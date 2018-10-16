EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  8206  53
Все про:Лавра (183) религия (694) молитва (92)

 Митрополит Лавры Павел, экс-депутат ПР, вознес молитвы "за украинское войско и за Украину". ВИДЕО

Накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы воскресное всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужили: Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископ Бучанский Пантелеимон, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Барышевский Виктор, ректор Киевских духовных школ епископ Белогородский Сильвестр, братия и гости Лавры в священном сане. Литию совершил владыка Сильвестр.

В сам воскресный праздничный день Божественную Литургию в том же храме совершил Наместник Святой Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении братии монастыря в священном сане.

После чтения Евангелия митрополит Павел обратился к прихожанам Лавры и многочисленным паломникам со словом проповеди, рассказав о цели пребывания человека в Церкви и значении Промысла Божия в жизни каждого в разные периоды: в детстве, юности, взрослом возрасте и старости. Владыка продолжил: "Церковь Христова и ее истинные чада, в каком бы возрасте они не были, поступают благоразумно. Они не участвуют в пересудах и клевете, они не навязывают никому свои взгляды, но мирно отстаивают свою историю, свою государственность, свою веру, без которой невозможно жить. Потому что если только заберут у человека веру в Бога Истинного Иисуса Христа, в Троице прославляемого, то народ становится толпой безумных людей, управляемых своими инстинктами и желаниями".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многотысячный молебен за Украину и автокефальную церковь на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО

Также владыка Павел поведал о тех исторических событиях, которые легли в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, и о тех чудесах, которые проистекали и проистекают по молитвам и заступничеству Пречистой Девы во все времена: "На христианина всегда и со всех сторон летят стрелы от врагов видимых и невидимых, от страстей душевных, и лишь только молитва Божией Матери, молитва Церкви, наша с вами, братья и сестры, скудная молитва, может отразить эти летящие стрелы, как это было некогда в Константинополе, как это было несколько веков назад в Почаеве. Господь всегда по молитвам Своей Матери укреплял Своих чад в вере, даровал истинное понимание нашего с вами призвания.

И сегодня мы молимся лишь об одном: чтобы Господь даровал нам зреть наши прегрешения, видеть наши грехи и не осуждать брата, но молиться и о нем, чтобы Господь даровал ему радость истинной Пасхи. Мы молимся о своей земле, о своем народе, о своей Церкви, мы знаем нашу историю, и нам нечего бояться, братья и сестры. Мы должны быть едины, и пусть живем мы не совсем правильно, но сейчас мы от всего сердца молим Божию Матерь, призывая Ее Сына и Бога на помощь, чтобы Христос Спаситель защитил нашу веру, Отечество, Церковь, неверных чад вразумил, дабы всем нам стать наследниками Царствия Небесного!"

Во время богослужения были вознесены сугубые молитвы о единстве Православной Церкви, об Украине, а также об украинском войске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО

По окончании Литургии были пропеты тропарь, кондак и величание перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы, после чего владыка Павел поблагодарил сослужащую братию за молитвы, а также поздравил регента хора Киевских духовных школ архимандрита Романа и всех, кто носит имя в честь преподобного Романа Сладкопевца, память которого совершается в этот день, с днем ангела.

Особые слова благодарности митрополита Павла были адресованы прихожанам и паломникам, которые в этот день откликнулись на призыв и пришли в Лавру, "чтобы в это непростое время помолиться вместе с братией, вознести свои прошения Богу, поблагодарить за все и еще и еще раз попросить Спасителя и Его Пречистую Матерь, чтобы Они не оставили нашу святую обитель и сохранили ее".

По окончании Литургии были пропеты тропарь, кондак и величание празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В завершение Наместник Святой Печерской обители поздравил причастников с принятием Животворящих Таин Христовых и призвал на всех Божие благословение. После службы для всех паломников и прихожан братией Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры была организована трапеза.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/v3091515
 
   
 Топ комментарии
 
Молитви за українське військо після демонстративної відмови онуфрія та його прихвостнів вставанням вшанупати пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Початок перевзування "святих отців"?
 показать весь комментарий
 
місце насиджене) покидати нема бажання, тому чого не сказати декілька нормальних слів?!
 показать весь комментарий
 
