 "Я знала, что если будет война, то я буду снайпером", - боец УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО

Ее блог признали лучшим блогом на украинскоя языке. В апреле 2014 года становится бойцом ДУК "Правый сектор". С декабря 2016 года - боец Украинской добровольческой армии под руководством Дмитрия Яроша. В феврале 2018 года закончила курсы подготовки офицеров при Национальном университете обороны имени Черняховского и получила звание "младший лейтенант".

Елена Билозерская стала героем проекта Цензор.НЕТ "Своя війна".

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