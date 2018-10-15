 Фестиваль "Покрова на Хортиці" прошел в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для гостей праздника организовали выступления народных коллективов, интерактивные фотозоны, ярмарку народных мастеров и другое, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Как сообщает пресс-служба Запорожской ОГА, участие в IX Всеукраинском фестивале "Покрова на Хортиці" приняли около 20 тысяч человек.
Девушки, которые хотели выйти замуж, должны были посетить молебен и просить:
- "Святая мать, Покровушка, покрой мне головушку: чтобы я женщиной была, чтобы я весело жила, с мужем молоденьким, с ребеночком веселеньким",
- "Мать-Покровушка, покрой Мать Землю и меня молодую",
- "Святая мать, Покровушка, накрой мою головушку, хоть тряпкой, чтобы не остаться девкой".
мене цікавить звідки в українському фольклорі взялась російська мова.
2. Так, куда тебе по утрам ходить нужно, хочешь из моего текста узнать или сама догадаешься?
Звідки в українському фольклорі російська мова.
Визнай, що росіянин і ми завершимо.
якось сам там насижуй.
Накройся "ґанчіркою", "щоб була дівкою не вонючею".
на питання ти не відповів, отже я права.
бувай, москалику.
Свято вдалося.