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 Политика Украины
  2015  43
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 "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО

После создания в Украине единой Поместной Православной Церкви язык богослужений будет по большей части украинским.

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "5 канал", об этом заявил Патриарх Филарет в Тернопольской области, куда Предстоятель УПЦ КП прибыл с рабочей поездкой.

Однако он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки. Притеснений - не будет.

"Богослужебная речь принципиально должна быть украинской. И проповедь украинской. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - отметил Филарет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ответ будет жестким", - в РПЦ готовят реакцию на действия Константинополя

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3091246
 
   
 Топ комментарии
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А розум та хитрість запорука виживання...
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что Украина не Россия пропагандист как бы понимает. Но зачем он перепечатывает сайты РФ и ДНР, объяснить не может.
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Ще раз напишеш "расія" з великої літери - кернес тебе поцілує.
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Главное начать в виде исключений и отдельных случаев, а далее как всегда...
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Не, он Бэтмэн. Или Шрэк. Или любой такой же придуманный персонаж как и сотона.
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"Я хочу, чтобы по-новому, оставалось все по-старому" (с)

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Какое ещё прощение долгов?! Что бы кредит отдать дадут новый кредит, но в кредит!
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Скоро овоща простят и межгирье ему по святости вернуть)
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Раньше говорили, что заберите у пэти ножницы, теперь нужно кадило у него выдрать, чтоб вспомнил про взорванные склады и скандал с семочко
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Его ограбили гораздо раньше. Природа отняла у него нечто большее, чем какие-то мелочные ножницы и кадило.
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Танька, хватит спамить иди трусы стирай заперебриковому "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 9267
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Тут вот на днях порохоботы пороху чуть зад не зализАли от его святости, "только за него и надо голосовать...", все прощаем ему , только он единственный и неповторимый ... Снова однотуровый.
Только КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ имеет паРашенко к Томасу ?
ТОМАС ДАЮТ УКРАИНЕ, он каким боком к нему ?
Выполнил свои служебные обязанности как президент , так соевые ему теперь дифирамбы поют .
Тьфу противно.
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до речі (чи ні) сьогодні батьківська поминальна субота
(згадайте тих, хто вже не з нами, в своїх думках - а більшого ім і не треба)
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Правильно. Главное запомнить, что касса теперь в другом месте.
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давно вас призываю, но многие очень упортые, нет и всё.
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Церква має бути відокремлена від держави............................
Але якщо церква ув'язується в політичну боротьбу, то це вже не церква, а маріонеточна секта.
Не можуть політики, тим паче ті які мають справжній рейтинг в кілька процентів - вказувати людям у якій церкві молитися Богу.
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Ніхто і не вказує. От би було цікаво подивитися, якби під час війни в СРСР, спокійно молилися за Гітлера і перемогу німецької зброї. Як би на це реагували?
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Нехай хоч на суахілі проповідують.
Але ратування за истинные ценнасти русскаго мира будь-якою мовою, як це є заразц у УПЦ МП, повинно каратися виносом проповідника з храму на смітник.
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Своевременное заявление. Мацковские попы пугают русскоязычных,что их принудят слушать проповеди на украинском и тд и тп. а старики будут в смятении. Не дать им разыграть эту карту!
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мда, а им точно надо учится, обезательно и не важно на каким, вот молодёжь требует своии права



"Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 2869
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В Україні слухати проповідь на українській мові нонсенс? А як же слухають в Німеччині на німецькій? Фсєм ґаваріть толька парускі!
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75% квоту введут)) будут переводить тут же
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- тут еретики из УПЦ МП грозятся самосожжения устраивать, что мы можем сделать? - ну не проблема, литров 10 бензина дадим
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карфаген должен быть разрушен до основания...
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с радостью бы поверил что это фейк. ну разве возможно такое лицемерие и подлость? ах да, он же христорогий, штамм мощеславие, так что это еще и по-б*жески "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 7770
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Что же тут такого - подлого .? "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 299 .
Петя и его домочадцы изображены "рабами Божьими" , а Господь над ними ,, типо оберегает . У моей матери дома есть почти такая же , ещё дед покойный рисовал , лет 30 назад .
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Самая нищая страна Европы теперь имеет свою церковь. Ура товарищи!!! Пэтру слава!
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у нас 2/3 мировых черноземов!!!11 фошисты в свою Италию триллионами эшелонов вывозили!!11 вон, Япония поди вообще еле существует без Тутмаса и черноземов!!!1 как и шведы - будут эти еретики "гореть вечно"!!1 даже не умеют к мощам прикладываться, ха-ха, вот это убогие и тупые "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 6549
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Да как же не будет !? Сукабеева ,со своим муженьком-муфлоном ,ещё вчера , в своём зомби--шоу, объявили о 100% запланированных на завтра 14.10.2018 г погромах в храмах моцкальского патриархата , по всей Украине .!!! Наши фошысьды и биндеравци разве про это ещё не в курсе .??? "Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 6073 .
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"Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей - Цензор.НЕТ 9782Дмитро Корчинський

39 хв. ·

Керівництво України хоче не допустити нападів на об'єкти диверсійно-пропагандистської мережі окупантів УПЦ ФСБ.
Мабуть керівництво України знає щось таке, чого не знаємо ми.
Гадаю, тут працює та сама логіка, за якою керівництво України не допускає розірвання дипломатичних стосунків з окупантами, чотири роки не розривало угоду про дружбу з окупантами, не впроваджує візового режиму з країною-окупантом, не конфісковує бізнес окупантів, не ув'язнює агентуру окупантів, не ліквідує пропагандистські центри окупантів тощо.

Проте, Братство є лояльним керівництву України, навіть коли не розуміє його.
Тому 14 жовтня Братство буде патрулювати тимчасово захоплену окупантами територію Києвопечерської Лаври з метою не допущення провокацій.
Під охорону будуть взяті резиденція та мерседеси "митрополита" павла, а також всі резидентури, сауни, гейклуби, приміщення для чорних мес, які він там незаконно набудував.
Жодні агенти окупантів не зможуть захопити чи пошкодити майно окупантів!
Спільно з СБУ та нацполіцією ми захитсимо Лавру від українців і взагалі від від християн.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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