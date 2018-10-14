 Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.
Напоминаем, российский беспилотник "Орлан-10" был сбит 13 октября в районе Лисичанска на Луганщине.
или сразу срачь начался??
и на 1.50 мин все более или менее увидите... и попадание и хвост дымка (я даже запах почувствовал)
пилоты классные
найти этот планер без электроники вообще тяжко
а тем более сбить
счас кацапчики начнут - дорого, истребителя еще подняли бы и тд и тп
это как с джавелинами - их еще не распаковали, а уже гамна полные штаны)))
в этом деле - главное не метод, а результат
и на 1.55 мин все более или менее увидите... попробуйте
Героям слава !
І, навіть дуже- дуже добре...
или ты думаешь что кто-то из украинцев, вас кацапов, жалеть будет...!
а так пострадал только ваш беспелотник...!)
Та ось тут сварилися: отворів від куль не бачили, =сам упав= ...
А про ракету я не бачила.