 Фестиваль "Покрова на Хортице" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для гостей праздника организовали выступления народных коллективов, интерактивные фотозоны, ярмарку народных мастеров и другое, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, участие в IX Всеукраинском фестивале "Покрова на Хортице" приняли около 20 тысяч гостей и участников.

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