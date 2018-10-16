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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (307) ВР (22378) неприкосновенность (868) Колесников Дмитрий (12)

 Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО

Верховная Рада Украины рассмотрела представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с представителя фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Также читайте: Ущерб государству - около 1 млн долларов: Луценко на регламентном комитете рассказал о земельных махинациях Вилкула

Так, за снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали лишь 137 депутатов.

Голосование по фракциям было следующим: БПП - 46, "Народный фронт" - 36, "Оппоблок" - 0, "Самопомощь" - 18, РПЛ - 9, "Батькивщина" - 5, "Воля народа" - 0, "Видродження" - 0.

"Это стыд украинского парламента, идя на выборы, мы обещали снять депутатскую неприкосновенность", - заявил спикер Андрей Парубий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/v3091582
 
 
 Топ комментарии
 
Со всех сразу снимите, вы же обещали, чучела...
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имитация деятельности имеется - хомячки в захвати
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Так в абсолютном значении у БПП больше всех депутатов в Раде - они при любых раскладах дают в абсолютном значении больше голосов чем другие.
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Так или иначе в абсолютном значении БПП не дал нужных голосов.
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Так или иначе депутаты ВР в целом нифига не согласны так вот запросто отправляться на нары.
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жОппа блок на хорошей позиции, он непокоЛебим и непокоБелим!!!
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Рада на смогла снять неприкосновенность с вилкула.
Так жопаблок вроде имеет свои 10 % в Раде, не? Как так они (мрази) извернулись чтобы не смочь снять неприкосновенность со своего собрата-мудака ? Вопрос риторический, выборы-выборы!, годы идут, а депутаты всё одно - 3,14доры! Рада - днище без дна! В тему :

ДеПо предлагает 7 анекдотов об украинском парламенте.
1. Новоизбранный нардеп:
- Мы уже согласовали коррупционное соглашение.
Корреспондент:
- Вы имели в виду «коалиционное соглашение»?
Депутат:
- Нет, коалиционное еще не согласовали...
2. После окончания сессии Верховной Рады один нардеп говорит другому:
- Мы столько работали, мы так устали. Давай возьмем бухла, девок, поедем в баню потрахаемся...
- Прям при девочках?3.
Киев. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Что нужно?
- Понимаете, террористы взяли всю Верховную Раду в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют всех бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... Я - литров пять могу дать.
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Таки да! Скоро к пяти литрам палева шины не жалко будет отдать .
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Не хотела - не хотела и не смогла...
Неожиданно...)))
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Корпоративна культура - там через одного, якщо не на кожного, можливо "діло" заводити, от і бздять голосувати. До того ж, вкотре довели відсутність коаліції - в подальшому усе, що вони наприймали, можливо буде відмінити, як прийняте у нелегітимний спосіб. Уря, таваріщі...Рада на змогла зняти недоторканність із Вілкула - Цензор.НЕТ 6556
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Это было пробное, или сигнальное голосование?
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вся влада это соленые огурцы, в терминологии Саакашвили. Если в бочку соленых огурцов положить несколько свежих, то получится вся бочка соленых огурцов, а не свежих.
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Тимошенко снова не голосовала? Шкура продажная
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Якісь чмирі вирішили попіаритись і Юля має під їхню дудку танцювати?
Юля пішла черговий склад підривати, їй ніколи ваші шмарклі піддтирати. Що там з Ічньою? Вже забули? Побігли за Вілкулом?
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Придётся нам...почти со всех, желательно с кожей.
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а кто в этом сомневался? Эта клоунада настолько предсказуема.
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Даже зная, что голосов не будет, только 30% Будки Петра Порошенко проголосовало "ЗА"
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так там же все
бывшие рыги
как же они будут
своего здавать
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только с базуки по кумполу рады- тогда начнется отчет обновления Украины
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Голосование по фракциям было следующим: БПП - 46, "Народный фронт" - 36
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Это все, что надо знать о нынешних союзниках вчерашних и сегодняшних членов бывшей Партии Регионов!
БПП и Народный фронт - 5 колона в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3091582
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Баткивщина - 5 голосов, Карл!


