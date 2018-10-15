 "Я знала, что если будет война, то я буду снайпером", - боец УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО

Ее блог признали лучшим блогом на украинскоя языке. В апреле 2014 года становится бойцом ДУК "Правый сектор". С декабря 2016 года - боец Украинской добровольческой армии под руководством Дмитрия Яроша. В феврале 2018 года закончила курсы подготовки офицеров при Национальном университете обороны имени Черняховского и получила звание "младший лейтенант".
Елена Билозерская стала героем проекта Цензор.НЕТ "Своя війна".
Знаєш, що відповість адмін - на теме острый диалог по теме новости, оппонируйте
Ніхто цього засранця і не думає прибирати, то нехай навалить по повній.
Чи обіцяли, що на відео голос буде змінено, а обличчя буде розмито?