 Магазин "Мегамаркет" горит на левом берегу Киева. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь Фейсбука Павел Дворецкий.
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В Киеве произошел пожар на территории ТЦ “Агромат”. ФОТОрепортаж
Пожар на складах супермаркета "Эльдорадо" в Киеве уничтожил 30 тыс. кв. м. конструкций
Склады супермаркета "Эльдорадо" в Киеве подожгли
Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения. ФОТО
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Константин Шниперсон
Правильно делает. Сгорела хата, гори и сарай.
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12.10.2018 19:23
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