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 Магазин "Мегамаркет" горит на левом берегу Киева. ВИДЕО

На левом берегу Киева в районе Березняки заметен пожар в крупном магазине "Мегамаркет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь Фейсбука Павел Дворецкий. 

Магазин Мегамаркет горит на левом берегу Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/v3091185
 
 
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМагазин "Мегамаркет" горит на левом берегу Киева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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