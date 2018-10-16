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 "Первые образцы купили побратимы", - ветеран АТО Морозов разработал уникальные одноразовые салфетки для чистки оружия. ВИДЕО

Ветеран АТО Александр Морозов разработал уникальные одноразовые салфетки для чистки оружия и смог запустить их массовое производство.

Как сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на 4 канал, изобретение Александра уже более двух лет используется бойцами Нацгвардии, ВСУ и пограничниками.

Потребность в компактном и эффективном средстве для чистки оружия Александр испытал на себе. Его батальон попал в окружение возле донецкого аэропорта и выдержал 12-часовой бой с российскими наемниками.

"Когда все успокоилось более-менее. Ты стоишь возле огня весь в грязи и, действительно, был момент, когда я ножом грязь соскребал с себя", - вспоминает Александр. Его автомат уже не стрелял и он пользовался оружием раненого побратима, которого отправили в госпиталь.

"По факту, ничего не поменялось со времен Первой мировой войны. Способ очистки оружия и во времена российско-украинской войны остался точно таким же. Тогда и появилась идея одноразовых салфеток для чистки оружия", - говорит ветеран-бизнесмен.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3091538
 
   
 Топ комментарии
 
правильно,нужно дело делать и будет победа
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лучше крематорий для сжигания духсотых сепаров.
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"Перші зразки купили побратими", - ветеран АТО Морозов розробив унікальні одноразові серветки для чищення зброї - Цензор.НЕТ 3940
долго думал бизнесмен-ветеран
этих салфеток в инете как грязи, любых производителей
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правильно,нужно дело делать и будет победа
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осталось построить завод для переработки одноразовых салфеток для чистки оружия.
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лучше крематорий для сжигания духсотых сепаров.
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Крематории для сепаров пускай лучше строят ихтамнеты. Для украинцев самое главное, чтоб сепары туда регулярно отправлялись.
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Навіщо ? Просто українські конструктори, розроблять автомат, для якого грязюка не буде проблемою. Пора вже. Бо ж «Автоматичному Карабіну - 47» Гуго Шмайссера, вже ж таки 71 рік !!!
.
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"Перші зразки купили побратими", - ветеран АТО Морозов розробив унікальні одноразові серветки для чищення зброї - Цензор.НЕТ 3940
долго думал бизнесмен-ветеран
этих салфеток в инете как грязи, любых производителей
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а ты-то сам в состоянии хоть что-то придумать и произвести, кроме желчи?
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вот здесь, всёпропалец:
"...изобретение Александра уже более двух лет используется бойцами Нацгвардии, ВСУ и пограничниками".
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если до Александра никто в ВСУ такими не пользовался, это еще не значит что он их изобрёл
... отвянь от меня шакаладник, ты скучный
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Скоро их Ленинская кузня начнет выпускать по госзаказу миллиард салфеток в день.
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Діло добре, але чи можна цими серветками почистити ствол чи газову камору? Що пил можна витерти це я бачу.Чи можливо їх використати з шомполом?
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Какая-то чепуха. Салфетки, ветошь, туалетная бумага, шомпол для ствола или ещё какая-нить бредятина. Это что, реформа для экономики такая? "Перші зразки купили побратими", - ветеран АТО Морозов розробив унікальні одноразові серветки для чищення зброї - Цензор.НЕТ 6678
Вальцман мозги пудрит всем этим мусором.
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Просто Александр Морозов никогда раньше не видел одноразовых салфеток, ни детских, ни автомобильных, ни медицинских!
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да уж, разные у военных интересы.
Кто-то салфетки для чистки оружия придумывает, которыми уже несколько лет в войсках пользуются.
А кто-то на шпиль в Солсбери никак не насмотрится.
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нужно специальное ружейное масло, которого может не оказаться под рукой.
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а ты долго думал, как же Вальцмана сюда ввернуть?
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«Вальцмана»...
От цікаво, коли у 2005 році, ФСБ придумало це фейкове прізвище, мабуть одним з перших варіантів фейку було «Смальцман»
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Первые образцы купили побратимы", - ветеран АТО Морозов разработал уникальные одноразовые салфетки для чистки оружия. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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