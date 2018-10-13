 В России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, в России идет пропаганда в поддержку нововведения. Например, пользователь Дмитрий Безруков опубликовал в Facebook видео "утренника", на котором дети исполняли песню с такими словами:
"Мне коллега мой в садике
На горшке сказал: в общем-то
Поздно нам налог подняли,
Не страшней он, чем диатез,
Я ведь на упрощёночке
Мне плевать на ваш НДС".
Как сообщает "Медуза", премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 июня объявил, что ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Таким образом правительство планирует получить около двух триллионов рублей в течение шести лет. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. Ставка налога увеличится с 1 января 2019 года.
Издание отмечает, что теоретически повышение НДС на два процентных пункта влечет за собой ровно такое же увеличение цен. Но есть такая оценка аналитиков: стоимость товаров может подняться только где-то на 1%. Дело в том, что реальные доходы населения сейчас не растут, спрос на товары достаточно слабый. В таких условиях резко повысить цены могут разве что монополисты. Впрочем, и для них это будет не так просто. Будет еще много разнообразных экономических действий со стороны Центробанка, Минфина, да и простых людей, которые, заметив подорожание, снизят потребление отдельных товаров. Это не позволит магазинам существенно повышать цены.
А то грустно как то...
Но вот некоторые дурачки не понимают , что если не занимать все время денег у МВФ и не поднимать цены на все - то путин нападет...
Это потому что мы не рабы....
Мне вот система в сев.Корее нравится.... - там если ты старый и не можешь работать делают эвтаназию.....
Одни плюсы я считаю....
Нужно какое то их количество оставлять на развод...
Вот с Вьетнама или Лаоса самое то....- неприхотливые, едят мало, а рожают очень хорошо...
А за рубеж молодёжь сваливает,потому что тут прилично на жизнь не заработаешь и пенсионеры тут не причём.
Вот выйдешь на пенсию после 45 лет работы на каком нибудь предприятии Ахметова (или его наследников) МИНИНВЕСТ и кати куда хочешь...
Сначала отдай долг стране...
Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию.
Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.
Проект закона "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.
Газета приводит и другие примеры "пророссийского поведения", за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вредного влияния антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода "Северный поток-2" также грозит лишением свободы.
а ты о этой странице?? или есть ещё
https://www.berlingske.dk/ledere/en-lov-i-putins-aand
Было 7, а стало 8 -- всё равно мы пить не бросим...
Если станет 25 -- будем Зимний брать опять!
Вітаю вато з черногою многохадовочкой.
Родители застукали ребенка за поеданием крысиного корма.
Корм отобрали, рот прополоскали. Отец читает состав:
- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е.
Мать задумчиво:
- Может, ему еще дать?
И тут мы кацапов обскакали. У нас цены прут вверх каждый день, несмотря ни на какие теории.
https://www.youtube.com/watch?v=1jn2mnkkmDI
Без финансов медик
отказывался выполнять свои
обязанности, говорят
родственники роженицы.
На Харьковщине роженица три
дня пролежала в больнице, куда
ее доставили со схватками, а
врачи отказывались
стимулировать роды.
Родственники говорят, что с них
требовали денег за такую услугу,
говорится в сюжете ТСН.
Несколько секунд жуткого видео -
все, что останется у Веры на
память о ее внуке. Мальчика
утром родила ее невестка уже
мертвого. Для Марины и ее мужа
это была первая, очень
ожидаемая беременность.
"Они очень ждали ребенка,
беременность протекала хорошо,
Маринка была веселая. Они даже
имя придумали - знали, что будет
мальчик", - говорит подруга
Анастасия.
Родственники роженицы
рассказывают, что схватки у
Марины начались три дня назад,
как раз в определенный врачами
срок. Она вызвала скорую,
роженицу доставили в роддом, но
заведующий отделением решил,
что рожать ей рано. "10-го
наблюдали ее, 11-го у нее уже
роды, а они ничего не делают.
Она уже просит: сделайте мне
капельницу, чтобы я рожала. А он
говорит: у меня по скорой никто
не рожает", - рассказала свекровь
роженицы Вера Иваненко.
Трое суток роженица мучилась от
невыносимой боли, но
полноценные роды так и не
начинались. За их стимуляцию
заведующий якобы требовал
деньги. "Восемь с половиной. Она
просила: сделайте мне
капельницу, я уже готова. Нет,
говорит, не готова, лежи и жди", -
утверждает родственница. "11-го
числа уже отошла пробка. И этот
человек, заведующий
отделением, был на дежурстве. В
эти сутки она говорила: очень
болит. Это, говорит, еще ничего,
еще дальше будет. А потом
обезболивающее сделали ей, она
просила", - говорит муж роженицы
Валерий Иваненко.
Сегодня ночью сердце ребенка
остановилось в утробе матери. Но
и после этого женщина ждала
больше шести часов, чтобы
мертвого ребенка достали. "Я уже
когда прибежала и кипиш
подняла, тогда они начали ей
вызвать роды", - утверждает
свекровь. Сам врач объяснять,
почему не стимулировал роды,
отказывается. "Все было
нормально. Я не хочу отвечать на
ваши вопросы", - говорит он.
Возмущенный отец мертвого
ребенка упрекает медика болью
жены, отказом стимулировать
роды и словами о том, что "по
скорой не принимаю". Врач
уходит и хлопает дверью, ничего
не говоря.
Не помня себя от горя и отчаяния
родственники вызвали в больницу
полицию, но и с
правоохранителями медик
говорить отказался. "Врач
отказался давать показания.
Изъята история болезни, в
дальнейшем будет назначена
комплексная судебно-
медицинская экспертиза", -
рассказал начальник
следственного отдела
Дергачевского ОП ГУНП в
Харьковской области Эдуард
Кравецкий.
Родственники роженицы уже где-
то узнали, что на смене
заведующего отделением и
раньше умирали дети. "Не один
случай. Роженица умерла, умерла
с ребенком. Не спасли", - говорит
свекровь. Подтвердить или
опровергнуть эту информацию
могли бы в администрации
больницы, но этот кабинет
закрыт. Отказались от
комментариев и в департаменте
здравоохранения. В полиции уже
открыли уголовное производство.
Родственники погибшего малыша
надеются, что после трагедии
врача по крайней мере уволят.