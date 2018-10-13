 СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Отмечается, что чиновники, работающие на страну-агрессора, привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.
В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.
СБУ проводит следственные розыскные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых.
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Твої б слова та богові у вуха !
Це твої брати по духу?
очистку?
...Antipor: -Раніш ми здогадувались, зараз це підтвердилось...! ЩО БПП -ЦЕ БАНДА...!!! Губернатора Запорізької області Константина Бриля, і депутата від БПП Сергія
..Валентирова звинувачують у причетності до замовного вбивства бійця АТО "Сармата".
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Источник: https://censor.net.ua/v3091237
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