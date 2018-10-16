 "Выборы за законом Януковича?" - активисты пикетируют Раду с требованием принятия нового Избирательного кодекса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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16 октября на площади Конституции под зданием Верховной Рады проходит кампания общественного давления, ключевое требование которой - немедленное начало рассмотрения во втором чтении проекта Избирательного кодекса (№3112-1). Данный проект Избирательного кодекса предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.

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Под зданием парламента находятся активисты общественного движения "Честно", АвтоМайдана, политических партий Патриот, Сила людей, Рух новых сил, УКРОП, НРУ и др.

"Изменение избирательных правил предусматривает отмену смешанной избирательной системы, введенной в 2011 году в интересах режима Януковича, и внедрение пропорциональной избирательной системы с открытыми региональными списками. Принятие избирательной реформы - важный элемент национальной безопасности Украины. В случае провала голосования за избирательную реформу сохранится мажоритарная составляющая избирательной системы, при которой Российская Федерация как страна-агрессор получит возможность деструктивно влиять как на результаты выборов, так и в целом на ситуацию в Украине: на избирательных кампаниях в мажоритарных округах сохранится и усилится использования черного нала, которого у Кремля фактически неограниченное количество. Это позволит России завести в украинский парламент большое количество контролируемых депутатов-мажоритарщиков, которые усилят позиции пророссийских политических сил. Это означает 5 лет размывания украинского парламентаризма. Кроме того, избирательная реформа - залог качественного обновления политической элиты в Украине, важная часть коалиционного соглашения, международное обязательство Украины и предвыборное обещание Президента Порошенко", - заявляют организаторы акции.

Напомним, Избирательный кодекс принят в первом чтении 7 ноября 2017 г.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