Всё что нужно знать про прокремлевскую Батькивщину
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Коли петрику тре було призначати своїх кумів генпрокурорами, прийняти закон про особливий статус лугандонії, то голоси знайшлися. Співпадіння?
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А ви питаєте, чому з реформами не все виходить. Рада на змогла зняти недоторканність із Вілкула - Цензор.НЕТ 7648
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А кто бы сомневался, воровитая импотентная власть. Скоро суд Линча заоаботает, начинать надо с депутатов, в первуюочередь с продажного ББП.
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Вилкул - тварь редчайшая!!! А пете только такие и нужны, чтобы особо не выделяться, "свой среди своих". Все дело в выборах. Кривой Рог - это вотчина вилкулов, ахметова, русского мира и криминала. Не трудно теперь догадаться за кого проголосует 700тысячный город( за кого нарисуют) и почему этот подонок обклеил город своими бигбордами - "Мы победим!", Нас большинство!".
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Если охарактеризовать нынешнюю "власть" в трёх словах, звучало бы примерно так - ВОРОВАТЫЕ ИМПОТЕНТЫ-СЛОВОБЛУДЫ!
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Не смогла или не захотела? Судя по наглой и самоуверенной харе вилкула, он знал, что Рада "на сможет снять" с него неприкосновенность...
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Все решения в Раде принимаются всегда!!!!!!!! большинством - БПП и НФ. Это для сои, которая или не понимает или не хочет понимать. И по поводу сквозняков, которые сдули при голосовании 90 депутатов БПП и 5О с НФ. Рыги рыгов не сдают. Уже 5 год.
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генеральний прокурор, приходить у ВЗ, черговий раз ганьбиться там, і обтікаючи виходить звідти...... , як це по чоколатному, і бридко.
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Лохі рефлексують на цього Вілкула, як бик на червону ганчірку. З фсбшніка Новінського вже три роки скоро, як цю довбану "недоторканість" зняли, і що? Клієнт не чіхає і не кашляє, добре себе почуває. А тут знову юлькавинувата. Про книжку Оніщенка "Петро П'ятий" ніхто не згадує. Про 8 000 ув'язнених добровольців за різну притягнуту за вуха туфту - тиша. Розвідник Сємочко - взагалі більше російський, ніж наш, вже тоді нехай вони йому і платять хочаб. А тут Юлька дала лише 5 голосів. Та був би я в Раді, я теж в цьому фарсі участи б не брав з принципу!!! Лохів вже гвалтують по дорослому, а вони все одно кажуть, що Юля якось не так причипурилась. Тьху, блін, дебіли...
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А наші хлопці на передовій життя віддають! На часі розвернути кулемети на Верховну зраду!
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Видать, дюже хотели при полупустом зале, фарисеи и циники...
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всем депутаНам, девочкам-це-лочкам, обещавшим (крест на пузе) снять недоторканисть для всех депутатов очевидно очень сладко за щекой, раз все такие принципианальные(..
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"Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула" - так что, ещё кто то сомневается, какую коалицию представляет шоколадный Хряк, который почти не скрывает, что по факту, сейчас это коалиция бпп, народный фронт и опозиционный блок, т.е все бывшие члены ПР спектакль разыгран, как по нотам, сначала эмоциональное выступление шоумена и барыги Югика, подкреплённое патриотом, хохлом Парубием, хотя все они знали и видели полупустой зал ВР, но продолжали играть провокационную игру-спектакль, написанный Янушенко, кароче, 80% этой ВР надо выносить, и чем раньше, тем лучше для Украины, либо вынести одного, главаря пятой колонны беса путлера, который пока называется президентом Украины, но уже давно работает на кремлёвского мясника.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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