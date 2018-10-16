 "Первые образцы купили побратимы", - ветеран АТО Морозов разработал уникальные одноразовые салфетки для чистки оружия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор,НЕТ со ссылкой на 4 канал, изобретение Александра уже более двух лет используется бойцами Нацгвардии, ВСУ и пограничниками.

Потребность в компактном и эффективном средстве для чистки оружия Александр испытал на себе. Его батальон попал в окружение возле донецкого аэропорта и выдержал 12-часовой бой с российскими наемниками.

"Когда все успокоилось более-менее. Ты стоишь возле огня весь в грязи и, действительно, был момент, когда я ножом грязь соскребал с себя", - вспоминает Александр. Его автомат уже не стрелял и он пользовался оружием раненого побратима, которого отправили в госпиталь.

"По факту, ничего не поменялось со времен Первой мировой войны. Способ очистки оружия и во времена российско-украинской войны остался точно таким же. Тогда и появилась идея одноразовых салфеток для чистки оружия", - говорит ветеран-бизнесмен.

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