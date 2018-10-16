 Рада рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Также читайте: Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.