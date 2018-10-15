 "Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

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"Проект Госбюджета-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. В него мы заложили основы для экономического роста. А это значит, больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - написал он.

Гройсман отметил, что Кабмин также продолжит все системные изменения в стране, которые были начаты ранее, а именно:

- Усиление безопасности и обороноспособности. Будем модернизировать военную технику и разрабатывать новые образцы, повышать зарплату военнослужащим.

- Строительство и ремонт дорог. Это один из крупнейших приоритетов.

"Я уже не раз говорил, что украинцы будут ездить по новым, качественными дорогам", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2019 году должна отдать 427 млрд грн внешних долгов: это треть госбюджета, - Гройсман

- Реформа медицины.

"Меняем первичное звено и переходим к реформированию службы скорой помощи. Также заложили деньги на бесплатную диагностику для украинцев по направлению врача", - написал Гройсман.

- Реформа образования. Продолжаем менять философию обучения, чтобы ребенок в школе развивал свои лучшие качества, чувствовал себя комфортно и получала современное образование. Оснащаем школьное пространство качественной удобной мебелью, новыми дидактическими материалами. Следующий шаг - реформирование профессионально-технического образования.

- Реформа децентрализации. Местная власть получит дополнительные деньги в свои бюджеты. Чтобы на местах было больше возможностей изменять инфраструктуру, реализовывать социальные проекты и менять качество жизни людей.