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 Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО

Штаб Объединенных сил обнародовал видео ликвидации российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

Напоминаем, российский беспилотник "Орлан-10" был сбит 13 октября в районе Лисичанска на Луганщине.

Источник: https://censor.net.ua/v3091375
 
   
 Топ комментарии
 
пво поманенько набирает вес
пилоты классные
найти этот планер без электроники вообще тяжко
а тем более сбить
счас кацапчики начнут - дорого, истребителя еще подняли бы и тд и тп
это как с джавелинами - их еще не распаковали, а уже гамна полные штаны)))
в этом деле - главное не метод, а результат
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Циничные усскоязычные бандеровцы збили азіопського безпілотника.
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Кацапи люблять, коли їм ракетою з зуби... Не любили б - не лізли б...
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я верю, но хотелось уж очень и глаз порадовать.
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Відео від .. А 0.44 до завершення відео ! Зрозумів до А не з початку відео?
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перейдіть у фейсбук і на повному екрані на 1:55 секунді побачите як падає кацапський безпілотник
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есть в видео тоже, тут люди разсказали как и где увыдеть.
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а видео смотрело???
или сразу срачь начался??
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раза шесть и в том месте где говорит что попали падает, камеру в сторону отводит даже с паузами на секунду - ну я не увидел и начинать срачь перед просмотром, извини, но не характерно мне.
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На 2-ой минуте , когда отводит камеру в сторону видно , как он мелькнул на уровне нижней кромки зеркала...
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спасибо - на феисбуке увидел, зараза аж камнем пошла вниз.
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ни разу не пилот. На 2.00 - 2.02 в правой нижней части видео.
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не ну оператор тоже камерои в право, прямо потом опять на право и на панель приборов, но я не вижу - да не важно, важно что поджарили и всё.
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Видно в прицеле примерно с 1.53 минуты
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на самом видио в нижнем углу нажмите " f " и уже в fasebook разверните на полный экран,
и на 1.50 мин все более или менее увидите... и попадание и хвост дымка (я даже запах почувствовал) Ліквідація російського безпілотника "Орлан-10" українським ударним вертольотом Мі-24 - Цензор.НЕТ 9100
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yes, пошла вниз зараза, аж две струии белого быма выдно - спасибо, а то на цензорскои не увыдел, не думал что так резко пошла вниз, крылья болшие, думал под меньшим углом поидёт, а тут прям камнем - красотаа то какая. Ліквідація російського безпілотника "Орлан-10" українським ударним вертольотом Мі-24 - Цензор.НЕТ 2449 Ліквідація російського безпілотника "Орлан-10" українським ударним вертольотом Мі-24 - Цензор.НЕТ 844
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После попадания пошел вниз со снижением по правому борту.
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Циничные усскоязычные бандеровцы збили азіопського безпілотника.
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коварно используя трофейный язык. Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24 - Цензор.НЕТ 9442
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пво поманенько набирает вес
пилоты классные
найти этот планер без электроники вообще тяжко
а тем более сбить
счас кацапчики начнут - дорого, истребителя еще подняли бы и тд и тп
это как с джавелинами - их еще не распаковали, а уже гамна полные штаны)))
в этом деле - главное не метод, а результат
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Да они и так воняют что этот орлан уже 3 раза показывают с 2016 года, даже фотки не меняют, правда на просьбу кинуть ссылку на старые фото отмалкиваются да и гугл не находит.
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придурок: 1,47 мин. присмотрись, это ваш очередной... потому и входной отверстие аккуратное, далеко был засранец, но наши попали даже на таких расстояних, красавцы!
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Ти козел відморожений чи допився вже що не соображаєш, ти якого мене обзиваєш?
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ну так на дистанции более 2 км неудивительно, там пятнышко, но как он падает четко видно, ты не заметил присмотрись
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лично для тебя: 1,47 - 2 мин четко видно попадание и падение темного беспилота.
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на самом видио в нижнем углу нажмите " f " и в fasebook разверните на полный экран,
и на 1.55 мин все более или менее увидите... попробуйте
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красавцы !!! Слава Украине !
Героям слава !
