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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гордон (10) Медведчук (751) Мостовая Юлия (14) Путин (24288)

 "Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО

Уровень влияния на украинскую политику со стороны кума Путина Виктора Медведчука сейчас сопоставим с его возможностями во время пребывания на должности главы администрации президента Кучмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Это честный враг... Медведчук совершенно искренне, с моей субъективной точки зрения, ненавидит все украинское. И я думаю, что это родом из семьи. Это родом из тех ограничений, которые были наложены на его жизнь происхождением отца - его биографии, которая привела к ссылке в советское время... У него здесь под пальцами партии, каналы, СМИ, радикализированные атошные организации. Это очень комплексный человек. У него комплексный ресурс... Безусловно, на сегодняшний день, Медведчук в Украине - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство... Я не помню его таким крепким. Разве только тогда, когда он стал единственным светом в окне для Леонида Кучмы после кассетного скандала", - сказала Мостовая.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091439
 
   
 Топ комментарии
 
Зверніть увагу - тільки при Кучмі та при найсолодшому у медведчука такий великий вплив на події в Україні.. При Кучмі - все зрозуміло.. А при найсолодшому? Невже співпадіння?
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Медведчук это тот, кто привел через свою СДПУ(о) за руку в политику нашего Спойсителя, гения дипломатии и уже как два дни - свиточа веры!
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не,придет домой и толику вломит...а шоб не зазнавался
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Не думаю,она высказывает свои мысли и свои факты,а не прописные истины
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Все, кто отправил детей жить за границу и держит деньги не в стране - не любят Украину!
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умные люди нужны Украине, а они учаться только за границей.
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а местные так и пишут слово учатся с мягким знаком. Ну шо ж, приходится читать...
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Это вы про детей Порошенко? Он как хороший еврейский папа не жалеет денег на обучение своих детей. Сын Мостовой выиграл по конкурсу этот шанс и степендию тоже. Между прочим в Японии где учится ее сын, так же учился Сакварелидзе.
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Стесняюсь спросить, а кто такой Сакварелидзе?
Меладзе слышал, а Сакварелидзе нет...
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Бывший реформатор зам гпу и соратник Саакашвили
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Медведчук это тот, кто привел через свою СДПУ(о) за руку в политику нашего Спойсителя, гения дипломатии и уже как два дни - свиточа веры!
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пошла вода в хату.....

тетка дорвалась до микрофона. вангую - последнее слово будет про супруга. Потому что запоминается последнее.
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Зверніть увагу - тільки при Кучмі та при найсолодшому у медведчука такий великий вплив на події в Україні.. При Кучмі - все зрозуміло.. А при найсолодшому? Невже співпадіння?
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Врёт кошёлка. Был бы честным врагом, если бы открыто заявлял о ненависти к Украине. Наоборот, он желает ей мира и дружбы с мышебратьями. Подлый враг. Мерзкая баба.
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а разве он особенно скрывает свою ненависть?
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Его ненависть читается между строк любых его заявлений, но напрямую он никогда её не высказывал.
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В контексті гарно звучить --- відвертий ворог .Коли емоційніше , то лютий ворог . А якщо по суті то україноненависник , або українофоб , як і червоненко .
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Трудно не согласиться. Медведчук НЕНАВИДИТ Украину и все украинское патологически. Скоре всго он научил этому свое хуйло.
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"из тех ограничений, которые были наложены на его жизнь происхождением отца"
Причем тут отец, если эта скотина всю свою падлючью жизнь служила гэбухе?
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ДА ОН ПРОСТО СЦЫТ ЧТО ЕГО КГБЭШЕННЫЕ ПРИКОНЧАТ !)
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Гы-гы-гы...
Кому враг, а этой толстой тетке - прямой конкурент и лишний рот у кремлевского корыта.
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Медведчук сын гитлеровского полицая, который попав в плен к советским воискам, был перевербован НКВД и внедрен в среду украинских националистов, а затем успешно сдавал патриотов СМЕРШу.. за что получил льготные условия ссылки в Красноярском крае.. где и родился сын врага народа и предателя Витя Медведчук
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с тех пор его семья пользуется уважением на Лубянке.
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Ну, зачем этот перебор?
Не был он никаким полицаем, т.к. был болен туберкулезом и никуда внедрить по этой причине его тоже не могли.
Он был писарем в немецкой управе.
А дядя - тот таки был начальником полиции в Брусилове.
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дядя, тетя какя разница. Ябоко от яблони....
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для "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 9724 Юрій Ан

