 "Скорую! Скорую срочно!" - авария на трассе Киев - Одесса: женщина погибла, 5-летний мальчик травмирован. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові Еспресо, в результате ДТП погибла женщина. Еще трое людей получилы травмы. Среди них 5-летний мальчик.
Момент столкновения двух автомобилей зафиксировал регистратор одного из автолюбителей. На записи видно, Dacia Logan вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Lanos.
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Сразу на расширении дороги, стояли паны мусора, думал кого-то хоть за жопу возьмут, но нет
там поворот, у мужика за 5 машин переді мною серце схопило, але швидкість була не велика і лобовуха була, обішлося без жертв...
Уже начали выскакивать люди из машины с регистратором...
Реклама під такими статтями, нмд, недоречна. Чи на сайті працюють садисти?
Не важно - земля пухом погибшей, выздоровления пацану, водиле (если остался живой) долгих лет тюрьмы...
да, нарушил ПДД. да, "не уверен не обгоняй", НО
ВСЕХ ЗАДОЛБАЛ ОСТОЯТЬ ТАМ ВЕЧНО В ПРОБКАХ.
одна из ВАЖНЕЙШИХ причин аварий - это организация движения на дорогах.
Идёт ремонт... Поэтому, открыта только одна сторона трассы для движения в обеих направлениях, вторая закрыта на ремонт...
Отбойник - установлен по центру...
Все-таки меняются постепенно и люди, и отношения.