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Все про:Нацполиция (8297) убийство (5028) Харьков (4028)

 Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело. ВИДЕО+ФОТО

Тело бывшего милиционера нашли 11 октября в Немышлянском районе Харькова. Эксперты обнаружили у мужчины травмы, на отдельных участках были срезаны мягкие ткани и кожа, а голова отделена от туловища. По факту следователи открыли уголовное производство по п.4 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"В течение нескольких часов оперативники установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября как пропавший без вести. Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Харьковщины.

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Отмечается, что в последнее время погибший нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Брат жертвы рассказал, что последний раз видел его 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

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"Для раскрытия убийства была создана специальная следственно-оперативная группа в составе работников Немышлянского отдела полиции, Управления уголовного розыска, следственного управления, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех. - Работа по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц продолжалась в круглосуточном режиме. Четкое и слаженное взаимодействие всех служб дало быстрый и положительный результат".

К работникам уголовного розыска поступила оперативная информация о том, что в день исчезновения погибшего видели выпивающим в компании двух мужчин. Полицейские установили, что это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. 13 октября их задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

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Начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех отметил, что задержанные уже дали показания. По их словам, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец варил человеческое мясо и ел.

10 октября к мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Работа по установлению всех обстоятельств преступления пока продолжается. Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан.

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Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело 01
Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело 02

Источник: https://censor.net.ua/v3091276
 
 
 Топ комментарии
 
там много ваты с лишними хромасомами, сказывается близость к рашке.
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она пришла и подсказала как поступить

Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело - Цензор.НЕТ 3562
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Данный персонаж, в отличии от буханоидов из статьи, имел высокий интеллект и был весьма незаурядной личностью.
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подозреваю что кулинарные способности у него тоже были более талантливыми. в посте я хотел выразить удивление это персонажа.
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Т.е. мусору голову отрезали? Оно не пострадало...
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чи й не новина. Випили трохи. Розвіялися...
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она пришла и подсказала как поступить

Харьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело - Цензор.НЕТ 3562
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Этот страшный, аварийный Харьков... Там что, сплошные психи живут?
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там много ваты с лишними хромасомами, сказывается близость к рашке.
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жадность. надо было не делать буженину и тушенку.
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Яке їхало, таке й здибало....
они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой.
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пригласили на ужин... ну и поужинали им.
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Только на соседней ветке обсуждали доблестніх харьковских мусоров...тут опять ))))))
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те гурманы просто не успели приготовить ужин, начали делать битки, но их спецназ повязал. )))
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явно это были какие то рузькие луди.
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Але ж москалів й в Україні, як бруду восени. Як таракани на світло лізуть.
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Великобурлуцкий район граничит с таёжной Папуасией .Каннибалы оттуда..На дворе очередная осень 21 века.В голове не укладывается.Вроде не голодное время
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да причем тут голодное время ? они деликатесы любят. ну вот как вы например - раз в год какого нибудь лобстера в дорогом ресторане скушать, на праздник.
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jop`pajumatЬ!!! До чого зголодніли люди!!! Готові мєнта їсти!!!
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Добре,що затримали ублюдків.А то хєр їх знає,що в них в голові...може-руцкій мір?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияХарьковская полиция задержала отца с сыном, которые убили собутыльника, отрезали ему голову и выбросили тело. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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