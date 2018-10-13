 Порошенко принял рапорт Полторака об увольнении с воинской службы, он продолжит руководить Минобороны в статусе гражданского лица. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. В соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность Министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.
Генерал Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - написалПорошенко.
Порошенко вручил Полтораку орден Богдана Хмельницкого первой степени.
"В цьому році ми намолотили, зібрали, посіяли..." Голова колгоспу и колодадськи жуки..".
Когда тебя награждают за четыре крупнейших склада с боеприпасами, которые взорвали Орденом Богдана Хмельницкого І степени.
СССУЧАРИ!!!!
Жопоблок с курвой юлей?
Или грищенко?
Вах.., какая умная дэвушка...
Виолетта Дашкова @VILKA_Dashkova 8 ч.8 часов назад
Трагедия ТУПОРЫЛОЙ-ПРОВИНЦИАЛЬНОМЕСТЕЧКОВОЙ команды "стратегов"Порошенко в том.что эти придворные СЕЛЯНЕ уверенны-народ на выборах вспомнит ему Томос, Ассоциацию,Безвиз...
Нет, народ помня ЭТО, ЗАБАНИТ ЕГО за коммуналку,роттердам+,бензин32грн,зарплату 250долларов,пенсию 50баксов
...За надругательство над ценностями за которые на Институтской была пролита кровь. За егА "толерантность" к преступникам-судьям и т.д...
Всё кверху раком, как в зазеркалье. Дебилизм и шизофрения бьёт фонтаном. Порох нас даже за стадо уже не считает.
Кидалы и махинаторы,патамушта БОЯТСЯ аудита МО.
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Дана ситуація чимось нагадує те, як Порошенко передавав свій бізнес в сліпий траст в офшорах...))
Эй рабы....все на защиту мальдивской лолиты)