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Все про:НДС (289) пропаганда (2060) Россия (70736)

 В России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках. ВИДЕО

С 1 января 2019 года в Российской Федерации ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%.

Как информирует Цензор.НЕТ, в России идет пропаганда в поддержку нововведения. Например, пользователь Дмитрий Безруков опубликовал в Facebook видео "утренника", на котором дети исполняли песню с такими словами:

"Мне коллега мой в садике

На горшке сказал: в общем-то

Поздно нам налог подняли,

Не страшней он, чем диатез,

Я ведь на упрощёночке

Мне плевать на ваш НДС".

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Как сообщает "Медуза", премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 июня объявил, что ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Таким образом правительство планирует получить около двух триллионов рублей в течение шести лет. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. Ставка налога увеличится с 1 января 2019 года.

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Издание отмечает, что теоретически повышение НДС на два процентных пункта влечет за собой ровно такое же увеличение цен. Но есть такая оценка аналитиков: стоимость товаров может подняться только где-то на 1%. Дело в том, что реальные доходы населения сейчас не растут, спрос на товары достаточно слабый. В таких условиях резко повысить цены могут разве что монополисты. Впрочем, и для них это будет не так просто. Будет еще много разнообразных экономических действий со стороны Центробанка, Минфина, да и простых людей, которые, заметив подорожание, снизят потребление отдельных товаров. Это не позволит магазинам существенно повышать цены.

Источник: https://censor.net.ua/v3091292
 
 
 Топ комментарии
 
Вот что делает маленкая , но гордая Дания : В Дании хотят сажать за "пророссийскую" позицию.

Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию.
Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.
Проект закона "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.
Газета приводит и другие примеры "пророссийского поведения", за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вредного влияния антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода "Северный поток-2" также грозит лишением свободы.
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нам тоже не помешало бы такое замутить по теме очередного поднятия цены на газ и ЖКХ ...
А то грустно как то... В России повышение НДС отмечают пропагандой песнями детей на утренниках - Цензор.НЕТ 3380
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нам тоже не помешало бы такое замутить по теме очередного поднятия цены на газ и ЖКХ ...
А то грустно как то... В России повышение НДС отмечают пропагандой песнями детей на утренниках - Цензор.НЕТ 3380
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Алексей Носов d8330900 - нет.., ну я одобряю политику нашего правительства и все такое...

Но вот некоторые дурачки не понимают , что если не занимать все время денег у МВФ и не поднимать цены на все - то путин нападет...
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Вот дураки какие. У нас в Украине НДС всю жизнь было 20% и мы никаких праздников и митингов не устраивали.
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Алексей Носов d8330900 - и когда Яценюк пенсионный возраст поднял, никто и не тявкнул даже....

Это потому что мы не рабы....
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Редкий случай, когда я с Яценюком согласен. Пенсионный возраст должен быть с 65 лет. И система не консолидированная, а индивидуальная накопительная. А то сделали блин страну пенсионеров, молодежь в Польшу сваливает, чтоб этот балласт не содержать.
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Sergey Bozhenko - нет.., я тут с вами полностью согласен....

Мне вот система в сев.Корее нравится.... - там если ты старый и не можешь работать делают эвтаназию.....
Одни плюсы я считаю....
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Алексей Носов d8330900 - всех девочек топить нельзя... - так и мальчики скоро закончатся...

Нужно какое то их количество оставлять на развод...
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Племенных девочек на развод Медведчук привезет из севера. Они и покрепче наших, и гены у них такие как надо власти и рожать могут только успевай ловить.
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Алексей Носов d8330900 - на севере они выродились из за пьянства....

Вот с Вьетнама или Лаоса самое то....- неприхотливые, едят мало, а рожают очень хорошо...
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Извините, мой комент удалили. Повторю: Вы (Носов и клауд) - д о л б о ё б ы.
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Да ты шоооо. Боже упаси. У ускоглазых в генах заложено ворам руки отрубать и расстреливать. Ты хочешь Украину обезглавить лишив ее *элиты*? У Петя аж икота началась. Ты смотри...
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Для накопительной системы,надо чтоб инфляция была небольшая,и средняя продолжительность жизни как на Западе.Тогда ваши 65 лет предлагаемые,будут смотреться логично!
А за рубеж молодёжь сваливает,потому что тут прилично на жизнь не заработаешь и пенсионеры тут не причём.
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Apa6ecka - что бы молодежь не сваливала нужно ей это запретить...

