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 Политика Украины, Экономика
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 "Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что проект Госбюджета-2019 сбалансированный и абсолютно реальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

...
"Проект Госбюджета-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. В него мы заложили основы для экономического роста. А это значит, больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - написал он.

Гройсман отметил, что Кабмин также продолжит все системные изменения в стране, которые были начаты ранее, а именно:

- Усиление безопасности и обороноспособности. Будем модернизировать военную технику и разрабатывать новые образцы, повышать зарплату военнослужащим.

- Строительство и ремонт дорог. Это один из крупнейших приоритетов.

"Я уже не раз говорил, что украинцы будут ездить по новым, качественными дорогам", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

- Реформа медицины.

"Меняем первичное звено и переходим к реформированию службы скорой помощи. Также заложили деньги на бесплатную диагностику для украинцев по направлению врача", - написал Гройсман.

- Реформа образования. Продолжаем менять философию обучения, чтобы ребенок в школе развивал свои лучшие качества, чувствовал себя комфортно и получала современное образование. Оснащаем школьное пространство качественной удобной мебелью, новыми дидактическими материалами. Следующий шаг - реформирование профессионально-технического образования.

- Реформа децентрализации. Местная власть получит дополнительные деньги в свои бюджеты. Чтобы на местах было больше возможностей изменять инфраструктуру, реализовывать социальные проекты и менять качество жизни людей.

Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии, - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный 01

Источник: https://censor.net.ua/v3091434
 
   
 Топ комментарии
 
Старые песни о главном.
"2018 год должен стать годом экономического роста, мы должны добиться реальных изменений в социальной ситуации в стране", - добавил Гройсман.
"Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджета-2019 сбалансированный и абсолютно реальный - Цензор.НЕТ 9852
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Смотрите на платёжки на комунальные услуги ,смотрите на цены в магазинах и в свой кошелёк ,а этим балаболам корупционерам верят только дэбилы .
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Ну она такая моя, как и ваша. Все последние 20 лет ваш порошенко был при власти, кто же ему мешал?Тетя с Италии?
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Конечно сбалансированный!
Справедливые пенсии с точки зрения кого? Их хватит на коммуналку, медобслуживание и ...?
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та куди вже вище адже ми живемо по-новому, завдячуючи нашому головнотргуючому мальдівсько-трастовому херанту! якщо нам не вистачатиме грошей, то продамо на органи нирку чи печінку!та й навіщо українцям високі пенсії і зарплати? вони і так забагато жеруть! головне щоб верещали : слава рошену!
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Верю. А ещё верю в домовых, русалок и леших. Винница, заберите своих птенцов, будьте людьми!
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Грося покупай билет на самолёт за ранее,пока дешевле ,а то тебя повесят
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***
наше правительство - это такие люди, которые берут наши деньги,
часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.
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Щоб ти з`їв щоб не звиздів! Справедливість це коли ти з петриком зависните за гілляці
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А шо! Всьо правильно. У нього повні 8 класів!
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"Больше работы для украинцев за бугром, там высокие зарплаты и справедливые пенсии"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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