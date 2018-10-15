 "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мостовая назвала свои отношения с украинским политиком "сложной историей".
"Начинали мы с войны. Сильной войны. Мы особенно в расчет Тимошенко не брали - мы воевали с Лазаренко... С Юлей было непросто. Здесь есть очень много личного. Личного не только моего, а, в первую очередь, ее... Были такие обстоятельства, что, мне кажется, я за нее отвечала по-человечески... Она не человек. Она была человеком. И я любила в ней эти остатки, но она уже не человек", - рассказала Мостовая.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО
...
Что Вы хотели услышать о Тимошенко , от жены вечного кандидата в президенты Гриценко ???
Вы думали она будет хвалить её ?)))))))))))
щас юля перейдет в боевую трансформацию и выдаст чего нибудь в твитере в сторону "зеркала"
В предыдущей новости они ее топили в дерьме, а тут лайкать же нужно.
Жесть😀😀😀
До этого все было хорошо.
Тепер, МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО
И давиться завистницам предстоит аж ближайших пять лет её президентства. Не все пузыри вынесут такой срок фонтанирования желчью...)))