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Все про:спорт (1633) теннис (96) Ястремская (3)

 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинка Дайяна Ястремская впервые в своей карьере выиграла турнир WTA, который проходил в Гонконге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sportarena.

В Гонконге Ястремская основном "собирала скальпы" местных теннисисток: на пути к финалу она победила двух представительниц Китая, сначала - третью ракетку страны, затем - вторую. В финале украинка играла против первой ракетки Китая Ван Цян.

Ван Цян на пути к финалу преодолела куда более именитых соперниц: именно она выбила Элину Свитолину, а затем дожала Гарбинье Мугурусу. Учитывая также 24-й номер в мировом рейтинге (у Дайяны - 102 позиция), именно Ван была фавориткой матча.

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Уже на первой подаче Ван Ястремская заработала два брейк-поинта. Правда, не реализовала их, но это было вопросом времени. Теннисистки обменялись двумя выигранными подачами, а затем Даяна взяла четыре гейма подряд. Очень просто и непринужденно, расстреливая соперницу по углам.

Старт второго сета также остался за украинкой - она ​​взяла еще четыре гейма подряд, 4: 0. Продолжить серию Ястремская не смогла, впервые проиграв свою подачу, но моментально сделала еще один брейк и вышла подавать на матч.

Это был тяжелый гейм. Очень много ошибок, несколько двойных ошибок, гейм продолжался почти 11 минут. У Ван было четыре брейк-поинта, у Ястремской - четыре матч-бола. С четвертой попытки 18-летняя украинка таки закрыла игру, выиграв матч со счетом 6: 2, 6: 1.

Для Дайяны - это первая победа на турнире WTA в карьере. С понедельника Ястремская поднимется на 36 позиций в мировом рейтинге и будет занимать место в районе шестьдесят шестого. Это лучший результат в ее карьере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Ястремская выиграла теннисный турнир ITF в Риме

Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 01
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 02
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 03
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 04
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 05
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 06
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 07
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 08
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 09
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 10
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 11
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 12
Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге 13

Источник: https://censor.net.ua/v3091330
 
   
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Такі новини завжди приємно читати.
Вітання, дівчинко! Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 4805 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 108 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 6412
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Смотрел игру , Даяна просто супер ,, молодчинка .! Так по взрослому играть , в 18 лет всего то !!! Это ЧТО ТО . !

Восходит новая , украинская и мировая , теннисная звезда Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 3565 ..
Браво !!! Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 4180 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 7963 Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 7963..
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вітаємо, дівчинка!
легких перемог не буває!
все так гарно в тебе вийшло, ємоційно, щиро і професійно!
щасти тобі, квточка українська!
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Такі новини завжди приємно читати.
Вітання, дівчинко! Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 4805
 показать весь комментарий
 
 
і дивитися! Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 5974
стільки чудових ємоцій у дівчинки-спортсменки-тенісистки!
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Польська назва, скоріш за все. Як і прізвище (Ястремські, Ястшембські - варіації расово польського прізвища, від jastrząb - яструб).
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Молодчина, показала классный теннис, какая сила воли.
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Смотрел игру , Даяна просто супер ,, молодчинка .! Так по взрослому играть , в 18 лет всего то !!! Это ЧТО ТО . !

Восходит новая , украинская и мировая , теннисная звезда ..
Браво !!! Украинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге - Цензор.НЕТ 4180 ..
 показать весь комментарий
 
 
вітаємо, дівчинка!
легких перемог не буває!
все так гарно в тебе вийшло, ємоційно, щиро і професійно!
щасти тобі, квточка українська!
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку прочитав, що це Турнір GTA. )))

Українська 18-річна тенісистка Ястремська виграла турнір WTA в Гонконзі - Цензор.НЕТ 760

А потім знайшов, що і в GTA є свої тенісні турніри.

ФИНАЛ ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ В GTA 5 ONLINE!
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Ястремская умничка,будет когда то 1 в мире, резерв на лицо, ну а у Свитолиной резерв закончился, так и будет в середнячках болтатся туда-сюда к сожалению.
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Светолина резко похудела в этом году, чем явно прибавила в привлекательности, но потеряла мощь ударов...
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинская 18-летняя теннисистка Ястремская выиграла турнир WTA в Гонконге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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