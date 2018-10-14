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 Моряк Отычко вернулся из оккупированного Крыма навсегда, - Денисова. ВИДЕО

Моряк судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко, которого отпустили на похороны матери, не будет возвращаться на оккупированную территорию.

Об этом Громадському радіо сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты дали возможность задержанному в Крыму украинскому рыбаку Отычко попасть на похороны матери, - Денисова

Она сказала, что оккупационные власти Крыма отпустили Генналия Отычко и не выдвинули никаких условий. Денисова поддерживает с моряком телефонную связь. Сейчас он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков.

"Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях", - сказала Денисова.

На своей странице в Facebook она опубликовала видео встречи моряка.

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.

Источник: https://censor.net.ua/v3091371
 
   
 Топ комментарии
 
получается.... мама, своей кончиной, вызволила сына из неволи... (жаль не увидала этого)
вот как оно... в жизни... бывает...
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Так это же анархисты дали честное слово, а не Дзержинский...
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некоторые офицеры стрелялись, говорят, а сейчас педофилы у власти, п*дорасы-спецслужбисты, все афишуется на тв так, чтобы все офигевали. а наиболее печально то, что всеми силами пытаются опустить всех до своего уровня. и судя по всему - довольно успешно. интересно что будут потом делать с толпой идиотов. ракеты уже падают.
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Скорее всего, мы кого то отдали взамен.
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Душу й тіло ми положим за нашу свободу,: І покажем, що ми, браття, козацького роду.

такое ощущение что это слова росийского гимна потому что именно кацапов путен посылает на риск и на убой, и они с радостью идут, зная что их как собак потом и не вспомнят.
а в Украине ноют над каждым пленным и задержаным, чего хуйлу только и нужно для дестабилизации и замораживания войны.
соплями войну с росией не выиграть.
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а может и не одного. а может и не людьми расчитались а мелким уступком на донбассе. ПЕРЕМОГА и благородство хуйла дорого стоят
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Врят ли. Эти матросы орде не нужны. Капитана будут держать.
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это нормально. давно пора начать взувать мачеху-рашку и её обе дочерные конторы-братья.
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получается.... мама, своей кончиной, вызволила сына из неволи... (жаль не увидала этого)
вот как оно... в жизни... бывает...
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Вважаєш що нелюди зжалілись? Я так не думаю.
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На похороны Кропоткина Дзержинский отпустил из тюрьмы 7 анархистов под честное слово, все они потом вернулись назад в тюрьму.
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Так это же анархисты дали честное слово, а не Дзержинский...
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" оккупационные власти Крыма отпустили Генналия Отычко и не выдвинули никаких условийИсточник:
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Да, я в курсе. Просто вспомнилось. Были же люди чести, сейчас фиг кто вернулся бы, да и хрен кто отпустил бы.
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некоторые офицеры стрелялись, говорят, а сейчас педофилы у власти, п*дорасы-спецслужбисты, все афишуется на тв так, чтобы все офигевали. а наиболее печально то, что всеми силами пытаются опустить всех до своего уровня. и судя по всему - довольно успешно. интересно что будут потом делать с толпой идиотов. ракеты уже падают.
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Не слишком ли многого Вы требуете от матроса Отычко?
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Вообще ничего от него не требую, тем более никто от него ничего не потребовал.
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Здесь Вы правы. Вне всякого сомнения, в этой ситуации нужно отпускать без всяких условий. Здесь русские молодцы, что отпустили.
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Для него хорошо. Для других вопрос. Монут не отпустить больше никого ни при каких вариантах.
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классика аналитической психологии. "великая мать"? мифы и легенды народов мира. прикольные архетипичные повествования. йа не кому и ничего не навязываю. и не советую. но ты явно с децтва начитан."читательнаякрыса" - в дословном переводе с буржуйского ))). тут таких мало. ну захочеш - допочитай и размысли, прикинув на смежные науки. или смежные веры. прикольные подсмыслы там таятся, в нашем коллективном бессознательном. на нём щас все и играют, делая сегодня ставки именно на него. для мну - "Старшая Эдда" рулит. всё в одном. психология, квантовая механика, виртуальные миры виртуальных программ, на виртуальных машинах, религия, атеизм, булева алгебра, ...Приключения Алисы от Кэррола - идут за ней. тяжело прийти к "доказательству от противного". имхо))
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Один из четверых,Олег,мой сосед
иногда звонит матери,говорит обращаются с ними хорошо,и условия для жизни нормальные,и кормят хорошо
но ничего толком не известно когда вернутся домой
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМоряк Отычко вернулся из оккупированного Крыма навсегда, - Денисова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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