Вот выйдешь на пенсию после 45 лет работы на каком нибудь предприятии Ахметова (или его наследников) МИНИНВЕСТ и кати куда хочешь... У Росії підвищення ПДВ відзначають пропагандою в піснях дітей на дитячих ранках - Цензор.НЕТ 8023
Сначала отдай долг стране...
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Неверно. Для накопительной системы должен быть компетентный частный или государственный пенсионный фонд. Инфляция тогда значения иметь не будет. Касательно продолжительности жизни: если работяги будут меньше бухать, то их продолжительность жизни будет как на Западе. Но у нас свободная страна, и каждый имеет право убивать своё здоровья как хочет. Кстати, при накопительной системе счёт умершего перейдёт его наследникам в любом возрасте. А при нашей консолидированной обязательства прекращаются.
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Продолжительность жизни будет как на Западе только при условии доступной медицины. А ее давно уж нет, и не будет.
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а мне всегда интересно было, почему кремлевские тролли всегда экономику россии сравнивают с экономикой Украины ? Украина не торгует газом и нефтью. Уважаемый, не желаете сравнить экономику срашки с экономикой Арабских Эмиратов ? Там пенсия 3000 $, а зарплата 8000 $. Не объясните почему такой феномен ?
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Вот что делает маленкая , но гордая Дания : В Дании хотят сажать за "пророссийскую" позицию.

Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию.
Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.
Проект закона "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.
Газета приводит и другие примеры "пророссийского поведения", за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вредного влияния антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода "Северный поток-2" также грозит лишением свободы.
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В Статуті ЗСУ, який дозволяє валити всіх, хто приперся до нас "з мечем"
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у нас пока нельзя. Только-только зарубцевались раны от оторваных с мясом одноглазников и прочих хуяндексов, а тут некоторые хотят главный поезд отменить. Тут и так притесняют свободу слова, декомунизацию придумали, на авто звезду приклеить нельзя - а по вашему закону тут надо треть страны и треть парламента пересажать. Тогда треть страны должна будет этих доморощеных пропагандонов охранять и содержать. Это не реально. Так как расстрелять мы их не можем , придется ждать лет тридцать, пока они передохнут естественным образом.
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Для начала, хотя бы, посадили таких, как Добкина с Кернесом, Вилкула и прочих. Которые стояли под трехцветными тряпками, поддерживали захват горадминистраций и сотрудничали с оккупантами.
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Ага , это вам не Украина . Русский мир в Дании посилают на 3 буквы
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это хорошо, почитал немношко, таки не понел - она левого, тоисть комунистического принцыпа???, хотья декларирует что либеральная. Там про беженцов как то очень тенденциозно, прорассеиски подпахивает

а ты о этой странице?? или есть ещё

https://www.berlingske.dk/ledere/en-lov-i-putins-aand
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...у нас в позднем детстве тоже песенка про НДС была:

Было 7, а стало 8 -- всё равно мы пить не бросим...
Если станет 25 -- будем Зимний брать опять!
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...за других не скажу, а я Берлин брал! -- точнее -- Мюнхен... -- тут пока не дороже червонца...*)
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Значить в Майямі незабаром буде більше коханок, жінок та дітей російських чиновників і відповідно куплених за ватний НДС квартир.
Вітаю вато з черногою многохадовочкой.
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***
Родители застукали ребенка за поеданием крысиного корма.
Корм отобрали, рот прополоскали. Отец читает состав:
- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е.
Мать задумчиво:
- Может, ему еще дать?
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Будет еще много разнообразных экономических действий со стороны Центробанка, Минфина, да и простых людей, которые, заметив подорожание, снизят потребление отдельных товаров. Это не позволит магазинам существенно повышать цены.

И тут мы кацапов обскакали. У нас цены прут вверх каждый день, несмотря ни на какие теории.
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А не простіше одразу шкуру здерти? І уряду пєдєрації вигода - продати можна, і нашим хлопцям на фронті менше набоїв витрачати доведеться.
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Это ещё будем просмотреть, с кого раньше сдерут: с них или с нас.
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нормальные дети кацапов. Это для них обычное дело
В России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках - Цензор.НЕТ 2818
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это уже выросшие. А начинают они с костюмов на утренниках типа оливье на лопате
У Росії підвищення ПДВ відзначають пропагандою в піснях дітей на дитячих ранках - Цензор.НЕТ 164
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о,у кацабов очередное "покращення"...) это называется "эффект Крыма"... В России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках - Цензор.НЕТ 9589
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Вони там завжди прославляють хуйла. По поводу і без повода.

