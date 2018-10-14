 В 2014-м первые диверсанты из России зашли контрабандными тропами, - Слободян. ВИДЕО

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал в эфире программы "Ваша Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По словам Слободяна, "чтобы не повторять ошибок, в течение почти двух лет Государственная пограничная служба планомерно и последовательно реализует политику плотности охраны госграниц".

"Чтобы обозначить границу, до 2014-го не было политической воли. Демаркация границы с Россией не проведена. Только 6 ноября 2012 года был установлен один-единственный пограничный знак на границе с Россией - Черниговская область, пункт пропуска "Сеньковка". С 2010 года Государственная пограничная служба в одностороннем порядке начала обозначать границу с Россией.

Россия аргументировала отсутствие инженерных работ со своей стороны отсутствием денег! Демаркацию мы не могли проводить, потому что демаркация ‒ это всегда движение обеих стран. На том этапе даже хотели привлечь помощь международных партнеров из Европы, но они не видели угроз со стороны России. Возможно, были еще политические мотивы. Не исключено, что и давление со стороны России. Они говорили: поможем с обустройством и с оснащением западной вашей границы, но не восточной ‒ это ваш вопрос, занимайтесь этим сами", - отметил спикер Госпогранслужбы.

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При этом, по его словам, проблем с обозначением границы со странами ЕС нет, но есть проблемы с Россией. "Причина в нежелании России обозначать границу - она никогда не воспринимала Украину как независимое государство. 36 раундов переговоров прошло между Украиной и Россией о разграничении акватории Азовского моря и Керченского пролива! Ни одно предложение украинской стороны относительно разграничения - или срединными точками, или другими методами - Россия не приняла. Возможно, уже тогда понимая, что это могут использовать в серьезной геополитической игре", - подчеркнул Слободян.

Он отметил, что и до агрессии России проблемных зон на границе было довольно много. "Это и нефтепроводы, так называемые контрабандные пути. Сейчас тропы перерыты, инженерные сооружения фактически есть на всех участках в той или иной степени, продолжается процесс повышения плотности охраны границы", - сообщил спикер ГПСУ.