонтонский Украинской Православной Церкви в Канаде Иларион, в свою очередь, подчеркнул: "11 октября 2018 – это исторический день стал днем ​​провозглашения, выражаясь светским языком, декларации о духовном суверенитете украинского народа. Подобно как 16 июля 1990 года – Декларации о государственном суверенитете Украины".

"Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками – святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым – в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа", - сказал епископ Иларион.

Президент поблагодарил экзархов. "Уверен, что это служение украинскому народу, это большое объединяющее усилие, которое прилагает Мать-Церковь, вопреки усилиям тех, кто препятствует нашему единству – это огромная заслуга Вселенского Патриарха, огромная заслуга Матери-Церкви. Огромное спасибо всему Синоду", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что сравнение деклараций государственного суверенитета и церковного суверенитета "очень точное для того, чтобы большинство украинцев поняли важность этого события". "Убежден, что эта дата будет вписана в историю Украины, как самая важная. Как один из важных этапов нашего государства", - отметил президент.

По словам Президента, сегодня встреча с экзархами происходит впервые после исторического решения, которое было принято на Синоде, решение Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

"Большое спасибо, потому что это решение было принято благодаря молитвам украинского народа, молитвам Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея. И это решение долгожданное в Украине... Но уверен в том, что сегодня я как Президент Украины от имени украинского народа должен выразить слова искренней благодарности Матери-Церкви, Его Святейшеству, Синоду, всем верным и вам лично за ту огромную работу, которая была сделана для того, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы", - сказал Порошенко.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.