 "Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мостовая назвала свои отношения с украинским политиком "сложной историей".

"Начинали мы с войны. Сильной войны. Мы особенно в расчет Тимошенко не брали - мы воевали с Лазаренко... С Юлей было непросто. Здесь есть очень много личного. Личного не только моего, а, в первую очередь, ее... Были такие обстоятельства, что, мне кажется, я за нее отвечала по-человечески... Она не человек. Она была человеком. И я любила в ней эти остатки, но она уже не человек", - рассказала Мостовая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО