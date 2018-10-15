 "У Порошенко есть смелость, но встречная жадность это купирует, у него нет принципов", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Я написала о нем в свое время, что на его политическом рентгене нет костей... Это означает, что у этого человека нет принципов. У него есть смелость. Он может делать шаги, принимать решения, но встречная жадность это купирует", - сказала Мостовая.
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Да, в некоторых случаях Порошенко без принципов и это многим не нравится, но это дает ему дополнительные возможности, гибкость в решении проблем.
Но самое главное не это, а то, что в ключевых вопросах Порошенко защищает интересы Украины. Это самое важное.
Именно поэтому его так ненавидят касапы, рассказывая, что он на службе у путина, о липецких фабриках и т.п. и одновременно призывающие к его смещению.
Уже четыре года назад, было понятно, что у него нет шансов выйти на второй круг.
Чето не думал, что у Гриценко такая "шея"
Во строчат. У них точно две руки, мож пауки восьмилаповые какие？😀
И хватит прикрываться "нищими стариками".
"Скупой платит - дважды, тупой - трижды , а лох платит всегда "
Секономив на охране складов, у нас взлетело на воздух в 10 раз больше денег.
Зайди в вики, прочти смысл этих слов, они разные😀
Оказывается, здесь и бездарь гриценко, и юля со своими пенсионными податками.
Або ж на ялинці.