 Заработал обновленный полицейский блокпост "Петропавловка" на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции Луганской области, командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев вместе с заместителем председателя Национальной полиции Украины полковником полиции Константином Бушуевым, главой полиции Луганщины полковником полиции Сергеем Колесником, заместителем председателя Луганской областной государственной администрации Юрием Клименко и председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным проинспектировали новый блокпост "Петропавловка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские блокпосты "Новоайдар" и "Сватово" модернизировали, - НПУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Комфортный, оснащенный современной техникой блокпост "Петропавловка" позволит гражданам быстро и удобно проходить контроль, а полицейским - качественно выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка. Чтобы правоохранители могли круглосуточно и в любую погоду нести службу на блокпосту предусмотрены командные модули с планшетами для проверки транспортных средств и граждан, перемещаемых через блокпост. Проведены связь, интернет, освещение и отопление в модулях как для работы, так и для отдыха. На модулях установлены специальные информационные стенды", - информируют в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят введение электронных пропусков на блокпостах для контроля граждан, - ГУР

Для проверки граждан оборудовано больше рабочих мест для полицейских. Также сделан капонир для служебной БРДМ и другие специальные инженерные сооружения для безопасности и защиты находящихся здесь людей.

Школьники Станично-Луганского района помогали обустраивать блокпост, создав мурал на одной из стен.

За помощь в развитии и оснащении блокпоста Сергей Наев, Сергей Колесник и Константин Бушуев наградили полицейских и представителей органов местного самоуправления благодарностями и грамотами, а школьникам, которые помогли украсить рисунками полицейский блокпост, вручили подарки и вкусности.

Также смотрите: Свыше 800 пособников оккупантов выявлены на блокпостах в Донецкой области с начала года, - Нацполиция. ФОТО













Смотрите также: Объединенные силы уменьшили количество стационарных блокпостов, увеличив количество подвижных, для создания эффекта неожиданности для ДРГ наемников РФ, - Наев. ВИДЕО













Смотрите: На Донбассе уже переоборудовали четыре блокпоста, - ООС. ВИДЕО