 Около 250 тысяч крымских татар по-прежнему проживают на полуострове, при этом оккупанты завезли туда не менее 850 тысяч человек, - Джемилев. ВИДЕО

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

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По подсчетам Джемилева, к 2016 году оккупированный Крым покинули 20 тысяч его соплеменников. "А исходили мы из того, что те жители Крыма, крымские татары, преимущественно которые выезжают в Крым, обращались в организацию "КрымSOS" за решением своих каких-то проблем. И там пофамильно все они есть - это около 20 тысяч было", - сообщил он, уточнив, что сейчас эта цифра выросла до 25-30 тысяч.

Джемилев также отметил, что при этом по-прежнему проживают на полуострове около четверти миллиона крымских татар.

"Если до оккупации, мы считали, 280 тысяч, там рождаемость, все такое, то, наверное, где-то 250. До оккупации у нас была статистика о том, что крымские татары составляют 13,5 населения полуострова. Этнические украинцы - где 23%. Но россияне через полгода после оккупации провели свою перепись, согласно которой численность этнических русских увеличилась где-то 8%, этнических украинцев - резко упала, а этнических крымских татар – с 13,5% там уже значится цифра 10%", - рассказал уполномоченный президента, согласившись с ведущим, отметившим, что "в России могут любые цифры нарисовать". Он уточнил, что многие крымские татары вообще не участвовали в этой переписи.

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По словам Джемилева, крымские татары живут практически по всему Крыму, хотя есть несколько десятков компактных поселений.

"Скажем, Карасубазарский район - по-русски сейчас называется Белогорский район - там наибольший процент крымских татар. Они составляют где-то 33% населения полуострова. Симферопольский район - где-то 18%. Бахчисарайский - 25%. Но если Севастополь, то там 0,7%. Такое вот. Особенно их мало на южном берегу", - проинформировал уполномоченный. Это связано еще с политикой СССР по расселению.

Джемилев также подтвердил, что оккупационные и центральные власти РФ делают очень много для того, чтобы русифицировать Крым.

"Опять-таки, я не могу сказать точных данных. Хотя как-то я прессе говорил о том, что переселились после оккупации где-то 500 тысяч человек из Российской Федерации. А потом из Крыма приезжали люди и говорили: "Нет, вы чего-то уменьшили эту цифру". Больше. Где-то от 850 тысяч до миллиона человек они привезли.Там еще 250 тысяч - это было опубликовано в крымской прессе - из Донецкой и Луганской областей, вот этих пророссийских сторонних людей привезли, что, в общем-то, создало довольно-таки большую напряженность в Крыму", - сообщил нардеп.

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Он напомним, что общее населенные Крыма было где-то 2,5 миллиона человек.