 "Скорую! Скорую срочно!" - авария на трассе Киев - Одесса: женщина погибла, 5-летний мальчик травмирован. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові Еспресо, в результате ДТП погибла женщина. Еще трое людей получилы травмы. Среди них 5-летний мальчик.

Момент столкновения двух автомобилей зафиксировал регистратор одного из автолюбителей. На записи видно, Dacia Logan вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Lanos.

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