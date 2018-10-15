EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  439  0
Все про:ОГА (1379) фестиваль (243) Хортица (18) Запорожская область (608) День защитника Украины (65)

 Фестиваль "Покрова на Хортице" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на Хортице состоялся фестиваль, посвященной Покрове, которую запорожские казаки считали своей заступницей.

Для гостей праздника организовали выступления народных коллективов, интерактивные фотозоны, ярмарку народных мастеров и другое, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, участие в IX Всеукраинском фестивале "Покрова на Хортице" приняли около 20 тысяч гостей и участников.

Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 01

Также смотрите: Торжественные мероприятия ко Дню защитника Украины прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 02
Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 03
Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 04
Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 05
Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 06
Фестиваль Покрова на Хортице прошел в Запорожье 07

Смотрите также: Зал памяти защитников Украины открыт на территории Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3091382
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоОбществоФестиваль "Покрова на Хортице" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх