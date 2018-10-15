EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  704  0
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (3913) Нацполиция (8311) блокпост (188)

 Заработал обновленный полицейский блокпост "Петропавловка" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Луганщине введены в действие все полицейские стационарные блокпосты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции Луганской области, командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вместе с заместителем председателя Национальной полиции Украины полковником полиции Константином Бушуевым, главой полиции Луганщины полковником полиции Сергеем Колесником, заместителем председателя Луганской областной государственной администрации Юрием Клименко и председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным проинспектировали новый блокпост "Петропавловка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские блокпосты "Новоайдар" и "Сватово" модернизировали, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Комфортный, оснащенный современной техникой блокпост "Петропавловка" позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским - качественно выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка. Чтобы правоохранители могли круглосуточно и в любую погоду нести службу на блокпосту предусмотрены командные модули с планшетами для проверки транспортных средств и граждан, перемещаемых через блокпост. Проведены связь, интернет, освещение и отопление в модулях как для работы, так и для отдыха. На модулях установлены специальные информационные стенды", - информируют в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Для проверки граждан оборудовано больше рабочих мест для полицейских. Также сделан капонир для служебной БРДМ и другие специальные инженерные сооружения для безопасности и защиты находящихся здесь людей.

Школьники Станично-Луганского района помогали обустраивать блокпост, создав мурал на одной из стен.

За помощь в развитии и оснащении блокпоста Сергей Наев, Сергей Колесник и Константин Бушуев наградили полицейских и представителей органов местного самоуправления благодарностями и грамотами, а школьникам, которые помогли украсить рисунками полицейский блокпост, вручили подарки и вкусности.

Также смотрите: Свыше 800 пособников оккупантов выявлены на блокпостах в Донецкой области с начала года, - Нацполиция. ФОТО

Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 01
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 02
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 03
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 04
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 05
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 06

Смотрите также: Объединенные силы уменьшили количество стационарных блокпостов, увеличив количество подвижных, для создания эффекта неожиданности для ДРГ наемников РФ, - Наев. ВИДЕО

Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 07
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 08
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 09
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 10
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 11
Заработал обновленный полицейский блокпост Петропавловка на Луганщине 12

Смотрите: На Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста, - ООС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3091496
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоОбществоЗаработал обновленный полицейский блокпост "Петропавловка" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх