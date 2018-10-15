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 Политика Украины, Общество
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Все про:Гордон (10) Мостовая Юлия (14) Порошенко (15592)

 "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко способен на принятие смелых решений, но до сих пор остается человеком без принципов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я написала о нем в свое время, что на его политическом рентгене нет костей... Это означает, что у этого человека нет принципов. У него есть смелость. Он может делать шаги, принимать решения, но встречная жадность это купирует", - сказала Мостовая.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091416
 
   
 Топ комментарии
 
Не грустите, зрадофилы - Россия безвозвратно потеряла Украину... "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая - Цензор.НЕТ 399

https://www.youtube.com/watch?v=QsBIauxde9Y
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а кому интересно в масштабах страны что думает о президенте эта жаба
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я вижу только то, что у "торговых партнёров Порошенко", знатно подгорает в Рашке...
а все ваши визги, для меня, белый шум!... "У Порошенка є сміливість, але зустрічна жадібність це скасовує, у нього немає принципів", - Мостова - Цензор.НЕТ 3085
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Флажёк то у тебя не украинский , а значит досвиданья
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Идеальных людей не бывает.

Да, в некоторых случаях Порошенко без принципов и это многим не нравится, но это дает ему дополнительные возможности, гибкость в решении проблем.
Но самое главное не это, а то, что в ключевых вопросах Порошенко защищает интересы Украины. Это самое важное.

Именно поэтому его так ненавидят касапы, рассказывая, что он на службе у путина, о липецких фабриках и т.п. и одновременно призывающие к его смещению.
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Если говорить про ключевые вопросы, он начал практически сразу толкать лично "свою" политику, не опираясь на принципы Майдана.
Уже четыре года назад, было понятно, что у него нет шансов выйти на второй круг.
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Смотрел я это интервью, Мостовая походу толковее, всех наших предыдущих презиков вместе взятых
Чето не думал, что у Гриценко такая "шея"
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любуюсь тупостью и количеством коментов секты свидетелей рэформ.
Во строчат. У них точно две руки, мож пауки восьмилаповые какие？😀
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Любой бизнесмен-барыга ничего не видит и его ничто не волнует кроме - БАБЛА. Пэтя - типичный барыга. Он всю жизнь во власти и бизнесе, потому на всю использует свое положение для приумножения своих миллиардов. Даже за счет нищих стариков, у таких людей нет моральных принципов...................
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Доказательства есть? На сколько Петя приумножил свои миллиарды во время войны?
И хватит прикрываться "нищими стариками".
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Если крииковать Петю, то это нужно делать умело. Жаднсть (рачительность) никогда небыла недостатком, тем более для украинца (судя по фамилии у Гриценко жена русская). Петин недостаок в том, что он обкладывт свое окружение только из тех, с кем раньше работал и кого знает лично (замашки диктатора). Однако нужно учитывать в кое время ему достось президенство и не известно можно ли управлять страной иначе. Подобного опытна ни у кого еще небыло.
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Жадность всегда была недостатоком, достаточно вспомнить пословицу.
"Скупой платит - дважды, тупой - трижды , а лох платит всегда "

Секономив на охране складов, у нас взлетело на воздух в 10 раз больше денег.
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речь идет о рачительности, потмоу что Петя как бизнесмен врядли кому ни буть платил дважды.
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Это не важно, кем себя считает человек, если он жаден, рано или поздно он будет платить и дважды и трижды, просто многие это не или не осознают или не могут понять почему.
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еще раз повтряю если бы это касалось Пети, то он не был удачливым предпринимателем. Скорее Йуля и Грценко, которые просрали свой бизнес.
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я бы сказал это не диктаторские замашки, а советские)
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в том, шо правду рубанула с плеча про диабетика
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...она во всем права. Петя натоящий руководиель. Умный смелый и рачитеный.
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не рачительный, а ЖАДНЫЙ.
Зайди в вики, прочти смысл этих слов, они разные😀
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это одно и тоже. Политик должен быть таким. Добрые только дураки вроде Гриценко.
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Грыцю своего возврати))).... прям серый кардинал, шо б миллиардер прибежал к главреду на чешечку кавы с просьбой)))
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А я то думаю... откуда столько писанины.
Оказывается, здесь и бездарь гриценко, и юля со своими пенсионными податками.
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Юрій Євгенович Бутусов (нар. 17 червня 1976, Київ) - український журналіст. Оглядач Дзеркала тижня.(Юлія Мостовая) Головний редактор сайту Цензор.нет. (БЮТ)
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"Не кидай запалений сірник у калюжу з бензином. Не факт, що твоя дупа протипожежна.", - це такий був надпис на паркані біля РВВС
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В той час як у чоловіка Мостовой немає навіть сміливості
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Президентом має бути жінка. І звати її - Юля(Мостова?)
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Ну не Тімашєнка ж. Тій місце в качанівській колонії.
Або ж на ялинці.
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Кажуть, що президентом буде жінка і обов"язково Юля. От тут і гадай...
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Смотрим в свои платёжки на коммунальные услуги ,смотрим в свой кошелёк и холодильник , это лучший показатель действий Порошенко
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У меня нормально по платежкам, да и по - холодильнику жалоб нет. В семье я работаю, жена. Плюс у меня военная пенсия. Ребенок. Занимается дополнительно английским та українською мовами. Не треба триндіти, потрібно працювати.
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Любители соевого шоколада часто рассказывают что война , что нужно потерпеть .Так если терпеть ,то всем нужно терпеть ,А то судя по Е-декларациям то власть жирует и богатеет , а народ с голоду дохнет .
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Пробовал ,зарплата 5 000 гривен ,за комуналку нужно заплатить 3 000 гривен ,при этом ещё везде 20 % ПДВ ,проезд заплатить ,а не так как у тебя на шару льготы непонятные
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так он же военный писианер....тот что армию разворовывал....у него всё хорошо.
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Ну да , льготники шаровики все эти мусора и военные привыкли всё на шару да за льготы .
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На московии так и есть) санкции в помощь,кацапы))
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Одно только название сми-"зеркало недели", говорит о прорасеянской направленности этой желтой прессы. Нук а по жадности Петя и в подметки не годится этой жадной мадам мостовой.
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"Дзеркало Тижня" - україномовна версія тижневика для підписників.
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не думал что у Петра Алексеевича столько любителей лизнуть его в разные места....хохлы...с....Карл
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Пане Валерію! Тільки дурень вважає, що у пана ПОПа є безкоштовні пошановувачі!
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после слов "не думал" мог не продолжать.
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Да нету у педра лексеича почитателей из народа .ещё ни одного не встретил ,все плюются и матюкаются и проклинают урода парашенка . кумовство , корупция и обнищание народа в три раза за один год .
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Месяц назад друг уехал в Польшу ,в Украине у него зарплата была 10-12 тысяч гривен ,так он в шоке от польских цен до сих пор ,при зарплате в 25 40 тысяч гривен в месяц .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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