 Россия продолжает подпитывать боевые действия на Донбассе в нарушение Минских соглашений, - Волкер. ВИДЕО

"Россия продолжает подпитывать и направлять боевые действия на востоке Украины в нарушение минских соглашений. Высказывая приверженность прекращению огня, вывод тяжелых вооружений/иностранных боевиков и роспуск незаконных вооруженных формирований, но делает противоположное", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К своему сообщению спецпредставитель Госдепа США прикрепил публикацию Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с выдержкой из обнародованного ранее в пятницу еженедельного отчета.

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"В неконтролируемом правительством (Украины. – Ред.) районе Донецкой области, недалеко от границы с Российской Федерацией, БПЛА СММ вновь обнаружил конвои грузовиков на грунтовой дороге, где нет пункта пересечения границы в середине ночи. Один из грузовиков вез зенитную пушку", - говорится в твите СММ.

Также Волкер выложил видео, на котором отвечает на вопрос о доказательствах причастности РФ к войне на Донбассе.

"Это российская военная операция от начала до конца", - резюмировал Волкер.







