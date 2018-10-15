EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4770  31
Все про:марш (489) националисты (370) Харьков (4030) День защитника Украины (65)

 Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несколько сотен представителей правых сил собрал марш Доблести, состоявшийся в центре Харькова в воскресенье, 14 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В руках участников марша были национальные флаги, флаги "Правого сектора", Национального сектора", "ДУКа", организации "Фрайкор". Марш стартовал под барабанную дробь на площади Конституции в центре города и завершился у памятника Шевченко, что на главной Сумской улице.

По ходу движения участники марша скандировали: "Слава Украине - героям слава!", "Слава нации - смерть врагам!", "Московским оккупантам трижды - Смерть! Смерть! Смерть!", "Бандера, Шухевич - герои Украины!", "Защитникам Украины трижды - Слава! Слава! Слава!".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Националисты провели в центре Киева Марш УПА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По пути колонна остановилась у фонтана "Зеркальная струя", чтобы спеть Гимн Украины. Возле памятника Шевченко состоялся митинг. Участники марша скандировали лозунги во славу Украины, говорили в микрофон о подвиге защитников Отечества, о том, что нельзя расслабляться, что компромисс - это предательство, что Украине нужна победа, и эта победа будет достигнута любой ценой. Собравшиеся также исполнили хором Гимн националистов и спустя полчаса разошлись.

Порядок во время шествия обеспечивали 180 правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. По словам одного из патрульных полицейских, по разнарядке на охрану выделили по 20 человек из всех девяти райотделов полиции Харькова. Инцидентов не было.

На время шествия националистов движение транспорта по улице Сумской было перекрыто.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО

Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове 01
Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове 02
Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове 03
Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове 04
Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове 05

...

Источник: https://censor.net.ua/v3091404
 
   
 Топ комментарии
 
Ватка негодує в коментарях під відео.
 показать весь комментарий
 
вам нагадує ?
то лікуйтесь.
 показать весь комментарий
 
Раша в годы сталинских репрессий уничтожила адекватных и сотворила нацию гопников. А гопник всегда боится сдачи .

ПОТОМУ УКРАИНЦАМ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ УВЕРЕННО И ВСЕГДА ПОКАЗЫВАТЬ СИЛУ - И МАРШИ НАЦИОНАЛИСТОВ ХОРОШАЯ РЕКЛАМА НЕЗАВИСИМОСТИ И УВЕРЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Девиз - по морде агрессору навалять могут в любой момент
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ватка негодує в коментарях під відео.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
напоминает марши 1930 г в германии
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=dGHfY5-82bc

Напишіть щось позитивне, щоб не сама вата там кучкувалась і лайк бажано поставити.
 показать весь комментарий
 
 
та й пір"я їм у глотку, я радію. Харків відновлювається.
 показать весь комментарий
 
 
Почему гепы нету во главе колоны он ведь тоже патриот ещё и пострадавший?
 показать весь комментарий
 
 
Ватаны! Сочувствую вашим пердакам! Такое!!!! Возле самого Белгорода! Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 8078 Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове - Цензор.НЕТ 1528
 показать весь комментарий
 
 
Раша в годы сталинских репрессий уничтожила адекватных и сотворила нацию гопников. А гопник всегда боится сдачи .

ПОТОМУ УКРАИНЦАМ НАДО ВЕСТИ СЕБЯ УВЕРЕННО И ВСЕГДА ПОКАЗЫВАТЬ СИЛУ - И МАРШИ НАЦИОНАЛИСТОВ ХОРОШАЯ РЕКЛАМА НЕЗАВИСИМОСТИ И УВЕРЕННОСТИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Девиз - по морде агрессору навалять могут в любой момент
 показать весь комментарий
 
 
приємно споглядати як рузьке "парує" Марш Доблесті на честь захисників України відбувся в Харкові - Цензор.НЕТ 8747
 показать весь комментарий
 
 
Что козлорилий, бздишь Украинского марша?!
 показать весь комментарий
 
 
Гниложопое, какой тебе шашлик?! пригожинская миска педигрипаллу, для тебя предел мечтаний!
 показать весь комментарий
 
 
Думается, что в полуватном Харькове значительно сложнее быть украинским националистом, чем в Киеве или Львове..Молодчаги..
 показать весь комментарий
 
 
Не існує ніяких "флагов "Правого сектора". Є чорно-червоний прапор козацького війська, який вони розгортали, коли вирушали в бойові походи. "Правий сектор" взяв цей прапор для своєї символіки. Але це не означає,що це "флаг "Правого сектора".
Подивіться картину Іллі Репіна "Козаки пишуть листа...". Там, на задньому плані два козака тримають два звернутих прапора: один - жовто-блакитний, другий - чорно-червоний.
 показать весь комментарий
 
 
Нормально всё,пока навала кремлёвского кровавого мясника.Так держать! НК!и ПС!До перемоги над лютым катом!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМарш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх