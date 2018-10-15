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 Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 октября ночью неизвестные подожгли машины работницы Коцюбинского поселкового совета Дарьи Александровой. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом она рассказала "Громаді Приірпіння", передает Цензор.НЕТ.

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"Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны - горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились", - заявила Александрова

"Машины полностью сожжены и не подлежат ремонту. Они не застрахованы. Пострадали машины соседей. В общем пострадали 5 машин. И 6 с боку тоже", - рассказала она.

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"На Киевщине полиция расследует факт поджога автомобилей. Этой ночью в пгт Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли поодаль. Огонь быстро перекинулся на другие автомобили. На месте пожара работали спасатели и следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. К сожалению спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждены 7 автомобилей, среди них "Мерседес", "Митсубиси", "Хюндай". По предварительным данным неустановленное лицо подбросило под автомобиль "Мерседес" неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелся автомобиль "Хюндай", который был припаркован около 100 м поодаль", - рассказали в полиции Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжается следствие.

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Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой 01
Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой 02
Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой 03
Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой 04

Источник: https://censor.net.ua/v3091423
 
 
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А в какой-то из стран ЕС вандалы разрисовали вагон метро, в котором их премьер-министр на работу ездил.
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Сгоревшее имущество резко превращает коррумпированного чиновника в активиста, майдановца, борца с незаконной вырубкой леса и прочими несправделивостями
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Ага,а процес"очищения" происходит в мусорном баке.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНеизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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