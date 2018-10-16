 Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Так, за снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали лишь 137 депутатов.
Голосование по фракциям было следующим: БПП - 46, "Народный фронт" - 36, "Оппоблок" - 0, "Самопомощь" - 18, РПЛ - 9, "Батькивщина" - 5, "Воля народа" - 0, "Видродження" - 0.
"Это стыд украинского парламента, идя на выборы, мы обещали снять депутатскую неприкосновенность", - заявил спикер Андрей Парубий.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
Так жопаблок вроде имеет свои 10 % в Раде, не? Как так они (мрази) извернулись чтобы не смочь снять неприкосновенность со своего собрата-мудака ? Вопрос риторический, выборы-выборы!, годы идут, а депутаты всё одно - 3,14доры! Рада - днище без дна! В тему :
ДеПо предлагает 7 анекдотов об украинском парламенте.
1. Новоизбранный нардеп:
- Мы уже согласовали коррупционное соглашение.
Корреспондент:
- Вы имели в виду «коалиционное соглашение»?
Депутат:
- Нет, коалиционное еще не согласовали...
2. После окончания сессии Верховной Рады один нардеп говорит другому:
- Мы столько работали, мы так устали. Давай возьмем бухла, девок, поедем в баню потрахаемся...
- Прям при девочках?3.
Киев. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Что нужно?
- Понимаете, террористы взяли всю Верховную Раду в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют всех бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... Я - литров пять могу дать.
Неожиданно...)))
Юля пішла черговий склад підривати, їй ніколи ваші шмарклі піддтирати. Що там з Ічньою? Вже забули? Побігли за Вілкулом?
бывшие рыги
как же они будут
своего здавать
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Это все, что надо знать о нынешних союзниках вчерашних и сегодняшних членов бывшей Партии Регионов!
БПП и Народный фронт - 5 колона в Украине.
Источник: https://censor.net.ua/v3091582
Всё что нужно знать про прокремлевскую Батькивщину