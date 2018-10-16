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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни выступит с инициативой о передаче в постоянное пользование Вселенскому Патриарху Андреевской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

...
"Президент поддерживает стремление как можно более скорого получения Томаса. И в знак солидарности с этим процессом делает символический жест: в ближайшие дни будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/v3091545
 
   
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А как-же бизнес по допуску людей на лестницу Андреевской церкви по 20 грн? На провалы перейдут, как Бендер?
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свою капличку в Конче Заспе пусть передаст, с"ка!
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А, он ее строил？
Какое отношение имее это мурло государственное к имуществу церкви？
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к счастью это государственное имущество! и не имущество Порошенко, а тем более попов!
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нада петю отдать нахй
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На расию разве что, но не возьмут, он им тут нужен. Так уничтожать Украину никому не удавалось
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Да, передавайте. А у следующего патриарха будет другое настроение.
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Да это не важно.
Просто православным от РПЦ в храмах Вселенского Патриархата нынче молиться не-алё Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9857
Отлучение возможно, как еретикам. Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 9857
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На сьогоднішній день там проходять служби УАПЦ, хоча Андріївська церква належить Україні.
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не в курсе - те кто пришел на службу, естественно тоже покупают билеты по 20грн., что бы попасть в церковь?
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Раніше такого не було, але я кілька років там не був.
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По-моему, это было всегда.. только раньше дешевле, конечно.
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На сегодняшний день там службы вообще не проходят...
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Андрі́ївська це́рква - барокова церква Св. Андрія у Києві, споруджена за проектом видатного архітектора Бартеломео Растреллі.
Входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». На даний час - на реставрації[2][3][4].
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У 2000-2015 рр. настоятелем Кафедрального собору святого апостола Андрія Первозванного був Блаженніший Мефодій, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української автокефальної православної церкви.
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Музей «Андреевская церковь»
01025, Украина, г. Киев, ул. Андреевский спуск, 23
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Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не
напасёшься?! (с)
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кому эта царская морда собралась нашу церкву отдавать?
мутят что то шакаладные, вместо того чтобы лавру начинать освобождать
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Президент поддерживает стремление как можно более скорого получения Томаса. И в знак солидарности с этим процессом делает символический жест:

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во всем мире это называется взяткой и только у пэдры - символический жест, поскольку взятку собирается давать не своим имуществом.
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А Кемску волость когда ?
Барану осталось несколько месяцев и ноги в руки, а оно всё нарулиться не может...мало паскуда отдал ?
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О! уже пошли подарки от шоколадного фараона.
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Как "кацапчиков"(С) в комментариях корежит.
Значит, хорошее решение, правильное Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1804
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Может объяснишь, в каком месте это решение правильное? Или просто гавкнуть, заезженную соевую хрень
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Иметь в Киеве постоянно действующее посольство Вселенского патриарха - грамотный тактический ход.
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бутусов ты в школе что все прогуливал
не смеши читателей чужинским флагом нарисованным под ВПН
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Меня єтот кадр начинает нервировать. Какое он вообще имеет отношение к Андреевской церкви и религиозным делам. По Конституции у на светское государство и през не имеет права туда лезть. В ситуации с томосом та же хрень. Филарет и ко более 20 лет боролись за автокефалию. Когда дело дошло до результатов, то неожиданно оказывается что это всё сделал рошенко Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8238 . И опять таки не сделано пока. Просто нам дали возможность сделать.
Условие поставлено чётко - сможете объединить церкви, будет вам томос.
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Увага! Кафедральний собор святого апостола Андрія Первозванного закрито на реконструкцію. Богослужіння та треби не проводяться.

для чого Варфоломію Андріївська церква ?
для того, щоб забрати храм у УАПЦ
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У Дракулы спросили, откуда у тебя такой замечательный замок? - Насосал, - ответил Дракула. «Это и кровь, и деньги, это упыризм».
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Хм, а хорошо б было Кремль подарить Варфоломею
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В Андріївській церкві унікальний різбленний іконостас й інші елементи декору які псуються від надмірної вологи яка утворюється від дихання людей під час служби.
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Про підпорядкування Андріївської церкви треба питати УАПЦ, щоб не було проблем.
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3,14лять.
Свій маєток, дебіл, передай!!!
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а ведь это взятка (как наверняка думают "наши" "власти") ... привыкли. 4-е года "реформ" как никак. хотя наверняка даже и не пытались отвыкнуть.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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