 "Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Это честный враг... Медведчук совершенно искренне, с моей субъективной точки зрения, ненавидит все украинское. И я думаю, что это родом из семьи. Это родом из тех ограничений, которые были наложены на его жизнь происхождением отца - его биографии, которая привела к ссылке в советское время... У него здесь под пальцами партии, каналы, СМИ, радикализированные атошные организации. Это очень комплексный человек. У него комплексный ресурс... Безусловно, на сегодняшний день, Медведчук в Украине - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство... Я не помню его таким крепким. Разве только тогда, когда он стал единственным светом в окне для Леонида Кучмы после кассетного скандала", - сказала Мостовая.
Меладзе слышал, а Сакварелидзе нет...
тетка дорвалась до микрофона. вангую - последнее слово будет про супруга. Потому что запоминается последнее.
Причем тут отец, если эта скотина всю свою падлючью жизнь служила гэбухе?
Кому враг, а этой толстой тетке - прямой конкурент и лишний рот у кремлевского корыта.
Не был он никаким полицаем, т.к. был болен туберкулезом и никуда внедрить по этой причине его тоже не могли.
Он был писарем в немецкой управе.
А дядя - тот таки был начальником полиции в Брусилове.
папашка Медведчука служил в подотделе полиции, который занималась учетом, сбором, и отправкой работников с украинских земель для гитлеровского рейха в германию.. это было подразделение гитлеровской полиции
Это был типа райисполком - "в трудовому відділі німецьких окупаційних сил - установі з використання робочої сили".
Не все немцы были в СС и не все немецкие управы относились к полиции.
Он лично оформлял моего деда и бабку, жителей Корнина Брусиловского района, на принудительные работы в Германию!
А в гугле - такие, как ты умники, еще не то напишут.
но на счет Медведчука конечно права . он враг Украины . явный и не прикрытый
длинна члена для президента не имеет ни какого значения . вон у литовцев Даля . у нее вообще его нет и ничего . вполне справляется
Или не диабетик, а кум поставил？ Дела еще хуже тогда.