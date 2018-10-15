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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гордон (10) Мостовая Юлия (14) Тимошенко (23966)

 "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО

Главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о своих отношениях с лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мостовая назвала свои отношения с украинским политиком "сложной историей".

"Начинали мы с войны. Сильной войны. Мы особенно в расчет Тимошенко не брали - мы воевали с Лазаренко... С Юлей было непросто. Здесь есть очень много личного. Личного не только моего, а, в первую очередь, ее... Были такие обстоятельства, что, мне кажется, я за нее отвечала по-человечески... Она не человек. Она была человеком. И я любила в ней эти остатки, но она уже не человек", - рассказала Мостовая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3091427
 
   
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Жона кандидата в президенти Толі Гриценка
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Понятно, вылезла поплакать и попытаться добавить рейтинга продажному Толику, который слился карпатской мафии. Полковнику пипец, уже ничто не поможет, даже Гидрант с его куцым рейтингом. Спёкся дядя.
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Та, которую вчера горячо поддерживали сторонники Юлии Владимировны, когда она примерно тоже говорила про Пороха. "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 6059
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Теперь очередь юлеботов денюшку заработать. Ну шо, фас убогие
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Вона політик, що прагне абсолютної влади та обожнювання за будь-яку ціну.
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Ну всё . Щас тЮлькоботы сожрут Мостовую . Без соли и хлеба .!!.
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две кремлевские подстилки пообщались о житии
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Шо це за недое@ана жинка...занапто забагато ії сьогодні
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Ну ось и радість для порохоботів. Запасайтеся шоколадом))))
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Ну все, щас у юлеботов начнет подгорать"Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 7121
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Понятно что Тимошенко не человек....Толя Гриценко - человек...мягкий, нежний и пушистий....А нах нужен такой Президент?....Ющенко уже порулил,а Толя еще мягче Ющенко.....Я не за Тимошенко я за ТВАРЬ на посту Президента типа Порошено,Тимошенко и им подобних....Ибо с тами людьми как в Украине нужен Президент НЕ ЧЕЛОВЕК.....
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а что не правильно сказала?... ее позиция стала понятна, когда ей в турму передали норковую шубу - бо нема было чего надеть!.... "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 8132
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Здесь все ясно. Там только личное. Все говно, только он пушисто белый.
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Тупая заказуха. Претензия в другом: почему наша вся "оппозиция" ни разу не вывела людей на улицы по поводу коррупционных скандалов, оправдания врагов из ряда бывших регионалов, задержания активистов и других дел. Зачем тогда нам оппозиция надо, если она просто дополняет власть и выполняет функцию присутствия демократии?
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Потому что не оппозиция должна выводить людей на улицу,а самосознание,которой увы нет в УКРАИНЕ
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Это ты про какую опозицию говоришь? "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 8364
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Гордон получил задание ( конечно за определённую мзду ) , "культурно" опускать Тимошенко , аккурат перед президентскими выборами . Молодец маланчик .
Что Вы хотели услышать о Тимошенко , от жены вечного кандидата в президенты Гриценко ???
Вы думали она будет хвалить её ?)))))))))))
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Звучит красиво, но упущено главное-от кого задание?
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Вчора бабу Йулю гарно зустрічали в Днi"Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 3684прі
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Порохоботы, на этом топике вы можете отдохнуть. Тут юлеботы будут бить морды грицоботам.
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я б не хотел бы видеть эту женщину первой леди Украины
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все, гриценки на всех обидились и теперь все вокруг плохие

щас юля перейдет в боевую трансформацию и выдаст чего нибудь в твитере в сторону "зеркала"
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Є маса приводів рвати і Потошенка, і Тимошенко на шмаття. Але коли це робить та, що рветься на роль першої леді- "сірого кардинала", це огидно. Що про Гриценка повідаєте? Толік -хароший
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Вот петро олексийович это человечище!Пенсия в Украине 40 долларов,а он и в ус не дует.Довели страну до полной нищеты и довольны.Мы за Юлию Владимировну!Вся Черниговскаяобласть ждет выборы
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у сои сейчас случится разрыв черепушки😀
В предыдущей новости они ее топили в дерьме, а тут лайкать же нужно.
Жесть😀😀😀
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Когда уже эта нафталинша и подобные ей бздуны исчезнут из ВР навсегда - гыдота... "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 5431
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Теперь сектанты погнали на Мостовую, потому как она зацепила Святую. "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 8138
До этого все было хорошо. "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 5214
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Це ж дама того противсіха, завдячуючи якому, Хам прорвався до корита.
Тепер, МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО
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Как только в банде Толика-полковника появилась фамилия Балога, так его рейтинг с 12-13% рухнул сразу до 5-6%, а то и ниже. Это же надо быть таким дятлом, что бы пригласить нафталинового Балогу из шоблы Дрыща помогать руководить своим предвыборным штабом. НИЧЕМУ И НИЧЕМ полковник не учится, да и не хочет. А вот продаваться, это пожалуйста. Хорошо, что не станет президентом. "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая - Цензор.НЕТ 6847
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зрадники, вы же ТОЛЬКО ЧТО, эту жэншыну защищали!....
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Человек она или киборг знает только её обслуживающий механик. )) А обсуждают эту хрень исключительно увядающие старлетки, давясь завистью к бабульке Юльке...
И давиться завистницам предстоит аж ближайших пять лет её президентства. Не все пузыри вынесут такой срок фонтанирования желчью...)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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