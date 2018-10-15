 Неизвестные ночью подожгли автомобили работницы поселкового совета Коцюбинского Александровой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом она рассказала "Громаді Приірпіння", передает Цензор.НЕТ.

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"Я в 3:00 ночи услышала сигнализацию брелка. Сработала обратная связь. Подбежала к окну - вижу горит моя машина. С другой стороны - горит машина мужа. Это поджог. Эти машины куплены до того, как я устроилась на работу в совет, куда пошла для того, чтобы решать вопросы жизнедеятельности поселка. Это связано с моей активной деятельностью, потому что боремся за сохранение Беличанского леса и стараемся поломать коррупционные схемы, которые здесь укоренились", - заявила Александрова

"Машины полностью сожжены и не подлежат ремонту. Они не застрахованы. Пострадали машины соседей. В общем пострадали 5 машин. И 6 с боку тоже", - рассказала она.

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"На Киевщине полиция расследует факт поджога автомобилей. Этой ночью в пгт Коцюбинское на парковке возле одной из многоэтажек произошло одновременное возгорание двух автомобилей, которые стояли поодаль. Огонь быстро перекинулся на другие автомобили. На месте пожара работали спасатели и следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. К сожалению спасти автотехнику на парковке не удалось. Огнем повреждены 7 автомобилей, среди них "Мерседес", "Митсубиси", "Хюндай". По предварительным данным неустановленное лицо подбросило под автомобиль "Мерседес" неизвестное вещество. После чего началось его возгорание. А через мгновение загорелся автомобиль "Хюндай", который был припаркован около 100 м поодаль", - рассказали в полиции Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Продолжается следствие.

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