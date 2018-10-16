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 Экзарх Илларион - Порошенко: "Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". ВИДЕО

Экзархи Вселенского Патриарха в Украине отметили ведущую роль Президента Петра Порошенко в процессе объединения православных христиан и создании единой поместной православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

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Архиепископ Памфилийский Украинской Православной Церкви в США Даниил во время встречи с Президентом поблагодарил Главу государства за лидерство и желание увидеть единство в украинском народе. "Я надеюсь, что мы уже скоро будем вместе служить и праздновать это крупное объединение нашего украинского народа", - подчеркнул Архиепископ.

Архиепископ Памфилийский УПЦ в США также сообщил, что они с епископом Илларионом вернулись в Украину "для того, чтобы продолжить работу над последним этапом, который приведет нас к объединительному Собору, а потом и ко вручению новому предстоятелю окончательного документа – Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви".

"Как и ранее мы будем общаться, готовы к общению, надеемся на сотрудничество со всеми лидерами и Украинской православной церкви Киевского патриархата, и УАПЦ, включая иерархов, и духовенство, и мирян Украинской православной церкви в лоне Русской православной церкви", - особо подчеркнул архиепископ Даниил.

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Архиепископ Даниил отметил, что экзархи вернулись из Константинополя "с благой вестью, с историческим событием в жизни украинского народа". "И сразу хочу выразить вам слова поздравлений Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. Мы имели с ним разговор сразу после окончания Священного Синода. И он просил передать Вам личное поздравление, а также и благодарность за все те усилия, которые Вы приложили как Президент Украины, заботясь о процессе объединения украинских православных христиан на территории Украины", - сказал архиепископ.

"Я думаю, я не ошибусь если скажу, что это было историческое решение Константинопольской Церкви-Матери по Украине, потому что еще раз было подтверждено намерение предоставления автокефалии Украинской православной церкви", - также отметил он.

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Епископ Эдмонтонский Украинской Православной Церкви в Канаде Иларион, в свою очередь, подчеркнул: "11 октября 2018 – это исторический день стал днем ​​провозглашения, выражаясь светским языком, декларации о духовном суверенитете украинского народа. Подобно как 16 июля 1990 года – Декларации о государственном суверенитете Украины".

"Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, Вашими предшественниками – святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым – в историю Украины, которые много сделали для духовного расцвета своего народа", - сказал епископ Иларион.

Президент поблагодарил экзархов. "Уверен, что это служение украинскому народу, это большое объединяющее усилие, которое прилагает Мать-Церковь, вопреки усилиям тех, кто препятствует нашему единству – это огромная заслуга Вселенского Патриарха, огромная заслуга Матери-Церкви. Огромное спасибо всему Синоду", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что сравнение деклараций государственного суверенитета и церковного суверенитета "очень точное для того, чтобы большинство украинцев поняли важность этого события". "Убежден, что эта дата будет вписана в историю Украины, как самая важная. Как один из важных этапов нашего государства", - отметил президент.

По словам Президента, сегодня встреча с экзархами происходит впервые после исторического решения, которое было принято на Синоде, решение Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви

"Большое спасибо, потому что это решение было принято благодаря молитвам украинского народа, молитвам Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея. И это решение долгожданное в Украине... Но уверен в том, что сегодня я как Президент Украины от имени украинского народа должен выразить слова искренней благодарности Матери-Церкви, Его Святейшеству, Синоду, всем верным и вам лично за ту огромную работу, которая была сделана для того, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы", - сказал Порошенко.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3091605
 
   
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Нє, це Йуля нехай собі залишить, ще знадобиться! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 453
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А тебя портрет Порошенка еще не мироточит.
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Правильно! Канонизировать Парашу.
И хранить по иконке с его солнечным ликом в каждом доме. Вперед - к развитому феодализму!
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Ты снизходительно позволяешь?
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Я про свои беды и без тебя знаю, и обсуждаю в соответствующих ветках.
А пока дрысни отсюда, не порть праздник душе.
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Оно конечно, московиту из Парижу в позорную трубу то виднее, кто и, что восстанавливает аж под Ичнёй. Да, Ваньша? Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 1059
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Нуу, сбои всегда при ЧП были и будут. А вот у вас, в расеюшку, в горсовет к примеру из села Куровщина Бондарского района Тамбовской области без ЧП как народ добирается? Скоростными поездами или личными вертолётами за хлебом летают в райцентр? Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 5889
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От сегодня пердаки рвёт у зрадосекты )))) Сектанат , ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ !!! Порошенко наш лучший Президент !!!
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Самый хужий сраный Киевлянин лучше сепара лугандона.
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Странно, Киевлянин Киевский, а флаг Франции. Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 2499 Идиот? Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 1705 Ааааа, московит ! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 3775
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Странно. Старый зольдат флаг Украины а он сепар?
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не бреши, ты такое же лживое существо, как и твое ху@ло...Что положено по программе - обеспечивается все за счет гор.бюджета...Я с Западной Украины, из Хмельницкого...у нас даже в горбольнице все лекарства бесплатные, согласно назначениям врача...Горсовет все оплачивает...
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Теперь у Варфоломеюшки образовался приход с 30 млн прихожан. И ещё и занесли с двух сторон. А то сидел там сам среди мусульман позабыт, позаброшен. И так бы и было, но тут, вдруг откуда ни возьмись, святой Пётр нарисовался с чумоданом.
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о дают..
так можно и взорвать нахрен все пуканы зрадофильские..
Это не конвекционные методы.
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а в багіні люмпенів на сумочці завжди було написано золотими буквами "Lui Vuitton"... тому, що зубожіла😁
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Ой будет еще вам ригошоколады мороки с этим томосом.
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Сектант , я думал, шо ты уже убился апстенку. ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ !!!!
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Я буду сектантом, что бы не быть такой проституткой как ты. Ты перекотиполе временное и я на таких пилию.
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Ну пилюй на всех тех украинцев , которые выберут Порошенко. Таких большинство. А дятлы ,типа тебя,пусть пилиют дальше ))))
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После выборов ваще в собственных слюнях захлебнешься )))
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Вы с Леркой и Кцахолом обслюнявили весь амвон.
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Сходи в ближайший праздник в церковь , хоть узнаешь что это такое. А ТО ВСЕ В КАБАКИ И В КАБАКИ..
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Ваши дети и внуки будут это изучать в истории Украины.Гордитесь что живёте рядом с великим.Ему ещё и статус святого присвоят.
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Мы вообще должны гордится, что жили в эпоху Порошенка. Это вам не Шевченко.
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Шевченко при жизни намного больше обсирали, если что.
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Оцінюйте політика по зробленим справам.Навіть якщо Порошенко не зробив би нічого крім відродження Київського патріархату,почесне місце в історії йому забезпечено.
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Я так понимаю,что текст попам печатался самим ПАПой})))
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Ти прікінь, какой крутой чувак! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 6442
