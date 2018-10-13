 Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело. ВИДЕО+ФОТО

"В течение нескольких часов оперативники установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября как пропавший без вести. Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Харьковщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жестокое избиение в метро Харькова: Суд арестовал двух полицейских, появилось два новых подозреваемых

Отмечается, что в последнее время погибший нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Брат жертвы рассказал, что последний раз видел его 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

Читайте также: Полиция усилит охрану религиозных сооружений накануне 14 октября, - Фацевич

"Для раскрытия убийства была создана специальная следственно-оперативная группа в составе работников Немышлянского отдела полиции, Управления уголовного розыска, следственного управления, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех. - Работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц продолжалась в круглосуточном режиме. Четкое и слаженное взаимодействие всех служб дало быстрый и положительный результат".

К работникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в день исчезновения погибшего видели выпивающим в компании двух мужчин. Полицейские установили, что это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех отметил, что задержанные уже дали показания. По их словам, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец варил человеческое мясо и ел.

10 октября к мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Работа по установлению всех обстоятельств преступления пока продолжается. Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан.

Также читайте: Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция



