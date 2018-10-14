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 В 2014-м первые диверсанты из России зашли контрабандными тропами, - Слободян. ВИДЕО

До агрессии России против Украины Луганский отряд охранял участок длиной около 750 километров. И первые диверсионные группы из России в 2014 году зашли именно контрабандными тропами на участке, в том числе, Луганского отряда.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал в эфире программы "Ваша Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По словам Слободяна, "чтобы не повторять ошибок, в течение почти двух лет Государственная пограничная служба планомерно и последовательно реализует политику плотности охраны госграниц".

"Чтобы обозначить границу, до 2014-го не было политической воли. Демаркация границы с Россией не проведена. Только 6 ноября 2012 года был установлен один-единственный пограничный знак на границе с Россией - Черниговская область, пункт пропуска "Сеньковка". С 2010 года Государственная пограничная служба в одностороннем порядке начала обозначать границу с Россией.

Россия аргументировала отсутствие инженерных работ со своей стороны отсутствием денег! Демаркацию мы не могли проводить, потому что демаркация ‒ это всегда движение обеих стран. На том этапе даже хотели привлечь помощь международных партнеров из Европы, но они не видели угроз со стороны России. Возможно, были еще политические мотивы. Не исключено, что и давление со стороны России. Они говорили: поможем с обустройством и с оснащением западной вашей границы, но не восточной ‒ это ваш вопрос, занимайтесь этим сами", - отметил спикер Госпогранслужбы.

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При этом, по его словам, проблем с обозначением границы со странами ЕС нет, но есть проблемы с Россией. "Причина в нежелании России обозначать границу - она никогда не воспринимала Украину как независимое государство. 36 раундов переговоров прошло между Украиной и Россией о разграничении акватории Азовского моря и Керченского пролива! Ни одно предложение украинской стороны относительно разграничения - или срединными точками, или другими методами - Россия не приняла. Возможно, уже тогда понимая, что это могут использовать в серьезной геополитической игре", - подчеркнул Слободян.

Он отметил, что и до агрессии России проблемных зон на границе было довольно много. "Это и нефтепроводы, так называемые контрабандные пути. Сейчас тропы перерыты, инженерные сооружения фактически есть на всех участках в той или иной степени, продолжается процесс повышения плотности охраны границы", - сообщил спикер ГПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/v3091360
 
   
 Топ комментарии
 
В 2014-м первые диверсанты из России зашли контрабандными тропами,

Не надо наводить тень на плетень! За 20 лет власти ПР МВД и СБУ в Донбассе превратилось в "крышу "местных воротил так что государственностью там и не пахло!
В Донецке целое кладбище предпринимателей, которые не захотели им подчиниться.
Народу криминал подсунул дважды не судимого Хведоровича и все пошло по накатаной
Ефремов загнал людей в копанки итд....
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Разве сейчас вся граница с кацапией под контролем?
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на сегодня, эти тропы выложили благими намерениями, превратив в удобные для проезда дороги.
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Разве сейчас вся граница с кацапией под контролем?
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если некоторых "воров в законе" по три раза выбрасывают из страны, а они снова швартуются в Киеве, то вопрос отпадает сам собой!!!
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Та там такая "стена", что Великая Китайская из за неё даже не видна.
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.....Сенина стена натурализована в благосостояние кармана
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Правильно писать реформирована, при чём не абы как, а потужно.
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Признаю свою ошибку, лежачего не бьют..
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И какое наказание понёс бывший глава госпогранслужбы товарисчь литвин за преступную халатность по охране государственной границы Украины???
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Я не очень понимаю: если были известны контрабандные тропы, то почему они существовали?
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В США мексиканцы и наркотики какими тропами попадают?
Они смогли себя защитить?
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неоднократно смотрел эти передачи про мексиканские проделки, но США прилагает много сил к борьбе с этой проблемой, а чел просто констатирует факт преступного бездействия и попустительства
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В США говорят по-другому про проникновение мексиканцев и наркотиков?
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я думаю, что на своей границе они очень жалеют патронов!!!
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А я говорю о том, что никто никого не сдал, просто констатировал факт того, что происходит во всём мире и даже в самых технически оснащённых странах...
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Мне про американцев не очень интересно. Мы не им налоги платим.
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Только у детей бывает как в сказках - то, чего другие не смогли достичь...
С таким подходом никто не будет лучшим...
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А с каким будет? Если сам Валера не смог, то я и подавно?
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Нет ничего идеального, необходимо это принять и рассматривать - что перевешивает...
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вафлентин, ВКЛ_это_мы_01, знаем уже давно ,как адекватного человека и тебя заметили ,как кремБлядскую ботву тоже давненько....
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Так и я ж об этом: если у амеров не получается, то не обязательно, что и мы не сумеем..
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Так и я о том же, что контрабандные тропы это - абстракция - одну закрывают, контрабандисты другую находят...
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путинское стадо баранов свободно гуляет на территории Украины ?
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Теперь эти контрабандные тропы расширились и превратились в оживлённые международные трассы.
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Какие нафиг тропы.
В лугандон с рашки свободно, а с лугандона маршруткой такси. Есть статьи с расследования ми и ценами. Проезд свободный. Даже смотреть не будут. Главное баблосы дать.
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Вот проказники! Ну точно копия наших пограничников! Даже тарифы одинаковые. Муху через кордон не пропустят! (Если не заплатит).
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Проказники?
А это вам не напоминает в рашке грузовик со взрывчаткой в Москву через гайцов завезли?
У них там скандал был!
Так что не удивительно что склады горят и постоянно схроны находят.
Могут и "зелёных человечков" автобусами на выборы завезти!
Оружие я думаю уже завезли!
А патриотов постоянно шмонают и прессуют.
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В 2014-м первые диверсанты из России зашли контрабандными тропами,

