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 Происшествия, Общество
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 "Скорую! Скорую срочно!" - авария на трассе Киев - Одесса: женщина погибла, 5-летний мальчик травмирован. ВИДЕО регистратора

Ужасное ДТП произошло 13 октября на 58 километре трассы Киев-Одесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові Еспресо, в результате ДТП погибла женщина. Еще трое людей получилы травмы. Среди них 5-летний мальчик.

Момент столкновения двух автомобилей зафиксировал регистратор одного из автолюбителей. На записи видно, Dacia Logan вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Lanos.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091563
 
 
 Топ комментарии
 
Посмотри внимательно видео. ОНО уже ехало посреди линии. Наверное, пытался обогнать быстренько, а когда понял, что не впишется в ряд и ударит фуру, вывернул руль в другую сторону. Хотя лучше бы ударил фуру в зад. Так шансы были всем выжить, хоть и не без травм.
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Урод хотел фуру обогнать, вот и все. Машину купилО, права купилО, а мозги не продаются по этому и не купилО...
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Вчера с БЦ ехал в Киев, там где ремонт и по одной полосе в каждую сторону, "умных" которые поедут ли справа или слева обгонять вагон и маленькая тележка. Примечательно, что не только мажорные ребята на новых GLE, но все слои населения подряд.

Сразу на расширении дороги, стояли паны мусора, думал кого-то хоть за жопу возьмут, но нет
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На доргах не радары нужно ставить, а сразу отсреливать таких упоротых.
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Незрозуміло, чого його кинуло на зустрічну, може колесо лопнуло, може серце схопило.
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Посмотри внимательно видео. ОНО уже ехало посреди линии. Наверное, пытался обогнать быстренько, а когда понял, что не впишется в ряд и ударит фуру, вывернул руль в другую сторону. Хотя лучше бы ударил фуру в зад. Так шансы были всем выжить, хоть и не без травм.
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Может и так, но идти на обгон там мог только полудурок.
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Даже если бы он разминулся с ланосом, то влупился бы в машину с регистратором.
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Он бы не разминулся. ОНО же между двумя фурами ехало. Это же надо быть полным идиотом, чтобы попытаться втиснутся между двумя встречно проезжающими фурами. В данном случае ему нужно было бить в зад фуры.
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Я такое не первый раз видел. Я когда-то маленьким с дядей ехал, так он тоже кусок идиота на Жигулях вылетел на скорости 90 км/час посреди дороги и давай обгонять всех. Лучше уж протянутся за фурой пару километров и опоздать куда-то, чем успеть на тот мир. Ничему наших идиотов-водителей такие ДТП не учат. Поэтому, драть и драть всех водителей жестко.
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как мой отец говорил,главное не за какое время прибудешь,а главное конечная цель!
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я, якось, був в живую такої аварії, на під"їзді на дамбу Київського водосховища,
там поворот, у мужика за 5 машин переді мною серце схопило, але швидкість була не велика і лобовуха була, обішлося без жертв...
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Урод хотел фуру обогнать, вот и все. Машину купилО, права купилО, а мозги не продаются по этому и не купилО...
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и самое поганое.что большенство тупо проехало мимо!
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100 человек не помогут, где 10 негде уместиться...
Уже начали выскакивать люди из машины с регистратором...
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да как раз людей остановилось много и помощ оказывали...В рашке в основном все едут мимо.
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Откуда в Украине сколько уе..анов. Срочно нужно обогнать, вылететь, куда то спешащих. Нигде в Европе таких уродов нет. У нас же концентрация быдла 30 %
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так как ездят в Одессе - все 95%. Таких уебанов на дорогах видишь, что страшно за руль садиться
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Вот когда введут штрафы такие, как в Европе, да понатыкают камер на каждом столбу - то и начнут ездить по правилам. Только сразу пойдут майданить же - мол, нельзя нам такие штрафы, у нас зряплаты маленькие! Хотя, если не нарушать - то штрафы не нужно платить, и размер зряплаты тут совсем ни при чем.
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На обгон фуры пошел, ту...здень слепошарый...(((
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дороги необходимо не просто так строить, а сучетом всех норм и стандартов безопасности. встречные полосы необходимо проектировать так, чтобы они были полностью разведены между собой или разграничены специальными отбойниками. тут сразу видно, что на этой дороге идет перегрузка дорожного движения и трассу необходимо расширять.
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У даному випадку схоже на те, що обидва напрямку руху перенаправили на один бік траси. Другий ремонтується. Це триває вже не перший місяць.
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місяць )))))))))) там ремонт уже лет 5-6 длится. за ремонт этой трасы стерилизовать нужно.
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Каждый обгон с выездом на встречную, это риск.
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Злий жарт зіграла звичка їздити у лівій смузі руху. Тому і трапляються такі ДТП - і не лише в таких умовах, але і тоді, коли поряд є смуга реверсивного руху.

Реклама під такими статтями, нмд, недоречна. Чи на сайті працюють садисти?
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Хренли оно в лево рвануло...
Не важно - земля пухом погибшей, выздоровления пацану, водиле (если остался живой) долгих лет тюрьмы...
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Там максималка 5 лет. А чуть прибашляет - и условно...
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не маловажная причина постоянных дтп на трассе Киев-Одесса - это ВЕЧНЫЙ ремонт.
да, нарушил ПДД. да, "не уверен не обгоняй", НО
ВСЕХ ЗАДОЛБАЛ ОСТОЯТЬ ТАМ ВЕЧНО В ПРОБКАХ.
одна из ВАЖНЕЙШИХ причин аварий - это организация движения на дорогах.
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вижу в комментах не все в курсе. трасса Киев - Одесса (кусок Б.Церковь - Киев) ремонтинруется около пяти!!! лет.
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кхм...а что это за чудо-отбойник вместо обочины!? "Швидку! Швидку терміново!" - аварія на трасі Київ-Одеса: жінка загинула, 5-річного хлопчика травмовано - Цензор.НЕТ 214
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Выше читайте...
Идёт ремонт... Поэтому, открыта только одна сторона трассы для движения в обеих направлениях, вторая закрыта на ремонт...
Отбойник - установлен по центру...
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Окружающие люди молодцы.

Все-таки меняются постепенно и люди, и отношения.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Скорую! Скорую срочно!" - авария на трассе Киев - Одесса: женщина погибла, 5-летний мальчик травмирован. ВИДЕО регистратора
 
 
 
 
 
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