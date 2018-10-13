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Все про:СБУ (12901) шпионаж (722) Запорожская область (607)

 СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО

Следственным отделом УСБУ в Запорожской области при расследовании уголовных производств в отношении преступлений против основ национальной безопасности Украины установлено, что в период с июля 2015 году до октября 2018 представители местного органа власти оказывали спецслужбам Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что чиновники, работающие на страну-агрессора, привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

СБУ проводит следственные розыскные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ обнаружила в своих рядах "крота", - Грицак

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Источник: https://censor.net.ua/v3091237
 
   
 Топ комментарии
 
А що там з Семочко? Чи він на "відповідальному завданні від президента порошенка та голови сбу грицака", отримав громадянство паРаші, щоб розвалювати фсб зсередини???
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сбу- а попробуйте поискать в раде и на банковой, думаю вам не один конвой понадобится, чтобы вывести агентов
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Вони ж завтра прийдуть звідти асвабаждать. На баржу, в море і затопити.
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Йомайо, три года, ТРИ ГОДА наблюдали
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сбу- а попробуйте поискать в раде и на банковой, думаю вам не один конвой понадобится, чтобы вывести агентов
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А що там з Семочко? Чи він на "відповідальному завданні від президента порошенка та голови сбу грицака", отримав громадянство паРаші, щоб розвалювати фсб зсередини???
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на підвищення пішов, представлений до винагороди
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В восточных областях такие задержание должны быть каждый день Эти твари кацапские только так понимают. Моя бы воля, всех их собрать в поезда "счастья" и НА роИссию
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Вони ж завтра прийдуть звідти асвабаждать. На баржу, в море і затопити.
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всех их собрать в поезда "счастья" и НА роИссию.

Твої б слова та богові у вуха !
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Ні, то треба вбивати при "попєткє к бєгству", бо воно, як слизняки, прилізе знов в Укрвїну.
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Странные чиновники, в таком сарае живут.
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Сбу надо понаблюдать за Пеца и К•,не говоря уже о мертведчуке и ахмете
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За ними - ніззя. ВОНИ ж - недотуркані. Спостереження за вальцманутим підрве обороноздатність держави, бо процес казнокрадства - це питання національної безпеки
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Дмитрику, зверни увагу хто тобі лайкає!
Це твої брати по духу?
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К А Ю‏ @yurayura641 9 окт.

...Antipor: -Раніш ми здогадувались, зараз це підтвердилось...! ЩО БПП -ЦЕ БАНДА...!!!СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 6767 Губернатора Запорізької області Константина Бриля, і депутата від БПП Сергія
..Валентирова звинувачують у причетності до замовного вбивства бійця АТО "Сармата".
...СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 167.............
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А комуняцька партія там серед диверсантів не пробігала?
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А этих чиновников кто то же туда назначал? Но это же мелкие мрази, а вот когда до крупных очередь дойдет в раде, правительстве, сбу, контрразведке,судей, прокуроров,мусоров и т д.
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"В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области"

Фамилию в студию!
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Спецом инфу вбросили. Оценивают реакцию. Возьмут тепленьким
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Потом мы удивляемся, что у нас склады взрываются, если кроты сидят в СБУ.
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Штрафами кроты отделаются.А защитниками Украины все СИЗО забиты выше крыши.без суда и следствия
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В любой администрации больше половины таких сидит. Ау! СБУ!
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отлично что разкрыли, реальной тюрьмой бы их ещё наградить бы их, вот это тогда и было ещё лучше, но думаю какои то упоротый и тут пропаидёт.
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И это - под носом у губернатора - кадрового чекиста Брыля!!! Совпадение? Не думаю...
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ОХРЕНЕТЬ... 3 года наблюдали...рассмешили однако.... а по моему похоже на брехню... просто власть делят... Нагорного тоже объявили госизменником, а он всей душой за Украину.... что то попахивает репрессиями как в 30 х.. Петя чего то боится!?
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Украина - была - есть и останется страной предателей!
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Собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки. У них выявили мобильный телефон, денежные средства и..... охотничье ружо. А, наколка у него еще была неустановленной социально - экономично-политической направленности. Следствие учтет, то шо злодей сам двери открыл.

Источник: https://censor.net.ua/v3091237
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Шо, козломордые, не нравится видеть как вашу агентуру пакуют?
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Головний митник КПП "Лужанка" з угорським паспортом потрапив у список "Миротворця"

Сайт "Миротворець" оприлюднив інформацію про наявність паспорта громадянина Угорщини у головного державного інспектора митного поста "Лужанка" Закарпатської митниці ДФС України.
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якщо ми їх на баржі і в море, або на гиляку, то чим відрізнятимемося від кацапні? Заборонити назавжди таким займати будь, які посади - хай власним бізнесом займаються і чітко слідкувати ДФС, щоби ніяких держзамовлень ті бізнесові структури не отримували. Звичайний еволюційний відбір
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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