Не надо наводить тень на плетень! За 20 лет власти ПР МВД и СБУ в Донбассе превратилось в "крышу "местных воротил так что государственностью там и не пахло!
В Донецке целое кладбище предпринимателей, которые не захотели им подчиниться.
Народу криминал подсунул дважды не судимого Хведоровича и все пошло по накатаной
Ефремов загнал людей в копанки итд....
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Ну с колько я знаю... Страшно расказывать, и времени много уйдет, целая поэма о нашей границе.
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Зато теперь рашенбанда имеет свободный въезд с любой стороны
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на сегодня, эти тропы выложили благими намерениями, превратив в удобные для проезда дороги.
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СМИ: Александру Мишкину год назад было поручено устранить Кристофера Стила


У 2014-му перші диверсанти з Росії зайшли контрабандними стежками, - Слободян - Цензор.НЕТ 1463 У 2014-му перші диверсанти з Росії зайшли контрабандними стежками, - Слободян - Цензор.НЕТ 1463 У 2014-му перші диверсанти з Росії зайшли контрабандними стежками, - Слободян - Цензор.НЕТ 1463

У 2014-му перші диверсанти з Росії зайшли контрабандними стежками, - Слободян - Цензор.НЕТ 1463

Офицер ГРУ Александр Мишкин, под именем Александра Петрова обвиняемый британскими властями в покушении на Скрипалей, год назад получил приказ также с помощью "Новичка" устранить бывшего сотрудника британских спецслужб и составителя так называемого "русского досье" Кристофера Стила.
Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, который уже давно утверждает, что Кремль твердо намерен уничтожить Стила, составившего нашумевшее досье о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Карпичков, проживающий в Новой Зеландии, утверждает со ссылкой на свои источники в ГРУ, с которыми он встречался в ходе своего последнего визита в Европу, что Мишкин получил приказ об устранении Стила напрямую от президента России Владимира Путина. По словам Карпичкова, Мишкин и его коллеги должны были отравить Стила "Новичком" и вели слежку за домом в Фарнхеме и за лондонским офисом Стила. Карпичков настаивает на том, что убийства Стила не произошло, поскольку в офисе он не появлялся, а вокруг дома было множество камер.
Напомним, некие Руслан Боширов и Александр Петров, побывавшие в Солсбери якобы с туристическими целями, обвиняются британскими спецслужбами в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервнопаралитического агента "Новичок".
После того, как Великобритания опубликовала фотографии подозреваемых, издания Bellingcat и The Insider провели расследование, которое выявило настоящие личности Баширова и Петрова. Ими оказались офицеры ГРУ и Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
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Российские «дети лейтенанта Шмидта».После вторжения танковых дивизий министра нападения РФ Сергея Кунжутовича Шойгу в Украину, на Донбасс хлынули казаки из Кубани (путинская «самооборона» Крыма), «ихтамнеты», наемники ЧВК «Вагнера» и окающие «отпускники».
В свободное от освобождения донецкого региона от «биндеровцев» время, пришельцы из России занимаются мародерством и крадут всё, что не прибито или не забетонировано. Воруют даже консервы из подвалов частных домов.
Российские «дети лейтенанта Шмидта» по честному разделили между собой на квадраты оккупированную Россией восточную часть Украины. Нарушать Договор здесь никто не решается, как это делал господин Паниковский, потому что никто не будет выбрасывать в открытые двери нарушителя Конвенции. Его просто пристрелят из автомата на месте.Сбывать трофеи «освободители» ездят на огромный рынок в Ростове на Дону. Там продаётся всё. В кузовах мощных «Уралов» из Украины в Ростов на Дону везут мебель, одежду, унитазы, хромированные смесители, биде, бытовую технику и даже ложки с вилками. Не брезгуют россияне торговать женским бельем, бывшим в употреблении.