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Горит "бубновый" )) кросавчеги - интересно есть ли еще пример когда в реальных боевых условиях вертолет из пушки сбил БПЛА
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Схоже, на те що, там добре попрацювали з прицільним комплексом і системою управління вогнем...
І, навіть дуже- дуже добре...
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это не пушка а 4-х ствольный 12.7 мм пулемет, потому и пуль не видно на видео. это штатная шняга ми24
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почитал уже, ЯкБ - думал раньше что это пушка, хотя четкого различия нет между пушкой и пулеметом, но 12,7 - пулемет, понятно. Но результат - то что надо!
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І патрон там цікавий..двухпульний.Якщо придивитись то на відео і трасуючі видно.
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та шош получается ? расия полезла не на ту йолку ?
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ну ничего, кацапы думали что проглотили Крым - а по привычке засунули его себе в зад...)))
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у вас так теперь холодильник показывает...)))
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Хоть гундяй то на нем не летел ? Его по сценарию должны побить камнями обитатели мордора за ересь и неправильные каноны.
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видео нет в тексте у меня. может есть ссылка на ютуб?
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Всё-таки опасно так пулять, можно на земле случайно кого-то вальнуть.
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ну а попали точно в ваш кацапский беспелотник...)))\уже профи...!)\
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3 очереди дали. Сколько пуль упало в поля история умалчивает.
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ты не пули считай Во-Во - а ваши беспелотники...)
или ты думаешь что кто-то из украинцев, вас кацапов, жалеть будет...!
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Пуль не жалко, жалко если в кого-то в поле попадёт.
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да вы бы кацапы уже давно бы вой подняли - что ВСУ с вертолётов мирное население расстреливает...)))
а так пострадал только ваш беспелотник...!)
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Надеюсь что так. И не лежит в поле труп, в которого случайно прилетели 12,7мм.
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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что сирийский истребитель Су-22, сбитый израильской армией 24 июля, был атакован ЗРК Patriot 138-го батальона ВВС под командованием капитана Ор Нааман. За две недели до этого под ее руководством был сбит сирийский беспилотник, а всего в течение последних двух лет батарея ЗРК под ее командованием сбила пять беспилотных летательных аппаратов. 7 августа командующий ВВС ЦАХАЛ наградил ее почетной грамотой.
Ліквідація російського безпілотника "Орлан-10" українським ударним вертольотом Мі-24 - Цензор.НЕТ 2549
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Ну, и кто из вас скажет шо, Орочка не красавица?
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Лучше бы видео с зашкворенным сепаром показали.....
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Дуже добре! На емблемі ООС треба додати Крим, він тоді буде фоном для ручки булави.
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От, тепер вже сперечатися не будете, а то позавчора різні версії висували: і крило бпла зчесали, і не стріляв ніхто ...
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Не, то воняли про нашу ракету, осколки которой упали возле школы.
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https://censor.net.ua/news/3091256/vertolet_mi24_iz_sostava_os_sbil_rossiyiskiyi_bespilotnik_orlan10_nad_lisichanskom_shtab_fotoreportaj

Та ось тут сварилися: отворів від куль не бачили, =сам упав= ...

А про ракету я не бачила.
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И пилоты говорят на русском языке. Нацисты, бендеровцы))))
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Пацаки могут использовать БПЛА,щоб заманить вертолёт,на охотника с Иглой.Тому вертолёт поднимать не стоило Ліквідація російського безпілотника "Орлан-10" українським ударним вертольотом Мі-24 - Цензор.НЕТ 9099
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а где попрятались сраные "специалисты " по вооружению вертолёта...те которые говорили...что не видят пробоин..что оружие Ми-24 разнесёт беспилотник в дребезги...что всё это херня...что этого и быть не может!!??? Ау..."спецы" вылазим!!! А тут и Саша777 отличился. Видишь ли ...прочитать в каком районе завалили беспилотник не удосужился... но версию вбросил!!!
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для информации - орлан 10 сбито в АТО - 18 - 25 с начала Ато ( подтвержденных 18), остальные - обломки не нашли, мелких бпла - не считаю))) летчики - красавчики - уважаю, но буки круче)))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЛиквидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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