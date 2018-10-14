 Дом воина открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Здание, которое более 27 лет занимал российский культурный центр, Львовский областной совет как собственник имущества передал украинским бойцам, предварительно отремонтировав помещения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В Доме воина экспонируется часть частной коллекции львовянина, майдановца, участника боевых действий на Донбассе Владимира Правосудова. А это старинное оружие времен Наполеона, Первой и Второй мировой войн - пистолеты, пушки, винтовки, сабли, военная форма разных военных формирований.
В течение двух недель будут решены организационные вопросы и назначен руководитель. После здесь увеличат экспозицию, представят книги, фильмы, выставки о боевых действиях на Донбассе, о современных украинских героях.
Слава Украине , смерть России !