папашка Медведчука служил в подотделе полиции, который занималась учетом, сбором, и отправкой работников с украинских земель для гитлеровского рейха в германию.. это было подразделение гитлеровской полиции
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Какой, в заднице полиции!
Это был типа райисполком - "в трудовому відділі німецьких окупаційних сил - установі з використання робочої сили".
Не все немцы были в СС и не все немецкие управы относились к полиции.
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слушай, мне просто лень искать в Гугле документы, которые я читал..
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Да иди ты в зад.
Он лично оформлял моего деда и бабку, жителей Корнина Брусиловского района, на принудительные работы в Германию!
А в гугле - такие, как ты умники, еще не то напишут.
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повесь себе на грудь пивную крышечку в качестве медальки и сам иди в зад.. а лучше запишись в "Украинский вибор - партию Медведчука"
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И долго ещё эта кляча трусить мудями будет на этом прекрасном сайте? Вот не дай бог она мне приснится сегодня. "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 7689
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Мало кто помнит интервью Медеведчука в феврале 2014г. как раз перед смой агрессией хуйла. Тогда у него подпалили дачу в Алупе. Он хладнокровно сказал - придеться начинать войну. Я тогда этому не придал внимания, теперь это звучит совсем по другому.
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Не прикрытый враг Украины представляет....... Украину в минском процессе.!?! И кто же это мог сделать? Только такой же враг Украины!!!
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для разговорв с бандитами другого не нашлось
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Да и не искали. Странно, что свой политический путь порох начал с партии этого украиноненавистника - другого не нашлось?
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очень искали! Кум хуйла очень подхоит в этой роли. Можешь предлжить другого? Может Йуля согласится!
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Кто искал? Порошенко и хуйло? Так их выбор очевиден.
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еще раз спрашиваю - ты можешь найти лучше для этих целей?
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Нет! Порошенко - лучший президент, Медведчук - его лучший представитель "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 5524 Лучше быть не могет!
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Это не цель это стратегия ху*ла,он добивается раскол Украины через минский формат
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дурка ты батенька. Нужен был человек которой занет ЛИЧНО хуйло. Кроме Медведчука и Кучмы никого не нащлось.
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Люблю самокритичных игорьков на букву Д,который в политике не шарит...
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Естественно. Любого УКРАИНЦА!!!! Ты не в счет.
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любой украине не соглаиться лезть втакоедерьмо. Тем более не занет ЛИЧНО хйла. Он сним на одном гектаре не сдет. Разве что твоя Йуля подоудет. С ним хихикала...
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Прости, но на этом уровне я не готова вести диалог с людьми, готовыми оправдывать предателей Украины доводом "юлька хихикала". Я не готова ни рассматривать предложенных кандидатур, ни тем более обсуждать столь важные вопросы с ботами. Всего доброго.
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Таня не нужно извеняться за свое незнание. Ты просто женщин и не моежешь знать все тоности мужской полтики.
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Якщо розуміти, що мінські угоди нікчемні? Дійсно тут нікчемний Медведчук підходить.
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А ну поварнякай на Порошенко, который никчемни угоды считает бызальтэрнатывнымы
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А хуйло дейсвовало просто, оно ко всем политикам втиралось покупало за любые деньги, януковощь больше всех ему подошел....
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Страшнее скрытый враг Украины,он ненавидит Украину ии прикрывается лозунгами "Слава Украине"
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Тот кто называет его эффективным переговорщиком.
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Кажуть на этом настаивал Пуйло.И через Меркель и Олланда передал это условие Пете.Але Петя мог послать Пуйло,але не послав
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Оправдание не решение проблемы окрепшего Медведчука.Из яйца родился дракоша с подачи Пуйла и посредничестве Пети.Можно сказать Петя выседил це яичко и теперь маэмо проблему с окрепшим упырём
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поднять Толыку ээээ.... "потенцию" она уже не в состоянии . решила хоть рейтинг поднять "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 1537