Бить єму снова Прєзідєнтом!
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У зрадофілітиків-йуляботів інсульт станеться! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 1300
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Что то вас здесь много стало. Даже Янека вы так не славили. Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 2235
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Это да, пусть наша элЫта обтекает и знает, как нужно делать историю при жизни
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Кто чего заслужил. Имя Экзархана Иллариона золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". Патриарха Московского и всея Руси Кирилла теперь необходимо величать как патриарха Московской секты
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Зара третя опівдні! Ви що? Вживати слід відповідально!
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Такое впечатлеие, что Вселенский Патриархат хотел сам избавится от Московского, и мы дали им хороший повод для этого. Никаких комментарев по выходкам Гундяя, вроде его нет вооще.
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Зачётно лизнули шоколадку)). Теперь и коммуналка снизится, и доллар упадёт, всех сепаратистов, регионалов и коррупционеров пересажают, Крым, Донецк и Луганск сами вернутся назад как блудные дети... Перемога... А после этого можно и золотыми буквами...
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Хряк превращает Украину в мини-россию. С коррупцией, религиозным мракобесием и вождизмом.
Это никакая не Европа.
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хряк это кто, твой шеф с лубянки, который тебе пишет методички?
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Хряк - это твой барин и одновременно сутенер, неотесанная ты инфо-куртизанка.
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я не имею отношеня к Лубянке как ты. У меня нет ткаих баринов.
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В принципе - создание, точнее восстановление исторической справедливости в области религии ( что в свою очередь бьёт по оккупантам и вырывает ядовитые зубы из тела наших сограждане) дело огромное и действительно заслуживает, что бы быть занесённой в аналы истории ну и в учебники то же. Конечно, многим зрадофилам, старухоботам-колясочникам, ляшколюбцам, рЫгам и другим гриценко-ктотамещё, хотелось бы записать это шоколадом, но экзархам виднее.
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Не лезь в оппу без приглашения ЕСЛИ ты веришь только в барыг.
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Оооо, а вы уже я вижу и переобулись, в прыжке, флаг Франции на наш заменив. Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 7459 Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 6904
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Ой, это же Гришка Барковский а не Киевлянин Киевский. Впрочем какая между ними разница? Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 7207
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Жалко мне вас чернописци. Ваш лугандон против Киева .... Но вы все равно сюда лезете как тараканы. А так просили: путян приди! Почему пришел а вы в Киев?
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Тобто, ти, паскуда, проти українськї помісної церкви?
Під вибори всі обіцяють багато і всім не вдається виконати все обіцяне. Так в усьому світ і не тому що політики гади, просто народ дурний, хоче почути про чудо, послухати казку.
Але!
Порошенко єдиний, хто зробив те, чого не обіцяв!
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 5456
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ЗАБЕРИТЕ ПОСКОРЕЙ СЕБЕ ЭТОГО "ЗОЛОТОГО" МАЛЬЧИКА, А ТО В УКРАИНЕ ОТ ЕГО "ГЕНИАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА" СКОРО ОСТАНЕТСЯ ВЫЖЖЕННАЯ ПУСТЫНЯ!
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Выглянул в окно и ничего выжженного не увидел. Мозги у тебя выжжены.
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Ты сука, не "в окно" "выгляни" а сходи в магазин, на базар(в мясной ряд), загляни на АЗС(заправка) и смотри не обоссысь от увиденного, потому что поссать у "реформаторов" в общественных туалетах(Киев.ужасающая антисанитария.краны с оторваным вентелем для горячей воды) уже стоит 5(пять) гривен!
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Єпископ Едмонтонський Української Православної Церкви в Канаді Іларіон, в свою чергу, наголосив: "11 жовтня 2018 року - це історичний день став днем проголошення, виражаючись світською мовою, декларації про духовний суверенітет українського народу. Подібно як 16 липня 1990 року - Декларації про державний суверенітет України".Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091605 Шо воно меле?