За полцены ростовчане на этом рынке приобретают одеяла, подушки, простыни и пододеяльники украденные из домов беженцев.
Журналисты обнаружили в торговых рядах даже детские игрушки со сбитого под Снежным «Боинга».
Но больше всего изумляет большой рынок украденных на Донбассе легковых автомобилей. В некоторых из них выбиты стекла со стороны водителя, а на сидениях в салоне просматриваются пятна засохшей человеческой крови.
Когда красть стало нечего, россияне стали выламывать кирпичи из разрушенных артиллерийскими обстрелами домов, вынимать из проемов окна, снимать с петель двери, а с крыш - уцелевший шифер.
Алюминиевые и медные провода, по которым подавалась электроэнергия потребителям, срезаны и сданы в металлолом четыре года назад, сразу после проведения «Референдума» о присоединении Луганской и Донецкой областей к Великой Империи.
Жители оккупированного Донбасса жалуются, что мародёрство - основное занятие среди воинов «Русского мира». После того, как бурятские, чухонские, тувинские и кадыровские «освободители» пришли на Донбасс и стали вывозить эшелонами уголь в Россию, местные жители стали отапливать свои жилища дровами и кизяком, а лесопосадки заметно поредели.
До войны в Украине россияне грабили Грузию. На Ютубе было выложено видео, на котором зафиксировано, как православные выносят из магазина продукты и спиртное, из домов тащат телевизоры, ковры, а на броне «БТР» принайтовали стиральную машину.Московия за время оккупации украинского Крыма незаконно добыла (украла) из Одесского газового месторождения более 3,5 миллиардов кубометров газа.
Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» православные россияне из РПЦ мп Кирилла Гундяева захватили «без единого выстрела» весной 2014 года во время оккупации Крыма Россией.
Компания «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над этим крымским газовым месторождением и заявила, что будет судиться с Россией за крымские активы.
В 2016 году на захваченные православными оккупантами буровые установки «Черноморнефтегаза» наложен арест и поданы исковые заявления в Гаагу.
Правительство РФ обязано возвратить Украине не только захваченные силовым способом в Крыму военные корабли, технику, боеприпасы, топливо, но и оборудование заводов, украденное на Донбассе, вернуть Киеву 300 килограммов золота «ОЩАДБАНКА» похищенного «вежливыми зелеными человечками» в Крыму, заплатить Украине за десятки тысяч тонн угля вывезенных за время оккупации эшелонами и «КАМАЗАМИ» в Московию, а также выплатить компенсации украинским вдовам и сиротам, мужья и отцы которых, погибли на Донбассе.
Миллионных компенсаций (в долларовом исчислении) от России ожидают также и родственники погибших пассажиров самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines» летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над оккупированной россиянами территорией Украины под городом Снежное российским расчетом 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска.
Россия! Вставая с колен, не забудь положить на место чужой кошелёк!
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Самий гарний демаркаційний знак з "Московією" - кілок з посадженим на нього "іхтамнєтом". Розумію - жорстко... Розумію - неадекватно... Однак, як розмовлять з "неадекватами"? тільки так... Господарь Валахії, саме так відповідав туркам, що зазіхали на його володіння... Влад Цепеш, Дракула...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ 2014-м первые диверсанты из России зашли контрабандными тропами, - Слободян. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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