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я знову ж, в 2275-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Русский мир - это медицинский диагноз

https://www.youtube.com/watch?v=1jn2mnkkmDI
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А чё там у москалей?

Без финансов медик
отказывался выполнять свои
обязанности, говорят
родственники роженицы.
На Харьковщине роженица три
дня пролежала в больнице, куда
ее доставили со схватками, а
врачи отказывались
стимулировать роды.
Родственники говорят, что с них
требовали денег за такую услугу,
говорится в сюжете ТСН.
Несколько секунд жуткого видео -
все, что останется у Веры на
память о ее внуке. Мальчика
утром родила ее невестка уже
мертвого. Для Марины и ее мужа
это была первая, очень
ожидаемая беременность.
"Они очень ждали ребенка,
беременность протекала хорошо,
Маринка была веселая. Они даже
имя придумали - знали, что будет
мальчик", - говорит подруга
Анастасия.
Родственники роженицы
рассказывают, что схватки у
Марины начались три дня назад,
как раз в определенный врачами
срок. Она вызвала скорую,
роженицу доставили в роддом, но
заведующий отделением решил,
что рожать ей рано. "10-го
наблюдали ее, 11-го у нее уже
роды, а они ничего не делают.
Она уже просит: сделайте мне
капельницу, чтобы я рожала. А он
говорит: у меня по скорой никто
не рожает", - рассказала свекровь
роженицы Вера Иваненко.
Трое суток роженица мучилась от
невыносимой боли, но
полноценные роды так и не
начинались. За их стимуляцию
заведующий якобы требовал
деньги. "Восемь с половиной. Она
просила: сделайте мне
капельницу, я уже готова. Нет,
говорит, не готова, лежи и жди", -
утверждает родственница. "11-го
числа уже отошла пробка. И этот
человек, заведующий
отделением, был на дежурстве. В
эти сутки она говорила: очень
болит. Это, говорит, еще ничего,
еще дальше будет. А потом
обезболивающее сделали ей, она
просила", - говорит муж роженицы
Валерий Иваненко.
Сегодня ночью сердце ребенка
остановилось в утробе матери. Но
и после этого женщина ждала
больше шести часов, чтобы
мертвого ребенка достали. "Я уже
когда прибежала и кипиш
подняла, тогда они начали ей
вызвать роды", - утверждает
свекровь. Сам врач объяснять,
почему не стимулировал роды,
отказывается. "Все было
нормально. Я не хочу отвечать на
ваши вопросы", - говорит он.
Возмущенный отец мертвого
ребенка упрекает медика болью
жены, отказом стимулировать
роды и словами о том, что "по
скорой не принимаю". Врач
уходит и хлопает дверью, ничего
не говоря.
Не помня себя от горя и отчаяния
родственники вызвали в больницу
полицию, но и с
правоохранителями медик
говорить отказался. "Врач
отказался давать показания.
Изъята история болезни, в
дальнейшем будет назначена
комплексная судебно-
медицинская экспертиза", -
рассказал начальник
следственного отдела
Дергачевского ОП ГУНП в
Харьковской области Эдуард
Кравецкий.
Родственники роженицы уже где-
то узнали, что на смене
заведующего отделением и
раньше умирали дети. "Не один
случай. Роженица умерла, умерла
с ребенком. Не спасли", - говорит
свекровь. Подтвердить или
опровергнуть эту информацию
могли бы в администрации
больницы, но этот кабинет
закрыт. Отказались от
комментариев и в департаменте
здравоохранения. В полиции уже
открыли уголовное производство.
Родственники погибшего малыша
надеются, что после трагедии
врача по крайней мере уволят.
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После введения санкций в ноябре и дети в параше начнут платить ндс Вариантов ого-го : детское питание , игрушки , коляски , содержание дет.садов , мзду воспитательницам , нянечкам . В конце концов узаконят детский труд . Так , что детки , придётся родителям писать вам жалобные песни . Сродни : у Курского вокзала стою я молодой . Подайте христа ради червонец золотой . Толи ещё будет . В Украине заметно увеличились продажи попкорна . Запасаемся ... У соседа вот-вот нефтяная корова гыгнется
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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