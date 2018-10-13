 С апреля батальон "Айдар" продвинулся на два километра и закрепился возле села Желобок на Луганщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Громадського", опубликованном на facebook-странице батальона, пишет Цензор.НЕТ.
Желобок - село в Славяносербском районе Луганской области. Как говорится в сюжете, это одна из самых горячих точек на линии фронта в секторе "Юг".
"Три года этого противника, который в Желобке был, никто не трогал. Они себя чувствовали в своей тарелке. Они не ожидали наш выход. Мы вышли в восемь утра. Где-то в два часа дня они нас заметили. И месяц или два продолжались обстрелы. Я и мои ребята копали, пули летели. Мы выдвинулись. Сроки были очень сжатые. Окопались, получили приказ идти дальше, укреплять и делать ВОП," - рассказывает боец с позывным Хук. Он уточняет, что по минским договоренностям Желобок должен быть подконтрольным Украине: "Но, как видим, в Желобке находится противник. И противник находится в жилом массиве - за домами, за людьми прячется".
А после этого правильное назвать событие - перемога( для нас, украинцев).
Пусть не семимильными шагами - да на фиг - они там и они живы!!!
"Айдар" це ВСУ а Головнокомандувач у них бариххха ліпецький!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хеть бариххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!
«Я абсолютно не согласен с тем, что взятие под контроль последних населенных пунктов является нарушением Минских договоренностей. Потому что все эти населенные пункты, согласно протоколам Минских договоренностей, должны быть под контролем украинской центральной власти, в том числе Дебальцево», - говорит он.
https://dnews.dn.ua/news/670835
Он: О! -- вы тоже русак!
-- Нет, я украинец...
-- А как вы относитесь к России?
-- А ты откуда?
-- Я из Молдавии.
-- Из которой?
-- В каком смысле?
-- Ну, Молдавию ж Россия разделила на 2 части.
-- Я в Германии живу.
-- А чего про Россию спрашиваешь? Твои ж родители не в Россию сбежали...
-- Ну ладно -- давайте не будем о политике!
...как всё тупо у совков... -- и это неискоренимо! -- как притяжение Земли... *)