 Митрополит Лавры Павел, экс-депутат ПР, вознес молитвы "за украинское войско и за Украину". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили: Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Бучанский Пантелеимон, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Барышевский Виктор, ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр, братия и гости Лавры в священном сане. Литию совершил владыка Сильвестр.

В сам воскресный праздничный день Божественную Литургию в том же храме совершил Наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии монастыря в священном сане.

После чтения Евангелия митрополит Павел обратился к прихожанам Лавры и многочисленным паломникам со словом проповеди, рассказав о цели пребывания человека в Церкви и значении Промысла Божия в жизни каждого в разные периоды: в детстве, юности, взрослом возрасте и старости. Владыка продолжил: "Церковь Христова и ее истинные чада, в каком бы возрасте они не были, поступают благоразумно. Они не участвуют в пересудах и клевете, они не навязывают никому свои взгляды, но мирно отстаивают свою историю, свою государственность, свою веру, без которой невозможно жить. Потому что если только заберут у человека веру в Бога Истинного Иисуса Христа, в Троице прославляемого, то народ становится толпой безумных людей, управляемых своими инстинктами и желаниями".

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Также владыка Павел поведал о тех исторических событиях, которые легли в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, и о тех чудесах, которые проистекали и проистекают по молитвам и заступничеству Пречистой Девы во все времена: "На христианина всегда и со всех сторон летят стрелы от врагов видимых и невидимых, от страстей душевных, и лишь только молитва Божией Матери, молитва Церкви, наша с вами, братья и сестры, скудная молитва, может отразить эти летящие стрелы, как это было некогда в Константинополе, как это было несколько веков назад в Почаеве. Господь всегда по молитвам Своей Матери укреплял Своих чад в вере, даровал истинное понимание нашего с вами призвания.

И сегодня мы молимся лишь об одном: чтобы Господь даровал нам зреть наши прегрешения, видеть наши грехи и не осуждать брата, но молиться и о нем, чтобы Господь даровал ему радость истинной Пасхи. Мы молимся о своей земле, о своем народе, о своей Церкви, мы знаем нашу историю, и нам нечего бояться, братья и сестры. Мы должны быть едины, и пусть живем мы не совсем правильно, но сейчас мы от всего сердца молим Божию Матерь, призывая Ее Сына и Бога на помощь, чтобы Христос Спаситель защитил нашу веру, Отечество, Церковь, неверных чад вразумил, дабы всем нам стать наследниками Царствия Небесного!"

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о единстве Православной Церкви, об Украине, а также об украинском войске.

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По окончании Литургии были пропеты тропарь, кондак и величание перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, после чего владыка Павел поблагодарил сослужащую братию за молитвы, а также поздравил регента хора Киевских духовных школ архимандрита Романа и всех, кто носит имя в честь преподобного Романа Сладкопевца, память которого совершается в этот день, с днем ангела.

Особые слова благодарности митрополита Павла были адресованы прихожанам и паломникам, которые в этот день откликнулись на призыв и пришли в Лавру, "чтобы в это непростое время помолиться вместе с братией, вознести свои прошения Богу, поблагодарить за все и еще и еще раз попросить Спасителя и Его Пречистую Матерь, чтобы Они не оставили нашу святую обитель и сохранили ее".

По окончании Литургии были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В завершение Наместник Святой Печерской обители поздравил причастников с принятием Животворящих Таин Христовых и призвал на всех Божие благословение. После службы для всех паломников и прихожан братией Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры была организована трапеза.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.