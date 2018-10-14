 Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Варта Еспресо".
По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Набережного шоссе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и протаранил металлический отбойник.
Удар был такой силы, что в скомканном авто зажало пятерых мужчин. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела из автомобиля доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.
Двое мужчин были госпитализированы, еще один от помощи врачей отказался. На месте происшествия все обстоятельства выясняет следственная группа.
Как сообщает Dtp.kiev.ua, "компания нетрезвых молодых людей села к пьяному водителю "показать где магазин" за пару км до аварии. Гость из Полтавы ехал очень быстро и без света. Полиция даже не успела толком начать погоню: на вираже полтавчанин не ожидал такого закругления и вошел четко в отбойник, который размозжил ему грудь".
Вместе с водителем на месте погибла девушка, которая сидела на переднем сидении. Трое парней, сидящие на заднем сидении отделались ссадинами и ушибами.
Правда, он там виден украинский номер. Но ты не верь: это бляхер и точка. Только бляхеры такое вытворяют, патаму шта не хотят платить налоги, как все.
Сколько народу невинного спас.
Вот уважать таких надо! Могут "красиво" отдохнуть если захотят!!!
Нажимая на педаль газа...ты нажимаешь на крышку своего ГРОБА!
Как говорится...куда ехал...туда и приехал!