но на счет Медведчука конечно права . он враг Украины . явный и не прикрытый "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 6601
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Вы конечно правы. На должность президента надо выбирать конечно того, у кого это самое длиннее.
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да ладно . где это я такое писал ? "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 3991
длинна члена для президента не имеет ни какого значения . вон у литовцев Даля . у нее вообще его нет и ничего . вполне справляется
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Вопрос о том, знают ли что-то казаки о Нероне, звучит. как насмешка. Вы бы еще им задали вопрос о том, на чьей стороне воевали их отцы и деды во Второй мировой войне... Единственное, что знают/умеют эти дикообразы - водку жрать и материться...
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У медвечука член хуйла во рту, вот он и через него вещает....
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Це ми і так знали. Кум хйула все ж таки..
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А диабетик его мыротворцем назначил, во дела.
Или не диабетик, а кум поставил？ Дела еще хуже тогда.
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Медведчук вылез в окржении Кучмы, которое было слошной гебней. Ничего удивительного.
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Гебня к соожалению осталась и по сей день
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Многие боятся Медведчука, и по поводу его возвращения в политику не спешат высказываться. Так на всякий случай. Береженого Бог бережет. Это смелое и чесное заявление. Я бы предпочел в роли первой леди страны не спортсменку- гимнастку с Ахметовского канала, а эту смелую женщину.
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Звичайно, що Медведчук є ворогом України. Але він такий не один і нехай Момтовая говорить про всіх хто крав, в тому числі про свого чоловіка.
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Об этом Матиос заявлял еще в 2014 году. Прошло 4 года. Если были бы хоть какие-то факты на конкурента на пост президента были, давно бы убрали, как убрали Корбана, Коломойского, и иже с ними.
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Говорити не працювати. Матіос все повинен знайти!
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О Матиос, да повинен. Это же спец! Помните когда убили Эндрю? Тогда еще Тука выдал ультиматум, что уйдет в отставку, потому что его убили свои за то что он нащупал канал контробанды. Матиос расследовал. После это многозначительно заявил, что следы идут на "Печерскi пагорбы". Дословная цитата. Не дошел он еще туда. Далеко видать, и прикрывает кто-то мощно убийц. Анатоля ( как любят выражаться порохоботы) никто не прикрывает. Бери- нехочу.
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Медведчук-остання надія Порошенка. Він надіється вийти в другий тур з одним з його поців, типу Рабіновіча. Зараз напевно Порошенко-Путін-Медведчук працюють над цією двоходівкою.
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Порошенко-Путін-Медведчук працюють над Томосом! "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 6719
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Я тоже так думаю .Но дело в том что шоколадный поднимальщик комунальных тарифов во второй тур не выйдет .Ещё не встретил ни одного человека ,который бы положительно отозвался о Порошенко и его дэбильных реформах .
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он походу и сам представитель старой власти
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Что бы кто не говорил, но Мостовая вчера сделала для поднятия рейтинга своего мужа больше, чем он сам в сотне своих выступлений на этих каналах. Особенно в тех частях интервью, где шла речь о достоинствах А.Степановича, как идеального мужа и семьянина. Чувствовалась чья-то жесткая политтехнологическая рука. Надеюсь, что как настоящий журналист, Гордон на этом же канале в ближайшее время предоставит эфир для альтернативного мнения первой жене г-на Гриценко. "Медведчук щиро ненавидить усе українське, це ворог", - Мостова - Цензор.НЕТ 111
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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