 "Я вам не помогу, – сказала я Порошенко, – поскольку считаю самым неискренним из политиков. Вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону и сообщила о просьбе Порошенко помочь вернуться в большую политику во время его депутатства.

"Ему было все равно кем быть - главой КГГА, мэром Киева, спикером, руководителем нашей делегации в ПАСЕ, министром экономики, главой Нацбанка. Все равно - только бы вернуться в большую игру. Во-первых, это не мое, а во-вторых, говорю ему, не помогу, потому, что считаю вас самым неискренним политиком из всех, кого я знала за все годы в моей профессии... Наши отношения позволяли мне сказать и я говорю потому, что вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - рассказала Мостовая.

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