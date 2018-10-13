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 Происшествия, Киевские новости
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 Два человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве. ВИДЕО

На проспекте Ватутина легковой автомобиль с пассажирами на скорости слетел с дороги и врезался в столб.

Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик, передает Цензор.НЕТ.

Видео: youtube-канал dtp.kiev.ua 

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"На месте были патрульные, работали спасатели, которые доставали тела, врачи, специализированные следователи следственного управления, которые занимаются расследованием ДТП с тяжелыми последствиями", - сказала Оксана Блищик.

Она добавила, что сейчас решается вопрос о правовой квалификации этого события, то есть относительно внесения информации в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил дорожного движения".

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Источник: https://censor.net.ua/v3091278
 
 
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я не вникал, но там какая то возня была с Шухевичем и ватутиным, в киевраде. незнаю, переименовали или нет, я в тех краях крайне редко бываю.
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Там 10 лет назад еще на реверсе такая же фигня была. Город встал. У меня друг оттуда в центр через Пуховку крался
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щас развалят мост на шулявке, и утром и вечером троещинские направления будут стоять вобще, потому что популярная дорога через петровку и московский мост - кончится. лично я знаю только два варианта на троещину доехать, это через петровку и через перова. хорошо что мне туда раз в сто лет надо.
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Вот и всё! РУССКАЯ СОЛДАТНЯ В КОТЛЕ: Сотни уничтоженных и раненых!
https://www.youtube.com/watch?v=OtRHlvpxMb0

Два человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве - Цензор.НЕТ 2151
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Также сообщалось, что вчера главарь Кремля был вынужден сделать экстренный звонок президенту США и умолять о прекращении огня! Тут даже дураку понятно, почему человек убивший 1,5 миллиона человек экстренно умоляет о перемирии….Его солдатня в котле…Чем больше жертв, тем больше кипиша в самой России:
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Что то русня приуныла - хотите повоевать с США?
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Скрепные вступили в химическую реакцию повального разложения биомусора.
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Вище в коменті - "одне" - пише: "Проспект Ватутіна..." Ти про що? Ватутіна, проспект, чи людські життя? А яка різниця де гинуть люди? На проспекте Ватутина или Путина? В чем разница чи різниця? Дебил?
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Так поспішали, так поспішали, що аж встигли...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДва человека погибли, пятеро ранены в результате ДТП в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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