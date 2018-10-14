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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (721) МИД (4748) посол (1227) Климкин (1865)

 Кандидат на должность венгерского посла уже активно изучает украинский язык, - Климкин. ВИДЕО

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин на встрече с журналистами в Ужгороде сказал, что выдача агремана для нового венгерского посла в Украине будет согласована в ближайшее время.

Мероприятие транслировалось Ужгородским пресс-клубом в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Среди прочего, глава МИД подчеркнул, что в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине "нет никаких вопросов".

"Вопрос послов - это вопрос предложения стран. Насколько я знаю, Венгрия, кстати, предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеющего связь с Закарпатьем", - заявил Климкин.

Он уточнил, что в разговоре с ним Петер Сийярто отметил, что кандидат на должность посла уже активно изучает украинский язык. "Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского. То есть, с назначением посла нет никаких вопросов", - подчеркнул Климкин.

Также читайте: Жители Берегово считают себя этническими венграми и не всегда владеют украинским языком, - The New York Times

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действительно проблемный вопрос - не назначение посла, а как страны видят свое взаимодействие.

Напомним, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/v3091299
 
   
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интересный факт нашел о гундяевских попах:

Софийский собор - храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м²) и фресок (3000 м²)[1] первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.
Софийский собор - часть Национального заповедника «София Киевская» и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения. Исключение составляет день 24 августа - День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине (была введена с 2005 года); 22 ноября 2006 года Священный Синод Украинской православной церкви (Московский патриархат) заявил о невозможности для себя участвовать в такого рода мероприятиях[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Софийский_собор_(Киев)
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т.е. уже в 2006 эти гундяевские бесы отказались считать Украину - суверенным государством!

ну и какие они при этом ""украинская церковь МП"? Неа.. только рпц - по факту, не имеющая права называть себя "украинской". Кстати, это было вчера подтверждено Константинополем.
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Засновником собору літописні джерела визначають київського князя Ярослава Мудрого. Інші джерела дають можливість пов'язувати заснування собору з іменем Володимира Великого. Сучасник будівництва собору митрополит Іларіон Київський у своєму «Слові про Закон і Благодать», згадуючи Софійський собор, говорить, що в його створенні Ярослав завершив справу свого батька Володимира; німецький єпископ Тітмар Мерзебурзький (†1018) згадує під 1018 роком функціонуючий Софійський монастир у Києві . Останніми роками набула популярності гіпотеза про заснування Софії Київської князем Володимиром. Доктор історичних наук Надія Нікітенко, підтримана кандидатом історичних наук В'ячеславом Корнієнком, висунула гіпотезу: храм закладено 4 листопада 1011, освячено 11 травня 1018, спорудження розпочав Володимир Великий, завершив Ярослав Мудрий. Ця концепція побудована на підставі нової інтерпретації світських фресок та знайдених на фресках собору графіті, датованих 1018/21, 1019, 1022, 1023, 1028, 1033 і 1036 роками; на підставі свідчень Іларіона та Тітмара[3].

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Софійський_собор_(Київ)

Не користуйтеся російською Вікіпедію, бо вони її постійно переписують та брешуть.
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Так что, знание украинского языка таки нужно? Одного венгерского недостаточно?
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Ему - то нужно, т.к. он заботится о себе, а тем, о ком они "заботится", они считают, что не нужно...
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Знаю китайців, африканців, грузинів..., які чудово розмовляють українською мовою. Вивчити українську не могли (можливо не хотіли) лише росіяни та мадяри. Коли я чув українську Азарова, то я отримував величезне задоволення😁. Кому ще подобається азіровка?
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кандидат на посла?
ну пусть учит - екзамен сдаст, будет водителем....
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а як клямкін буде перевіряти? воно ж само нехристь неруска
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКандидат на должность венгерского посла уже активно изучает украинский язык, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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