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 Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Подоле автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в отбойник: два человека погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Варта Еспресо".

По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Набережного шоссе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и протаранил металлический отбойник.

Удар был такой силы, что в скомканном авто зажало пятерых мужчин. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела из автомобиля доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Двое мужчин были госпитализированы, еще один от помощи врачей отказался. На месте происшествия все обстоятельства выясняет следственная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации. ФОТОрепортаж

Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 01
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 02
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 03

Как сообщает Dtp.kiev.ua, "компания нетрезвых молодых людей села к пьяному водителю "показать где магазин" за пару км до аварии. Гость из Полтавы ехал очень быстро и без света. Полиция даже не успела толком начать погоню: на вираже полтавчанин не ожидал такого закругления и вошел четко в отбойник, который размозжил ему грудь".

Вместе с водителем на месте погибла девушка, которая сидела на переднем сидении. Трое парней, сидящие на заднем сидении отделались ссадинами и ушибами.

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Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 04
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 05
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 06
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 07
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 08
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 09

Источник: https://censor.net.ua/v3091315
 
   
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Це ж яка швидкість була, що мерседес порвало.. Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших - Цензор.НЕТ 6812
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ну ты только посмотри, шо эти отбойники вытворяют. на полной скорости в автомобиль. в лоб.
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бляхера видишь, нет? а он есть.
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Красный мерседес на фото.
Правда, он там виден украинский номер. Но ты не верь: это бляхер и точка. Только бляхеры такое вытворяют, патаму шта не хотят платить налоги, как все.
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))) когда мы приезжаем в отпуск на своих родных номерах, мы тоже автоматически становимся бляхерами. хотя понимаем - мы чужие на этом празднике езды. и с облегчением вздыхаем при обратном пересечении погранперехода ((.
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на укр номерах хоть опознать можно... на бляхах сразу в могилу неизвестного евробляхера П'яна ДТП на Подолі: Mercedes розірвало об відбійник, двоє загиблих - Цензор.НЕТ 634
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добре, що не постраждали невинні люди.... а цю пянь абсолютно не шкода Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших - Цензор.НЕТ 6942
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И так каждый день нескончаемое самоуничтожение
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Спасибо, отбойник.
Сколько народу невинного спас.
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Хорошо, что в отбойник, а не в остановку.....
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Предлагаю на отбойник нанести гравировку портрета Дарвина. Небольшую, чтобы предусмотреть место для следующих знаков отличия. Молодец, хорошо старается!
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Горілка збирає свою криваву жатву. Гинуть гірші, покидьки. Бо розумні не сіли би у машину до алкаша, що втратив контроль над собою.\/ я продівчину\/ А троє виживших, їм недовго зосталося.
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Полтавськие парни покорили столицу!
Вот уважать таких надо! Могут "красиво" отдохнуть если захотят!!!
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законы ФИЗИКИ ..- и идиоты, это не совместимо ...
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одним неадекватом за кермом менше..добре, що законосллухняні громадяни не постраждали
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Размозжить грудь невозможно, размозжить можно только голову.
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В Украине до сих пор не научились делать безопасные автомобили и травмобезопасные отбойники. В интернете десятки аварий, когда отбойник протыкает автомобиль как шампур мясо. Вместо того, чтобы производить или закупать современные травмобезопасные отбойники, некоторые идиоты при власти бредят про хиперлуп https://www.youtube.com/watch?v=vWkSHNWbfTMП'яна ДТП на Подолі: Mercedes розірвало об відбійник, двоє загиблих - Цензор.НЕТ 9673
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Жизненные правила никто не отменял...
Нажимая на педаль газа...ты нажимаешь на крышку своего ГРОБА!
Как говорится...куда ехал...туда и приехал!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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