У пеклі давно казан з екскриментами наполовину з пальмовою олією чекає на цього сивочолого.
А єпиздкопу напевно слід перечитати про Гріхи, які кличуть на помсту з Неба є найбільш злими гріхами. Це такі гріхи: добровільне жорстоке вбивство, гноблення бідних, обман робітників при виплаті зарплатні, і гріх Содому.

Ці гріхи є такі гидкі і протиприродні, що кожна людина зобов'язана бунтувати проти них. Коли Каїн вбив його брата Авеля, Бог сказав до нього: "Голос крові твого Брата кличе до Мене з землі" (Битіє 4:10). Кожна нація на землі карає особливо жорстоких вбивць, загалом через страту цих злочинців.

Гноблення безпомічних Ізраїльтян в Єгипті було гріхом який волав до Небес (Вихід 3:7). Фарисеї були винні в такому грісі; вони гнобили бідних і молились довгими молитвами (Матей 23:14). Бог виразно забороняв Юдеям кривдити вдовиць і сиріт (Вих. 22:22).

Не виплачувати заробіток нужденним (Второзаконня 24:14) є гріх, який кличе на помсту з Неба, також під тим чи іншим претекстом платити їм менше ніж вони заробили (Якова 5:4). В Середніх Віках діло принесене робітником мало прецедент понад усіма іншими у судах, і рішення приймалося протягом трьох днів.
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Ти диви, і у Константинополі порохоботи...
Ай-я-яй!
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Що б народ відволікти від нагальних проблем ,а саме розвитку економіку ,адже "реформатори" так догосподарювались що Україна по ВВП на душу населення останя в Європі ,ну в АП мусуєтся тема церкви ,я за, але це не 17 століття і церква в нас відділена від держави ,а де ж нові робочі місця ,боротьба з корупцією і олігархатом ,безпека що б не зривались склади ,а будувались нові сучасні заводи ітд . ,
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Україна не найбідніша у Европі.
Номінальний ВВП, як і номінльна зарплата ні про що не говорить, візьмемо, скажімо, Прагу: середня з/п 1500євро, але!
В Празі на вулиці біля будинків у спальних районах ночують помітно дешевші та старіші машини ніж у Києві.
16,5% прибутковий податок, 6,5% обовязкове пенсійне страхування, 4,5% обовязкове медичне страхування, 1,5% страхування від безробіття, от і залишилося 1050 євро. Далі. 80% жителів не мають власного житла. Нова 1К на Прага-15 - 110тис. євро. Аренда 2К, аналогу хрущовки, десь в районі Страшніци чи Інвалідки від 12тис крон, а комуналка ще 4-5тис. 24,5 крони = 1 євро, отже,(12000+4000)/24,5=650 євро. Заберемо ще 650 євро і лишилося 400. Далі, їздинка на 30 хв. - 24 крони, тобто 1 євро, а на 60 хв. 32 крони. Місячний проїзний потягне під 100 євро. Лишилося 300. У магазинах на цінниках такі само цифри як у нас, але це не гривні, а крони, отже ціни у 1,5 рази вищі як мінімум (вразила картопля по 30 крон). Навіть смішно, чеські товари в Україні, дешевші як у Чехії. А бензин 33 крони, практично 1,5 євро. І автостради всі платні.
Як на мене, то на середньостатистичні київські 14000грн (450 євро). киянин живе матеріально як мінімум не гірше, за мешканця Праги, але от інфраструктура у нас явно значно гірша.
Та це не складно виправити! Треба просто платити за транспорт, комуналку, медицину стільки ж як у ЄС і років за 10 у нас буде як у них!
Щоб люди могли заплатити, доведеться підняти зарплати, а щоб дівчинка у супермаркеті почала отримувати за ту само роботу, за яку нині отримує 8000 грн 800 євро, доведеться підняти ціни. З часом все устаканиться і ми будемо жити на 1500 євро практично так само як нині за 450-500, але в чистоті, красоті, у вилизаних будинках, їздитемо у суперовому громадськом транспорті та нормальними дорогами.
І на заробітки їздити ні хто не буде.
Чим хороший безвіз? а тим що можна все побпчити власними очима і зробити висновки на основі власних спостережень, а не на основі писанини проплачених ФСБшниками блоХерів! Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 8396
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Ату, зрадофилы - порох агент крымля, порох=пуйло, он к автокефалии ни одним боком...и далее по фсбешным методичкам🙂
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- Карлсон, ты чего плачешь?
- Штанишки с пропеллером улетели.
- Ну и хер с ними!
- В том-то и дело...
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Народ требует хлеба и зрелищ... Ну вот ему дали зрелище - танцы вокруг томаса... А хлеб то таке... Радуйтесь томасу... Когда там кабмин новые цены на газ для населения обещал утвердить? Вроде как 16го...?
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Считаю, что теперь Порошенко должен передать все свое имущество церкви и постричься в монахи. И грехи замолит перед судом Божьим, и обычного суда избежит, и конфискации имущества. Второй срок президентства Пете все равно не светит, а успешная церковная карьера - вполне возможна.
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Осталось только золотыми буквами подписать... Екзарх Іларіон - Порошенку: "Ваше ім'я золотими літерами буде вписане з іменами правителів Київської Русі" - Цензор.НЕТ 1332
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Передбачаю, що в українських православних, незалежно від підпорядкування, кількість прихожан радикально зменшиться. І це добре. Православіє має відійти, як лупа. Разом усіма патріархатами, пєтями, шметями, кирилами, мурилами...
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Вот блиин, люлько так и повеситься может... Ну никак это воной за Порохом не повторить)))
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Паливоды с Жигунами всю веткку засрали. Алло модератор, я с ними согласен пойти в бан.
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Жаль про Леру забыл. Но я жертвую собой ради их не видеть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЭкзарх Илларион - Порошенко: "Ваше имя золотыми буквами будет вписано с именами правителей Киевской Руси". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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