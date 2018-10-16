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 Политика Украины
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 Рада рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада Украины рассматривает представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с представителей фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/v3091582
 
 
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Со всех сразу снимите, вы же обещали, чучела...
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пойду гляну
сегодня на цензоре тоскливо
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давно надо прижучить етих двух кремлблядских холуйчиков!
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Ну снимут, а дальше что? С Мосийчука сняли, с Розенбляди сняли, Третьяков сам отказался. Толку?
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имитация деятельности имеется - хомячки в захвати
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очередное позорище.
Как всегда кончится ничем.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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