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Все про:ОГА (1379) фестиваль (244) Хортица (19) Запорожская область (608) День защитника Украины (65)

 Фестиваль "Покрова на Хортиці" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на Хортице состоялся фестиваль, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы, которую запорожские козаки считали своей заступницей.

Для гостей праздника организовали выступления народных коллективов, интерактивные фотозоны, ярмарку народных мастеров и другое, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, участие в IX Всеукраинском фестивале "Покрова на Хортиці" приняли около 20 тысяч человек.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091382
 
   
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мне мама говорила, что девушки гадали на Покрову, не помню точно, но было что то -Покрова Покривонька, покрой мою голивоньку хусткою а не онучею, щоб була дивкою …..
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Ну, и шо, так "дивкою" и осталась? Фестиваль "Покрова на Хортице" прошел в Запорожье - Цензор.НЕТ 3389

Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить:

- "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким",

- "Мать-Покровушка, покрой Мать Землю и меня молодую",

- "Святая мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой".
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все таки правильно думала-хоть тряпкою хоть онучею, щоб була дивкою не вонючею.Спасибо за спогад. Мамы уже нет.....
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а по своєму тексті можеш відповісти ?
мене цікавить звідки в українському фольклорі взялась російська мова.
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1. Украина - страна многонациональная.
2. Так, куда тебе по утрам ходить нужно, хочешь из моего текста узнать или сама догадаешься?
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Ти не вибріхуйся, а відповідай на моє питання.
Звідки в українському фольклорі російська мова.
Визнай, що росіянин і ми завершимо.
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запрошення в гості я не приймаю.
якось сам там насижуй.
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Кому ты нужна?
Накройся "ґанчіркою", "щоб була дівкою не вонючею".
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у підсумку від тебе сама істерика та образи
на питання ти не відповів, отже я права.
бувай, москалику.
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Приємно бачити, що традиції відроджуються.
Свято вдалося.
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Краса !Стільки прекрасних традицій у всіх українських народів. Дай Бог, щоб відроджувалось вміння святкувати і радіти.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоФестиваль "Покрова на Хортиці" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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