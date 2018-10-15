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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гордон (10) Мостовая Юлия (14) Порошенко (15595)

 "Я вам не помогу, – сказала я Порошенко, – поскольку считаю самым неискренним из политиков. Вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - Мостовая. ВИДЕО

Главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая заявила, что считает украинского Президента Петра Порошенко самым неискренним политиком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону и сообщила о просьбе Порошенко помочь вернуться в большую политику во время его депутатства.

"Ему было все равно кем быть - главой КГГА, мэром Киева, спикером, руководителем нашей делегации в ПАСЕ, министром экономики, главой Нацбанка. Все равно - только бы вернуться в большую игру. Во-первых, это не мое, а во-вторых, говорю ему, не помогу, потому, что считаю вас самым неискренним политиком из всех, кого я знала за все годы в моей профессии... Наши отношения позволяли мне сказать и я говорю потому, что вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - рассказала Мостовая.

Также смотрите: "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3091450
 
   
 Топ комментарии
 
у тетки кукушка конкретно потекла....
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Что то много Мостовой на сегодня...
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к сожалению власти более подходят не дееспособное население,
им проще и легче уПРавлять и разводить в наПРстки.
не даром нынешний , был основателем ПаРтии наПРсточников,
развел как лохов это население.в очередной раз
гражданами их назвать, можно с большой натяжкой.
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Какая-то дура набитая. Ну от водки мрут, от курения, на машинах врезаются. От компьютеров слепнем, ну так всё запретить или что?
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Это мощный ответ на развешанные по всему Инету банеры про Гриценко и его, якобы, дачу.
Получай, рошеновское войско, пистюлину! Щас к рейтингу Гриценко приплюсуется рейтинг Мостовой. Такая умнейшая баба с дураком жить не будет.
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Умнейшая баба 😂😂😂?
Отличная шутка !!
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Здається вона дуже допомогла тим , що не допомогала.
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диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране



ответ может быть в том же стиле:
У тебя нет мозгов но ты выпускаешь газету
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Російська військова агресія - головна, але не єдина причина економічної кризи України останніх років. Важливу роль відіграли внутрішні фактори, точніше політика Національного банку України. Саме НБУ завдав "смертельного удару" економіці країни: обвалив гривню, спричинив валютну паніку, збільшив частку російських банків із 12% до 40%, наростив сукупний державний зовнішній борг із $30,2 млрд до $43,8 млрд, розтратив міжнародні валютні резерви, знизив інвестиції в економіку, а також дозволив екс-президенту Вікторові Януковичу приховати свої активи. Про це йдеться в матеріалі "Українська економічна катастрофа 2013-2016 років", який підготував економіст, старший науковий співробітник Центру з глобальної свободи та процвітання Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов. Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/dopovid-illarionova-kerivnitstvo-natsbanku-obrushilo-grivnju-zbilshilo-chastku-rosijskih-bankiv-zbilshiv-derzhborg-i-dozvolilo-janukovichu-prihovati-aktivi-176269.html
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Мне Гриценко нравится. Прямой и четный человек, говорит что думает. Когда я сказал своему другу, что буду за него голсоовать тот мне ответил - так он же дурак! Почему? - возразил я. Именно потому, что говорит то что думает, ответил он. Я не знал как возразить...
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Ай - яяй, а дураки умеют думать? Надо было ему возразить...
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Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день;
мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит. (Хаббард)
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А помните как на военных складах 30 бомбодержателей на 18млн$ украли и,типа, в Индию продать хотели? Думаете - уволили крадуна из ВСУ и посадили ! А вот и нет)) Порешали с СБУ)) Теперь это уже полковник и командир части. Продолжает охранять те же военные склады))
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Ой, вот кто бы нам рассказывал про "искренность", если не свиноматка "бедного" полковника, недвижимость которого недавно разоблачили журналисты и который слился в экстазе с п...ЕЦом Балохи! "Я вам не допоможу, - сказала я Порошенкові - оскільки вважаю найменш щирим із політиків. Ви з дитинства діабетик, а випускаєте найбільшу кількість солодкого в країні", - Мостова - Цензор.НЕТ 867 Ненавижу лицемеров.
А вообще при всех претензиях к Пэпе, сказала бред. Если он диабетик, то ему что, бессахарные конфеты теперь производить? Почему же тогда её муженек, который не поддерживал Майдан, пхнётся в презы новой, постмайдановской Украины? Почему он, заявивший об "уходе из политики" после провала на выборах в ВР, нарушил своё слово? В этом состоит "искренность"?
Не говоря уже о том, что упрекать человека его давней, серьезной болезнью - вообще мерзко! Тьфу, яка гыдота, разбогатевшая при Януковоще на уничтожении украинской армии! "Я вам не допоможу, - сказала я Порошенкові - оскільки вважаю найменш щирим із політиків. Ви з дитинства діабетик, а випускаєте найбільшу кількість солодкого в країні", - Мостова - Цензор.НЕТ 4544
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Гриценко пустил в ход тяжелую артиллерию! Или наоборот.
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Это многоходовочка, Мостовую задвинет в президенты
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я вам не помогу, – сказала я Порошенко, – поскольку считаю самым неискренним из политиков. Вы с младых ногтей диабетик, а выпускаете самое большое количество сладкого в стране", - Мостовая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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