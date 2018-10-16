 "Выборы за законом Януковича?" - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
16 октября на площади Конституции под зданием Верховной Рады проходит кампания общественного давления, ключевое требование которой - немедленное начало рассмотрения во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1). Данный проект Избирательного кодекса предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.
Под зданием парламента находятся активисты общественного движения "Честно", АвтоМайдана, политических партий Патриот, Сила людей, Рух новых сил, УКРОП, НРУ и др.
"Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, введенной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Принятие избирательной реформы - важный элемент национальной безопасности Украины. В случае провала голосования за избирательную реформу сохранится мажоритарная составляющая избирательной системы, при которой Российская Федерация как страна-агрессор получит возможность деструктивно влиять как на результаты выборов, так и в целом на ситуацию в Украине: на избирательных кампаниях в мажоритарных округах сохранится и усилится использования черного нала, которого у Кремля фактически неограниченное количество. Это позволит России завести в украинский парламент большое количество контролируемых депутатов-мажоритарщиков, которые усилят позиции пророссийских политических сил. Это означает 5 лет размывания украинского парламентаризма. Кроме того, избирательная реформа - залог качественного обновления политической элиты в Украине, важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко", - заявляют организаторы акции.
Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 г.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
всё равно что в голову себе выстрелить
А там вінегрет... мама нє гарюй.
Кремлю нужны во главе Украины коррумпированные и недееспособные люди. Порошенко - наилучший вариант…
В Украине приближаются парламентские и президентские выборы и Кремль не будет на них играть роль пассивного наблюдателя.
Такое предупреждение огласил накануне в статье для «Главреда» российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
Во-первых, Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) будет активно пугать украинцев, что им надо сделать «правильный» выбор, потому что «неправильный выбор» будет якобы означать военную эскалацию.
Сразу оговорюсь, я не верю, что Путин на нее реально пойдет. С технической точки зрения такая возможность есть, но с политической подобный аллармизм маловероятен. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное совершенно ничего не может ему дать с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно.
Во-вторых, через свою агентуру влияния Россия, конечно, приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказывались бы люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы.
Кремль не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром.
Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.
Главная задача Кремля - в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе - чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше.
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Илья Пономарев из каких-то соображений не стал называть конкретных фамилий. Однако совсем нетрудно догадаться, кого он имеет в виду.
Всем и в Украине, и на Западе прекрасно известно, что последние четыре с лишним года президент Порошенко возглавляет коррупцию в Украине.
Соответственно, исходя из логичных соображений Пономарева, больше всех Путина устраивает в качестве следующего президента Украины именно Петр Алексеевич.
Недавно другой известный россиянин - политолог Станислав Белковский - не стал, в отличие от Пономарева, «стесняться» и четко заявил о решении Путина поддержать на выборах в Украине Порошенко…
Также об этом же со ссылкой на свои источники рассказала в прошлом месяце известная журналистка Соня Кошкина…