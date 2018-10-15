 Со временем США могут предоставить Украине системы безопасности, отвечающие концепции москитного флота, - Карпентер. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, представители аналитических центров и военных ассоциаций США и руководство украинского военно-промышленного комплекса обсуждали реформирования "Укроборонпрома", интеграцию с евроатлантическим сообществом, возможные ответы угрозам на Черном и Азовском морях и американскую помощь в борьбе Украины с российской агрессией.

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"Украине нужно полностью перестроить свой флот с нуля. Это дорогой процесс и он будет продолжаться много лет. Невозможно быстро решить все проблемы. Со временем США начнут рассматривать возможность передачи Украине систем безопасности, которые отвечают концепции москитного флота. Я бы отдал предпочтение меньшим кораблям - большие стоят дороже, их поддержка тоже. Нужно смотреть на то, что понадобится позже. Это должно быть соединение собственного производства и импортирования тех видов вооружения, которых нет в Украине. Нужно думать о противокорабельном вооружении и современном электронном оборудовании. Это то, что Запад должен поставлять Украине, а некоторые маленькие корабли Украина может производить самостоятельно", - высказал мнение директор центра Байдена Майкл Карпентер.

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Напомним, передача Военно-морским силам Украины двух катеров класса Island состоялась в порту Балтимора в США 27 сентября.

Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, отметил значимость военной помощи Соединенных Штатов, которая сейчас уже превысила 1 млрд долларов.