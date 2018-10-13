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 С апреля батальон "Айдар" продвинулся на два километра и закрепился возле села Желобок на Луганщине. ВИДЕО

За семь месяцев отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар" занял более двух километров "серой зоны" и закрепился на позициях вокруг занятого наемниками РФ села Желобок.

Об этом говорится в сюжете "Громадського", опубликованном на facebook-странице батальона, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За день оккупанты 11 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских военных нет, - пресс-центр ОС

Желобок - село в Славяносербском районе Луганской области. Как говорится в сюжете, это одна из самых горячих точек на линии фронта в секторе "Юг".

"Три года этого противника, который в Желобке был, никто не трогал. Они себя чувствовали в своей тарелке. Они не ожидали наш выход. Мы вышли в восемь утра. Где-то в два часа дня они нас заметили. И месяц или два продолжались обстрелы. Я и мои ребята копали, пули летели. Мы выдвинулись. Сроки были очень сжатые. Окопались, получили приказ идти дальше, укреплять и делать ВОП," - рассказывает боец с позывным Хук. Он уточняет, что по минским договоренностям Желобок должен быть подконтрольным Украине: "Но, как видим, в Желобке находится противник. И противник находится в жилом массиве - за домами, за людьми прячется".

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Источник: https://censor.net.ua/v3091291
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы, парни! Так держать! Берегите себя и бейте нещадно врага!
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Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Айдар" це ВСУ а Головнокомандувач у них бариххха ліпецький!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хеть бариххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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щось з математикою туго. Це скільки кілометрів в день?
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2000 метров делим на 7 месяцев.Равно 285,7 метров в месяц.
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ага, 7 метрів в день. Зразу видно потужний наступ. Чи це відступ може.
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Правильно - это , когда есть результат. А он есть!
А после этого правильное назвать событие - перемога( для нас, украинцев).
Пусть не семимильными шагами - да на фиг - они там и они живы!!!
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Не хвилюйтесь цуцикі, вас теж виріжуть, тікайте швидше мокши, а то на фарш підете З квітня батальйон "Айдар" просунувся на два кілометри і закріпився біля селища Жолобок на Луганщині - Цензор.НЕТ 3739
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Молодцы, парни! Так держать! Берегите себя и бейте нещадно врага!
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Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Айдар" це ВСУ а Головнокомандувач у них бариххха ліпецький!!!!!!!!!!!!!!!!!

Хеть бариххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А в чому зрада ? Айдар дійсно в ЗСУ,а гавнокомандувач дійсно барига і в чому тут зрада ?
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Украинские военные не нарушают Минские соглашения, занимая села в «серой зоне», кроме того, Дебальцево тоже должно быть под контролем украинских властей. Об этом на примере перешедшей под контроль украинских военных Катериновки (Луганская обл.) заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука.
«Я абсолютно не согласен с тем, что взятие под контроль последних населенных пунктов является нарушением Минских договоренностей. Потому что все эти населенные пункты, согласно протоколам Минских договоренностей, должны быть под контролем украинской центральной власти, в том числе Дебальцево», - говорит он.

https://dnews.dn.ua/news/670835
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Хочу напомнить, что єто вся земля Украины!
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Хочу напомнить, что Минские соглашения заключались скорее не для их выполнения, а для фиксации нарушений и законного введения санкций против паРаши...
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для того, чтобы кацапы успели занять Дебальцево, пэдра по просьбе хуйла согласился на два дня отложить минский договорняк.
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он потому Желобок, что в низине и со всех сторон простьреливается
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И это хорошо....... погань рассеускую гнать к своей границе...
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Слава Героям України!!! Молодці, робіть свою справу славетні воїни!!!
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Сегодня говорил с одним... -- 32 года пацану.
Он: О! -- вы тоже русак!
-- Нет, я украинец...
-- А как вы относитесь к России?
-- А ты откуда?
-- Я из Молдавии.
-- Из которой?
-- В каком смысле?
-- Ну, Молдавию ж Россия разделила на 2 части.
-- Я в Германии живу.
-- А чего про Россию спрашиваешь? Твои ж родители не в Россию сбежали...

-- Ну ладно -- давайте не будем о политике!
...как всё тупо у совков... -- и это неискоренимо! -- как притяжение Земли... *)
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Україна не ділиться за мовою на україномовних і російськомовних. А ділиться на тих хто хто любить Україну і тих хто її ненавидить але не хоче повертатись на родину предком. Наші дорогі захисники бережіть себе. З нами БОҐ. Слава Україні.
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так держать!на перегной кацапо-фашистов!
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Хай Богородиця своїм покровом боронить вас від Зла, що сіють московські ординські загарбники! Зі Святом Вас, Козаки!!! Слава Україні!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоС апреля батальон "Айдар" продвинулся на два километра и закрепился возле села Желобок на Луганщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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