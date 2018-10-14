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Все про:Львов (3306) марш (485) День защитника Украины (65)

 Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО

Тысячи людей вышли на улицы Львова 14 октября, чтобы поздравить участников "Марша защитников Украины", посвященного Дню защитника Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в марше приняли участие более 1200 военных из разных подразделений, размещенных на Львовщине: добровольцы, воевавшие в зоне боевых действий на Донбассе, курсанты, лицеисты, волонтеры, майдановцы. Их приветствовали аплодисментами и криками "Спасибо!".

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Также городом проехала военная техника, в частности бронетранспортеры и бронеавтомобили. А на площади возле памятника Тарасу Шевченко военные знакомили людей с различными видами оружия и рассказывали о службе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091362
 
   
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Нарешті! А я вже думав Цензор так і не розродиться за Львів) Хотів вже своє відео десь в коментах підкинути) З Святами Вас, Українці!!!
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что радует - люди с добрыми лицами, с улыбкой, хоть и некоторым и слёзами, но добрыми мыслями, уф, даже трудно всё обяснить - впечетляет.
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Львів є Львів!!! То моє місто, дуже його люблю!!! Слава Україні!!!Слава захісникам України!!! Слава Нації!!!
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А где добробаты которые защищали Украину???
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Ну як тут не пригадати Кузьму Скрябіна з його коломийкою " А кацапи хворі люди, люблять воювати...А ми будемо на них із Говерли с"ати"
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Цензор.НЕТВидеоОбществоБолее 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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