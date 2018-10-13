 "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "5 канал", об этом заявил Патриарх Филарет в Тернопольской области, куда Предстоятель УПЦ КП прибыл с рабочей поездкой.
Однако он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки. Притеснений - не будет.
"Богослужебная речь принципиально должна быть украинской. И проповедь украинской. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - отметил Филарет.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
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в какое место?
Только КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ имеет паРашенко к Томасу ?
ТОМАС ДАЮТ УКРАИНЕ, он каким боком к нему ?
Выполнил свои служебные обязанности как президент , так соевые ему теперь дифирамбы поют .
Тьфу противно.
(згадайте тих, хто вже не з нами, в своїх думках - а більшого ім і не треба)
Але якщо церква ув'язується в політичну боротьбу, то це вже не церква, а маріонеточна секта.
Не можуть політики, тим паче ті які мають справжній рейтинг в кілька процентів - вказувати людям у якій церкві молитися Богу.
Але ратування за истинные ценнасти русскаго мира будь-якою мовою, як це є заразц у УПЦ МП, повинно каратися виносом проповідника з храму на смітник.
Петя и его домочадцы изображены "рабами Божьими" , а Господь над ними ,, типо оберегает . У моей матери дома есть почти такая же , ещё дед покойный рисовал , лет 30 назад .
39 хв. ·
Керівництво України хоче не допустити нападів на об'єкти диверсійно-пропагандистської мережі окупантів УПЦ ФСБ.
Мабуть керівництво України знає щось таке, чого не знаємо ми.
Гадаю, тут працює та сама логіка, за якою керівництво України не допускає розірвання дипломатичних стосунків з окупантами, чотири роки не розривало угоду про дружбу з окупантами, не впроваджує візового режиму з країною-окупантом, не конфісковує бізнес окупантів, не ув'язнює агентуру окупантів, не ліквідує пропагандистські центри окупантів тощо.
Проте, Братство є лояльним керівництву України, навіть коли не розуміє його.
Тому 14 жовтня Братство буде патрулювати тимчасово захоплену окупантами територію Києвопечерської Лаври з метою не допущення провокацій.
Під охорону будуть взяті резиденція та мерседеси "митрополита" павла, а також всі резидентури, сауни, гейклуби, приміщення для чорних мес, які він там незаконно набудував.
Жодні агенти окупантів не зможуть захопити чи пошкодити майно окупантів!
Спільно з СБУ та нацполіцією ми захитсимо Лавру від українців і взагалі від від християн.