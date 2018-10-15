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 Томос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун). ВИДЕО

Вселенский Патриархат в Константинополе может принять решение о предоставлении Украине Томоса уже к концу 2018 года.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил архимандрит Кирилл (Говорун), профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Института Хаффингтон, пишет Цензор.НЕТ. Кирилл Говорун - бывший глава Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

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"Параллельно с Собором украинских православных церквей в Константинополе будет продолжаться процесс предоставления Томоса. Следующим шагом Константинополя должно быть заседание Священного Синода, на котором будет рассмотрен вопрос о томос", - рассказал архимандрит Кирилл (Говорун).

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По словам архимандрита, решение Синода можно ожидать в конце года, хотя в отличие от процесса в Украине, который может быть гибким, константинопольский процесс таковым не является.

"Он зависит от многих факторов в том числе - реакции других церквей, - рассказал архимандрит, - Но есть надежда, что уже к концу года Константинополь примет окончательное решение, которого от него ждут".

Архимандрит также отметил, что согласно решению Синода, именно православная церковь Московского патриархата в Украине имеет наибольшее право воспользоваться решением Константинопольского патриархата.

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"В status quo перед решением Константинополя от 1686 года (когда Киевскую метрополию переподчинили Московскому патриархату вместо Константинопольского. - Ред.), к которому нынешнее решение Синода, вернуло ситуацию, имело место следующее: существовала Киевская метрополия, которая была основана Константинопольским патриархатом и была подчинена ему. Константинополь позже передал ее в управление Москве. С тех пор она стала, по крайней мере административно, частью московской церковной администрации. Но теперь, когда Константинополь отменил свои решение от 1686 года, Украинская православная церковь Московского патриархата и является той метрополией, которая должна вернуться в Константинополь от подчинения Москве", - рассказал архимандрит.

При этом он заявил, что не ожидает от УПЦ МП того, что там начнут выполнять решение Синода. "Я не думаю, что это произойдет", - отметил архимандрит. Он информирован о поддержке идеи автокефалии со стороны священников УПЦ МП и разделил позицию спикеров этой церкви и ее священников.

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Напомним, Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Православной церкви Украины. В четверг представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Вселенского Патриархата, в котором говорится о том, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии украинской церкви.

Следующим шагом к получению Украиной Томоса должен стать Собор Украинской православных церквей и избрание главы Поместной церкви, который и получит томос от Священного Синода в Константинополе.

Источник: https://censor.net.ua/v3091380
 
   
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Думаю,что если бы они хотели его дать серъёзно, то не тянули бы это месяцами. Тем более,что Синод же уже был. А за пару этих месяцев всё кардинально может измениться,главным образом из за вмешательства России, которое по любому будет.
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я думаю быстро только моксель может дать свою фальшивую филькину грамоту, а здесь все серьезно, по всем правилам, канонам и тп и тэдэ
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То есть твои корявые пальцы на клаве посмели поставить в один ряд лживую балабольную Рашку и ее постоянную мерзкую ложь и официальное заявление Константинополя о томосе и автокефалии???
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сейчас как раз выделывают кожу белого афонского ягненка для переплёта, и гранят житомирские бериллы и волынские топазы для инкрустации.
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главное чтобы наши не тупили, провели Собор и определились с кандидатурой. А то начнут сейчас: мы против УГКЦ или еще что.
И еще прошла сегодня инфа что кацы собирают собор в Минске, и один из вариантов предоставить "автокефалию" московскому патриархату в Украине! вот это уже дело дрянь.
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Поздно. Они Варфоломею писали письма с просьбой отменить синод и думаю подписывался каждый кому не лень.
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Украина-Русь не есть канонической территорией мордора, поэтому какие цедулдки издает банда ФСБ-РПЦ - кому ватокефалию, кому проклятия, никого не интересует.
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Мп уже отправили свой официальный отказ до синода в Константинополе. Поздно, поезд ушел.
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Глаза протри, там герб парашки, а не Византии.
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Это флаг греческого патриархата (ссылка), у Константинопольского, не меч, а крест.
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Простой вопрос - от чего все в полном экстазе? От того, что будущая автокефалия будет не под протекторатом мацквы, а под протекторатом констанинопля? Так это по сути те же яйца, только финпотоки пойдут по другому руслу и фсё
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тобто
фінпотоки на рашку з України то нормально? У деяких з головою не нормально зрада затьмарила) мова та церква то стовпи руцкого міра в України чим вони обробляють п'яту колону.
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Не нормально. Но дело не в этом. Про зраду ты лучче в петюней поговори, он в курсе Томос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун) - Цензор.НЕТ 4786
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а ти з Капітельман зраду обговорюй, Вану сам Гундяй благословив на зраду.
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Україна позаблокова держава,казали Крачук,Кучма,Индюкович...,сьогодні що є? Томос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун) - Цензор.НЕТ 4255
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Самый сок...мой сайт....сайт для рюсскагагаварящего быдла
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УПЦ МП это наследница церкви до 1686 года - насмешили
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Автокефалия РАБссии...Иван Грозный и Митрополит всея РАБссии дохлятины Филлип сожженный Иваном Грозным в Твери вместе с паствой и церковью в 1568 году...ПРАВОСЛАВНЫЕ пля....
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Каков ПРАКТИЧЕСКИЙ способ изъять исторические церкви в пользу Украины?Вот главный вопрос.По закону они и так Украине принадлежат.Т.е. без всякого томоса можно было бы в любой момент передать их Украине.... А сейчас что изменится?москва проникнется решением Константинополя?Прям представляю себе,как святогорские попы(а лавра там историческая)в донецкой области начинают становиться проукраинскими.Антинаучная фантастика.Так как?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоТомос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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