На ходу переобулся....так и Пукина сдавать будут... Митрополит Лавры Павел, экс-депутат ПР, вознес молитвы "за украинское войско и за Украину" - Цензор.НЕТ 110
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
місце насиджене) покидати нема бажання, тому чого не сказати декілька нормальних слів?!
 показать весь комментарий
 
 
не ну в самом то деле-- ехать у типа Рашку, в город Биробиджан, Еврейский автономный округ на границе Китаем... как то из Киева не комефлю
 показать весь комментарий
 
Молитви за українське військо після демонстративної відмови онуфрія та його прихвостнів вставанням вшанупати пам'ять полеглих воїнів ЗСУ.. Початок перевзування "святих отців"?
 показать весь комментарий
 
 
"Имянно! Имянно!" (Салтыков-Щедрин, "Орёл-меценат"). Под задницей "шевеление", стул шатается, вот и начали хвататься за что-нибудь, "поустойчивее"... Ведь уже многие священники УПЦ МП начинают "втихаря", через знакомых, прикупать требники и другие церковные книги, на украинском языке, чтобы побыстрее "переобуться" - боятся, что без "кормушки" останутся... (Вчера мне один священник УПЦ КП сообщил - ему три комплекта заказали... ).
 показать весь комментарий
 
 
Да нам все это понятно,но главное просматривается,что МП стоит на дороге объединения
с УПЦКП. И это главное,что бы не было у нас конфликтов на религиозной теме,главное
для нас-это мирное объединение церквей и получение Томоса! А остальное-дело
времени, а оно работает на нас.
 показать весь комментарий
 
 
ТОМОС для Украины означает, что Российская Православная Церковь - СЕКТА во главе с патриархом-пидарастом Гундяем и скрепоносным маньяком-педофилом Хуйлом.
 показать весь комментарий
 
 
На ходу переобулся....так и Пукина сдавать будут...
 показать весь комментарий
 
 
В Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал: «По плодам их узнаете их…». Что делает в Украине церковь страны-агрессора?
 показать весь комментарий
 
 
«По плодам их узнаете их…» - як добре сказано....церкви завжди були посібниками державної влади, інакше би їх розігнали. Чи при цараті церков не було? - а в цей час поміщики кріпаків гірше за собак сприймали....Чи не церкви Гітлеру поклонились (за виключенням хіба-що пару організацій, наприклад Свідків Єгови)? Та й нині московський патріархат тягне руку за Москвою, а пан Порошенко хоче під Україну створити свої церкви. А що пани в рясах нині роблять - чи багато відкрито засудили олігархів, які українців до бідності за 28 років довели, та країну в боргове провалля штовхнули?!!!!! Потрібно Бога носити в серці, а не в рясах.....
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, нужно как большевики, 200 000 убитых попов и 2000 разрушенных храмов, ляпота.
 показать весь комментарий
 
 
ану скажи, коли більшовики попів убивали і де? Щодо розвалених храмів - так більшовики вважали церкви посібниками царату, опіумом для народу... , таке було і відношення. З церков дійсно забирали предмети для продажу - треба було ж якось громадянську війну вигравати, економіку після революції відновлювати....країна була в розрусі, так то після війни.....А нині країну в розруху заганяємо вже без війни, бо хтось ніяк не нажереться.....
 показать весь комментарий
 
Готов принять поименный список из тысяч фамилий? Даю ссылку. Есть такой Олег Платонов, имперец конечно, но фактаж дает, у него есть 20-томная энциклопедия "Заговор против России", там есть поименный список убитых попов, с указанием когда, кто и по чьему приказу они были убиты, а также большой список уничтоженных храмов, приятного чтения.
 показать весь комментарий
 
 
Точно за "украинской войско и за Украину" вознес молитвы? А то, зная этого приверженца мацковских раскольников,хама и матершинника, мздоимца и лицемера Павлушку, как-то сомнительно стало...
 показать весь комментарий
 
 
Та какой он нахрен приверженец мацковских раскольников!!! Он приверженец и почитатель Святого Бентли и, если ему СБУ индульгенцию пообещает( и так все знают, что досье на него в эрефии лежит) и Филарет приход пообещает, он первый про анафему раскольнику Гундяеву закричит! Митрополит Лаври Павло, екс-депутат ПР, виголосив молитви "за українське військо і за Україну" - Цензор.НЕТ 8122
 показать весь комментарий
 
 
Пріпєкаєт? То або підрясник горить, або кадило в сраці...
 показать весь комментарий
 
 
Оборотень коммунистический...Еще на место Филарета полезет в будущем...В прочем как и сам Филарет в свое время
 показать весь комментарий
 
 
Митрополит выдавил из себя упоминание о Украинском войске. И то непонятно о какой эпохе вообще.
Но в целом эта речь о " Мы должны быть едины, и пусть живем мы не совсем правильно, но сейчас мы от всего сердца молим,"... итд итп.
Старая песня о главном. Одиннарот и мышебратья.
 показать весь комментарий
 
 
Директор Гастронома. Ясен пень, если уволят, то ехать ему на Дальний Восток, китайцев в Православие обращать.
 показать весь комментарий
 
 
Как то плавно мы съехали с разделения Украины по языковому вопросу на церковно-религиозные фишки...дохрена уже о попах и их тёрках, а это всего лишь работа...ну профессия такая - ПОП.
Умеют наши керманычи перевести стрелки...разделяй и властвуй до сих пор актуально.
 показать весь комментарий
 
Ну это интересная профессия, включающая в себя навыки эффективного менеджера, разведчика, агента влияния, оперативного сотрудника.
 показать весь комментарий
 
 
Прогнозируете массовый переход паствы МП в УП?
 показать весь комментарий
 
В чем может выражаться "более жесткое правление"?
 показать весь комментарий
 
У католиков с финансами по другому, не финансовая корпорация?
 показать весь комментарий
 
Ну не переподчинение, а возврат в каноническое лоно, тем более РПЦ обьявила православию войну, Рамзан хочет в наследство исламскую страну, а в вашей губернии вообще главпоп с Рязани и не считает белорусов беларусами.
 показать весь комментарий
 
Да ничего не будет, придумают вам новую религию и потихоньку загонят в ислам.
 показать весь комментарий
 
Вполне возможно. Тут чисто по воровскому - законник типа решает спор между двумя сторонами, на самом деле в выгоде остаётся он. Загвоздочка: одна из сторон хочет раскороновать вора.
 показать весь комментарий
 
На кожній літургії священник молитовно поминає власті і воїнство України. Будь ласка не показуйте своє тотальне невігластво а просто зайдіть в храм на молитву, можливо тоді не матимете часу писати про перевзування..
 показать весь комментарий
 
Любого ПАРХАТА работают на свой карман, или кацапского обманом "мерсы" заработали, а нашим БОГ подогнал за праведность и святость?
 показать весь комментарий
 
 
Боится ватный поп что Лавру прийдётся вернуть истинной поместной церкви. Скоро, с перепугу, будут молебны и за "соорудившего сей храм благодетеля Мазепу" и за "народного заступника Бандеру". Подгорает ватка, трещат скрепы
 показать весь комментарий
 
 
Ну, как бы нормально, если сделать всё правильно то, большенство священно служителей увидет в этом свой шанс. До сих пор даже предстоятели больших эпархий не имели шанса на большее потому, что "у генералов есть свои дети". А в нормально функционирующей церкви для всех гораздо больше возможностей. УПЦ для всех украинских церквей более выгодно чем задворки РПЦ. Тем более, это более короткая рука с Вселенским патриархатом. Я думаю, что святые отцы услышали.
 показать весь комментарий
 
 
Хари-Кришна,Хари-Рама,в нас свой бог своя програма.
Мы Аллах-акбар кричим,Мухамеда мы хотим.
Ну а мы вабще "того"-нам Иегову самого.
Даже чукча верит в то- с этим миром шось не то.
 показать весь комментарий
 
ну вам кацапам видно придётся новую религию принимать...!)))
 показать весь комментарий
 
 
Что? Паша-мерседес перекрасился и предал своих кремлевских хозяев? Вот это поворот. Видно понимает, что с потерей каноничности РПЦ и потоки бабла от верующих скоро исчезнут.
 показать весь комментарий
 
Ну дык РПЦ оказалась сектой. Крысы побежали... Митрополит Лаври Павло, екс-депутат ПР, виголосив молитви "за українське військо і за Україну" - Цензор.НЕТ 50
 показать весь комментарий
 
 
Свянтые отцы паРашинского архата тихо обдрестались под рясами.
То ли еще будет...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбществоМитрополит Лавры Павел, экс-депутат ПР, вознес молитвы "за украинское войско и за Украину". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх