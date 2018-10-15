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 Политика Украины, Общество
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 "Я знала, что если будет война, то я буду снайпером", - боец УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО

Елена Билозерская - снайпер "Украинской добровольческой армии" (УДА). До начала российско-украинской войны - журналист, общественный деятель, известный блогер.

Ее блог признали лучшим блогом на украинскоя языке. В апреле 2014 года становится бойцом ДУК "Правый сектор". С декабря 2016 года - боец Украинской добровольческой армии под руководством Дмитрия Яроша. В феврале 2018 года закончила курсы подготовки офицеров при Национальном университете обороны имени Черняховского и получила звание "младший лейтенант".

Елена Билозерская стала героем проекта Цензор.НЕТ "Своя війна".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разведчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Лещенко: "З'являється граната, яку ти носиш із собою. Своя граната, для себе. 110 грамів тротилу - чудові ліки від страху". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Двое 200, один 300": Снайпер УДА Билозерская предотвратила провокации террористов в зоне АТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3091412
 
   
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ну вона не семен і ваших колорадів таки винищує.
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Хочешь выменять на свои коричневые сзади подштаники ?
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Не корми жЫвотное. Оно тут просто срет.
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Воно сере скрізь.
Знаєш, що відповість адмін - на теме острый диалог по теме новости, оппонируйте
Ніхто цього засранця і не думає прибирати, то нехай навалить по повній.
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Хіба можна ось так публікувати прізвища снайперів і показувати їх обличчя?
Чи обіцяли, що на відео голос буде змінено, а обличчя буде розмито?
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Вже є куча відео де вона робить в мокшанцях та сепарах дирки)))
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Умница и красавица! Истребитель террористов.
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Ні щоб намети на Майдані ставити, так вона за Україну воює...
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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что президент России Владимир Путин, возможно, причастен к политическим убийствам и отравлениям.
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Она решила на себя охоту открыть? Насколько мне помнится снайперы свои лица прячут, их ведь в плен не берут.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я знала, что если будет война, то я буду снайпером", - боец УДА Билозерская в проекте "Своя війна". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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