 Кандидат на должность венгерского посла уже активно изучает украинский язык, - Климкин. ВИДЕО

Мероприятие транслировалось Ужгородским пресс-клубом в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Среди прочего, глава МИД подчеркнул, что в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине "нет никаких вопросов".
"Вопрос послов - это вопрос предложения стран. Насколько я знаю, Венгрия, кстати, предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеющего связь с Закарпатьем", - заявил Климкин.
Он уточнил, что в разговоре с ним Петер Сийярто отметил, что кандидат на должность посла уже активно изучает украинский язык. "Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского. То есть, с назначением посла нет никаких вопросов", - подчеркнул Климкин.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действительно проблемный вопрос - не назначение посла, а как страны видят свое взаимодействие.
Напомним, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.
Софийский собор - храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы в 1036 году над печенегами. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 м²) и фресок (3000 м²)[1] первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII-XVIII веков.
Софийский собор - часть Национального заповедника «София Киевская» и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации и совершать в нём богослужения. Исключение составляет день 24 августа - День независимости Украины, когда представители религиозных организаций совершают молитву об Украине (была введена с 2005 года); 22 ноября 2006 года Священный Синод Украинской православной церкви (Московский патриархат) заявил о невозможности для себя участвовать в такого рода мероприятиях[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Софийский_собор_(Киев)
ну и какие они при этом ""украинская церковь МП"? Неа.. только рпц - по факту, не имеющая права называть себя "украинской". Кстати, это было вчера подтверждено Константинополем.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Софійський_собор_(Київ)
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ну пусть учит - екзамен сдаст, будет водителем....