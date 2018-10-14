 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena.

В Гонконге Ястремская основном "собирала скальпы" местных теннисисток: на пути к финалу она победила двух представительниц Китая, сначала - третью ракетку страны, затем - вторую. В финале украинка играла против первой ракетки Китая Ван Цян.

Ван Цян на пути к финалу преодолела куда более именитых соперниц: именно она выбила Элину Свитолину, а затем дожала Гарбинье Мугурусу. Учитывая также 24-й номер в мировом рейтинге (у Дайяны - 102 позиция), именно Ван была фавориткой матча.

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Уже на первой подаче Ван Ястремская заработала два брейк-поинта. Правда, не реализовала их, но это было вопросом времени. Теннисистки обменялись двумя выигранными подачами, а затем Даяна взяла четыре гейма подряд. Очень просто и непринужденно, расстреливая соперницу по углам.

Старт второго сета также остался за украинкой - она ​​взяла еще четыре гейма подряд, 4: 0. Продолжить серию Ястремская не смогла, впервые проиграв свою подачу, но моментально сделала еще один брейк и вышла подавать на матч.

Это был тяжелый гейм. Очень много ошибок, несколько двойных ошибок, гейм продолжался почти 11 минут. У Ван было четыре брейк-поинта, у Ястремской - четыре матч-бола. С четвертой попытки 18-летняя украинка таки закрыла игру, выиграв матч со счетом 6: 2, 6: 1.

Для Дайяны - это первая победа на турнире WTA в карьере. С понедельника Ястремская поднимется на 36 позиций в мировом рейтинге и будет занимать место в районе шестьдесят шестого. Это лучший результат в ее карьере.

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