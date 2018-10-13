 Два человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве. ВИДЕО

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.
Видео: youtube-канал dtp.kiev.ua
"На месте были патрульные, работали спасатели, которые доставали тела, врачи, специализированные следователи следственного управления, которые занимаются расследованием ДТП с тяжелыми последствиями", - сказала Оксана Блищик.
Она добавила, что сейчас решается вопрос о правовой квалификации этого события, то есть относительно внесения информации в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".
https://www.youtube.com/watch?v=OtRHlvpxMb0