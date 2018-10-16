EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  529  11
Все про:ВР (22375) избирательный закон (108) пикет (539) Богачук Олег (724)

 "Выборы за законом Януковича?" - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

16 октября под зданием Верховной Раді проходит пикет с требованием принятия нового избирательного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

...
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

16 октября на площади Конституции под зданием Верховной Рады проходит кампания общественного давления, ключевое требование которой - немедленное начало рассмотрения во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1). Данный проект Избирательного кодекса предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно принять новый Избирательный кодекс и обновить состав ЦИК, - Мингарелли

Под зданием парламента находятся активисты общественного движения "Честно", АвтоМайдана, политических партий Патриот, Сила людей, Рух новых сил, УКРОП, НРУ и др.

"Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, введенной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Принятие избирательной реформы - важный элемент национальной безопасности Украины. В случае провала голосования за избирательную реформу сохранится мажоритарная составляющая избирательной системы, при которой Российская Федерация как страна-агрессор получит возможность деструктивно влиять как на результаты выборов, так и в целом на ситуацию в Украине: на избирательных кампаниях в мажоритарных округах сохранится и усилится использования черного нала, которого у Кремля фактически неограниченное количество. Это позволит России завести в украинский парламент большое количество контролируемых депутатов-мажоритарщиков, которые усилят позиции пророссийских политических сил. Это означает 5 лет размывания украинского парламентаризма. Кроме того, избирательная реформа - залог качественного обновления политической элиты в Украине, важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко", - заявляют организаторы акции.

Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 г.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "На щастя, на долю, на виборчий кодекс": требующие проведения избирательной реформы активисты "засеяли" гречкой под Радой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 01
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 02
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 03
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 04
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 05
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 06
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 07
Выборы за законом Януковича? - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3091535
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та не, на такое петр алекееич не пойдет
всё равно что в голову себе выстрелить
 показать весь комментарий
 
 
без блока панамских патриотов голосов не хватит, а им не до того - их пэдра как неотложное собирается Андреевскую церковь грекам отдать.
 показать весь комментарий
 
 
Шушера Рыговская и Анальная,чего уж там,под синими знаменами ПР, уже требуйте сразу вернуть вора Януковича,с его братвой тупоголовой!
 показать весь комментарий
 
Киев Спит! Скоро Харьковская братва будет свои порядки устанавливать!
 показать весь комментарий
 
Щось схоже на те, що в столиці корінних киян менше, ніж народу з національністю "панаєхалі".
А там вінегрет... мама нє гарюй.
 показать весь комментарий
 
Хотел спросить: "Активисты" вообще когда-нибудь работают? Потом вижу "знакомые все лица" и понял, что они как раз уже на работе)))
 показать весь комментарий
 
На жаль, за можаритарку(читай гречку, олію та консерви) будуть триматись як воша кожуха.
 показать весь комментарий
 
Чем парашенко лучше яныка ? - Если ему хочется мутить по законам того ? Пусть покажет ,что он не такой.
 показать весь комментарий
 
да он уже давно показал (тем, кто не знал раньше, ну, кроме особо тупых), что он ничем не лучше, если не хуже
 показать весь комментарий
 
Медведчук - лишь отвлекающий маневр: что Путин задумал на выборах в Украине Октябрь 16, 2018Без рубрикиКомментарии: 1
"Вибори за законом Януковича?" - активісти пікетують Раду з вимогою ухвалення нового Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 6971Кремлю нужны во главе Украины коррумпированные и недееспособные люди. Порошенко - наилучший вариант…
В Украине приближаются парламентские и президентские выборы и Кремль не будет на них играть роль пассивного наблюдателя.
Такое предупреждение огласил накануне в статье для «Главреда» российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.
Во-первых, Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) будет активно пугать украинцев, что им надо сделать «правильный» выбор, потому что «неправильный выбор» будет якобы означать военную эскалацию.
Сразу оговорюсь, я не верю, что Путин на нее реально пойдет. С технической точки зрения такая возможность есть, но с политической подобный аллармизм маловероятен. В Кремле понимают, что это приведет к колоссальным политическим издержкам, людским потерям, а главное совершенно ничего не может ему дать с точки зрения финального результата. Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно.
Во-вторых, через свою агентуру влияния Россия, конечно, приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в Украине не оказывались бы люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев экономические и социальные реформы.
Кремль не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. Демонстративная поддержка людей типа Медведчука является банальным отвлекающим маневром.
Основной интерес России - чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию.
Главная задача Кремля - в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе - чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля. А для этого нужно чем хуже, тем лучше.
***
Илья Пономарев из каких-то соображений не стал называть конкретных фамилий. Однако совсем нетрудно догадаться, кого он имеет в виду.
Всем и в Украине, и на Западе прекрасно известно, что последние четыре с лишним года президент Порошенко возглавляет коррупцию в Украине.
Соответственно, исходя из логичных соображений Пономарева, больше всех Путина устраивает в качестве следующего президента Украины именно Петр Алексеевич.
Недавно другой известный россиянин - политолог Станислав Белковский - не стал, в отличие от Пономарева, «стесняться» и четко заявил о решении Путина поддержать на выборах в Украине Порошенко…
Также об этом же со ссылкой на свои источники рассказала в прошлом месяце известная журналистка Соня Кошкина…
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Выборы за законом Януковича?" - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх