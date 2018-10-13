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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко принял рапорт министра обороны Украины Степана Полторака об увольнении с воинской службы, Полторак продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак

Генерал Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - написалПорошенко.

Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени.

Также смотрите: "Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091272
 
 
 Топ комментарии
 
Орден вручил?!
Хранилище с боеприпасами, еще не успели потушить, а награда уже нашла своего героя!
Причем, в прямом смысле этого слова.
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Дорогі мої співвітчизники! Не відбулося навіть пересування ліжок....
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О це "покарання" за вибухи на складах"....Ну а себе "верховний" покарає переводом "сліпого " трасту у "зрячий" !
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После награждения петей охендовского, голубана, семочко, какие могут быть вопросы?
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тут пишуть шо папєрєднікі нічого не зробили доброго для України, а петя зробив в десятеро більше. Рехворми сипляться як із відра!
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Министр экономики П. Порошенко в правительстве Коли Азирова и есть папередник.
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Дожились. Министр обороны - пенсионер. И куда ната смотрит!?
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Знакомо. Это называют - РОКИРОВКОЙ. Это ничего не изменит для страны. Перестановк не шахматных фигур, а шашечных. Ничего - хайтешного. Их - время вышло. Мир не живет "этим", а намного иным.

"В цьому році ми намолотили, зібрали, посіяли..." Голова колгоспу и колодадськи жуки..".
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кстати, а что с офицерами генштаба, которые охраняли ганделик в 4.30 утра с просрочеными травматами ? их наградят орденами ?
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Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 8531Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 5 мин.5 минут назад
Когда тебя награждают за четыре крупнейших склада с боеприпасами, которые взорвали Орденом Богдана Хмельницкого І степени.

Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 1219
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Так вот в чем причина! Ну, таперичя дело пойдеть!
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Полтора будет парус поднимать,то есть делать ноги, заранее так как азиров
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ЛОЛІТА -а що ви ще не всі склади спалили???
СССУЧАРИ!!!!
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Скоро очередной склад рванет,судя по всему
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Потужнейшее кадровое решение. Как с полицией, - форму заставили поменять Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 7068
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Не поможет. Конец все равно один. Тюрьма. И, желательно, военный трибунал.
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та ладно, настоящие иудеи этому гандону (педру лексеечу) порвали бы очко на немецкую свастику
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Як в байці - за злочини, які вчинила щука, суд присудив щуку втопити... "І щуку кинули у річку". (Глібов.)
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Они своими нычками, полумерами и желанием пропетлять уже никого не удивляют. ВСЕ ЖДУТ КОГДА ОНИ УЖЕ УЙДУТ. И можно будет наконец-то спокойно навести порядок.
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И кто будет порядок наводить?
Жопоблок с курвой юлей?
Или грищенко?
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А ты других кандидатур не видишь в опреоре? Почему, если не Педер, то обязательно Иуды?
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Где где? В какой " опреоре"? Слушай,не позорься.
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У цьому цирку з цими клоунами навіть жодного разу не здивувався цій хрені
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кремлёвских кураторов персонаж абсолютно устраивает..чем не довольны,зрадофилы..?!
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Я собі думаю, що таким способом пора і Гелетею орден Богдана Хмельницького за Іловайськ вручити, нехай і заднім числом.
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ну и за склады тоже... Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 3029
Вах.., какая умная дэвушка...

Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 4491Виолетта Дашкова‏ @VILKA_Dashkova 8 ч.8 часов назад

Трагедия ТУПОРЫЛОЙ-ПРОВИНЦИАЛЬНОМЕСТЕЧКОВОЙ команды "стратегов"Порошенко в том.что эти придворные СЕЛЯНЕ уверенны-народ на выборах вспомнит ему Томос, Ассоциацию,Безвиз...

Нет, народ помня ЭТО, ЗАБАНИТ ЕГО за коммуналку,роттердам+,бензин32грн,зарплату 250долларов,пенсию 50баксов

...За надругательство над ценностями за которые на Институтской была пролита кровь. За егА "толерантность" к преступникам-судьям и т.д...
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Дурненька ця віолЄта_дашкова. Кацапією від неї смердить.
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я якось заплуталася. Виходить, вибухи на складах- то заслуга півторака?
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Ага, операция Ы и другие приключения Полторака!..
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От сцука жизнь, окуеть, я думал что после очередного взрыва складов, хто медальку поимеет, думал стеб -ан нет, это блядь не стеб, это Палтарак!!!!!!! Блядь!!!!!!!! Ну, отпишитесь, хто за эту педра-мальдивского будет голосовать? Соевые ау!!
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Размечтался. Полторак будет пока будет ПэПо, просто в ЕС просили, чтоб министром был гражданский и вуаля...
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сцука, у меня уже монитора от слюны не видно, да и слюна закончилась….засох короче от таких новостей.
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Армия своя, церковь своя, за мову и речи нет. А шо вы хотели? Все схвачено.
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5 взорванных Полтораком и его шайкой наших складов. И за это его наградили. Я ничего не упустил? Порошенко прийняв рапорт Полторака про звільнення з військової служби, він продовжить керувати Міноборони в статусі цивільної особи - Цензор.НЕТ 5198
Всё кверху раком, как в зазеркалье. Дебилизм и шизофрения бьёт фонтаном. Порох нас даже за стадо уже не считает.
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снаряды на складе еще рвутся, Украина самая бедная страна в Европе, а брехун всех времен веселится и раздает ордена , за уничтожение 6 складов с боеприпасами, за Илловайск, Дебальцево, десятки тысяч погибших, десятки миллионов которые покинули страну. Он должен сидеть пожизненно с конфискацией всего, за уничтожение страны и народа.
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Какие вы потешные,вы же сами привели к власти (должностям) этих людей. А теперь они вам плохие. Как насчёт осмысления собственных действий? Кретины.. А ну давайте, гавкайте..
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Закрой пасть свою вонючую, ущербный. Есть что возразить по существу?
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Я твою ущербность увидел выше,животное. Пшел.
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Забавны такие "развитые" "опреорщики".😄
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Тебе,баклан, все кто не согласен с твоим мнением, малохольный, все вата? Я не фанат путина, но очевидные вещи, отрицать глупо. Сказал же гавкайте..
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Хотели "нового"...получите.
Кидалы и махинаторы,патамушта БОЯТСЯ аудита МО.
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ГОВНОКО МАНДУЮЩИЙ НАГРАДИЛ ЗАЛ УПУ КОНСКУЮ
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"Генерал армії України Степан Полторак покидає військову службу. Відповідно до вимог Закону України "Про національну безпеку України" вже з 1 січня наступного року посаду міністра оборони України має обіймати цивільна особа.
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Дана ситуація чимось нагадує те, як Порошенко передавав свій бізнес в сліпий траст в офшорах...))
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Где 1 000 грн. в день и страховка на 1 000 000 грн. по курсу 8, а не 28?

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мда - гражданский сапог будет управлять армией. оригинально....
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гы-гы….и НИ ОДНОГО порохож.пса))))
Эй рабы....все на защиту мальдивской лолиты)
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И пробудет министром полгода. А так еще мог бы где-то пристроиться на воинской службе. Недальновидно.
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Хочется верить в поступок Офицера. Но в душе червяк точит по поводу того что скорей всего сказали "вибирай, буцегарня чи звільнення".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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