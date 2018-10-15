 "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я написала о нем в свое время, что на его политическом рентгене нет костей... Это означает, что у этого человека нет принципов. У него есть смелость. Он может делать шаги, принимать решения, но встречная жадность это купирует", - сказала Мостовая.

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