 "Я вам не помогу, – сказала я Порошенко, – поскольку считаю самым неискренним из политиков. Вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону и сообщила о просьбе Порошенко помочь вернуться в большую политику во время его депутатства.
"Ему было все равно кем быть - главой КГГА, мэром Киева, спикером, руководителем нашей делегации в ПАСЕ, министром экономики, главой Нацбанка. Все равно - только бы вернуться в большую игру. Во-первых, это не мое, а во-вторых, говорю ему, не помогу, потому, что считаю вас самым неискренним политиком из всех, кого я знала за все годы в моей профессии... Наши отношения позволяли мне сказать и я говорю потому, что вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - рассказала Мостовая.
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им проще и легче уПРавлять и разводить в наПРстки.
не даром нынешний , был основателем ПаРтии наПРсточников,
развел как лохов это население.в очередной раз
гражданами их назвать, можно с большой натяжкой.
Получай, рошеновское войско, пистюлину! Щас к рейтингу Гриценко приплюсуется рейтинг Мостовой. Такая умнейшая баба с дураком жить не будет.
Отличная шутка !!
ответ может быть в том же стиле:
У тебя нет мозгов но ты выпускаешь газету
мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит. (Хаббард)
А вообще при всех претензиях к Пэпе, сказала бред. Если он диабетик, то ему что, бессахарные конфеты теперь производить? Почему же тогда её муженек, который не поддерживал Майдан, пхнётся в презы новой, постмайдановской Украины? Почему он, заявивший об "уходе из политики" после провала на выборах в ВР, нарушил своё слово? В этом состоит "искренность"?
Не говоря уже о том, что упрекать человека его давней, серьезной болезнью - вообще мерзко! Тьфу, яка гыдота, разбогатевшая при Януковоще на уничтожении украинской армии!