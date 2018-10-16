 Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
Какое отношение имее это мурло государственное к имуществу церкви？
Просто православным от РПЦ в храмах Вселенского Патриархата нынче молиться не-алё
Отлучение возможно, как еретикам.
Входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». На даний час - на реставрації[2][3][4].
01025, Украина, г. Киев, ул. Андреевский спуск, 23
напасёшься?! (с)
мутят что то шакаладные, вместо того чтобы лавру начинать освобождать
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во всем мире это называется взяткой и только у пэдры - символический жест, поскольку взятку собирается давать не своим имуществом.
Барану осталось несколько месяцев и ноги в руки, а оно всё нарулиться не может...мало паскуда отдал ?
Значит, хорошее решение, правильное
не смеши читателей чужинским флагом нарисованным под ВПН
Условие поставлено чётко - сможете объединить церкви, будет вам томос.
для чого Варфоломію Андріївська церква ?
для того, щоб забрати храм у УАПЦ
Свій маєток, дебіл, передай!!!