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 Политика Украины
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 Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко вновь подчеркивает, что политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе является единственно верным методом деоккупации украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение более 60% граждан, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование. Это и есть моя стратегия борьбы за мир и деоккупацию… По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там - многомиллионные городские агломерации, где проживают граждане Украины. И думаю, ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это не наш метод", - заявил президент в пятницу вечером, выступая на торжественной церемонии проводов призывников в ряды Вооруженных сил в Мариуполе.

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В этом контексте П.Порошенко отметил, что за выбор политико-дипломатического урегулирования он подвергается критике с разных сторон: "С одной стороны, - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны – "пятая колонна" и капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого "мира".

Источник: https://censor.net.ua/v3091157
 
   
 Топ комментарии
 
Этот опрос просто проводился исключительно среди порохоботов. Так что 60% поддержка внутри стада это нормально
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"Той, хто між ганьбою і війною вибирає ганьбу, отримує і війну, і
ганьбу" Вінстон Черчиль
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Рейтинг президента Порошенко 60%? Как то не верится.
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Только словами и богатыми дарами можно умилостивить дамбас. А то путен нападет!
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і русскім язиком! пабольше русскава язикааааа!!!!!
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это был смачный такой удар под дых рашистской пропаганде.
Понад 60% громадян України підтримують політико-дипломатичне врегулювання на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4521
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Рейтинг президента Порошенко 60%? Как то не верится.
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Этот опрос просто проводился исключительно среди порохоботов. Так что 60% поддержка внутри стада это нормально
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Да, повезло нам с президентом, ничего не скажешь. За каких то неполных пять лет, более чем 150 реформ проведено, разве это не успех? Боюсь себе представить тот уровень жизни, который каждый из нас достигнет, когда все эти реформы выстрелят.
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эти "реформы" не стреляя уже кучу народа положили, не дай бог они еще и выстрелят...
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Рейтинг у него на грани статистической ошибки
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60% за мир и дипломатию - 40% за вооруженную борьбу с оккупантом.....
Ну что же, не все так плохо - я думал овец больше....
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кто вам сказал что 40 % за вооруженную борьбу ? к сожалению у нас очень много сторонников "братских народов, война выгодна политикам", может не 40 %, но их довольно много
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Мне, как социологу, интересно кто и когда проводил исследования.
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все исследования проводят в кулуарах верховной зрады (мне иногда так кажется) Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 904
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"Той, хто між ганьбою і війною вибирає ганьбу, отримує і війну, і
ганьбу" Вінстон Черчиль
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укропбандерівець - Петр Лексеевич таких зрадофилов и шатунов как Черчилль не читает... Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1626
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-"Втрати в боротьбі будуть меньшими за ті, які ми зазнаємо у
покорі" (Василь Шкляр).

-"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає
все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений
ним самим і ніким не відібраний (Степан Бандера).

-Хто визволиться сам, той буде вільний, хто
визволить кого, в неволю візьме (Л. Українка)
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укропбандерівець - ну это вообще "циничные бандеровцы" ничего не понимающие в экономике...

У Петра Лексеевича не может быть с ними ничего общего....
Нам не нужно потрясений и падения торгового сальдо...
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В потроха своя логіка:

робить все необхідне для свого переобрання на другий термін. Тут
він використовує допомогу Путіна, аби надати право голосу кільком мільйонам
виборців окупованих Луганщини та Донеччини і вивести у другий тур
президентських перегонів кандидата від жОпоблоку. Це одна з технологічних
моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма у 1999 році
і Зюганов - Єльцин в росії у 1996
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Колись давно, наші пращури вбивали мамонтів поєднанням хитрощі та відваги. Такого монстра як РФ потрібно валити так само. Тому не видавайте себе розумнішим за хитрого єврея. Усе йде правильно!
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Прийде і наш час кидати каміння в тупу макітру мамонта та розділення його туші. Він вже в ямі та почав стікати...
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я не знаю за те 60%, я и сам путаюсь.... в показаниях
а вот спросить ребят из окопов первой (или нулевой) линии обороны... им там виднее...как..
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если внимательно слушать, шо они говорят во время репортажей с передовой в информационном выпуске любого телеканала, то там почти в каждом проскакивает их досада на то, что они там служат мишенями без возможности дать адекватный ответ
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Так 60 відсотків українців (!) ..хочуть послати вас ..нафф!
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Хахахах!!!! Ну вот и прыплыли. Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 794. Давно Петя Бляхэр хотел сказать ети слова и все к етому подводил рабов. . Вступайте в партию Рабиновича и Медведчука *ЗА МИР*.
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Это самый выгодный сценарий для торговли и гешефта с оккупантом. Его можно тянуть не то что годами, а десятилетиями.
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"Луганск в Грозный. Это не наш метод"
ваш метод, господин торгаш - сдать Крим без единого вистрела, сделать Украину нищей, заставив миллиони украинцев покинуть свои дома в поисках куска хлеба и все просрать
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По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Ну вы поняли все о чем я говорил все ети 4 года. Наконец то етот момент настал. Петя просрал все, и теперь готов пойти на капитуляцию, конечно по патриотичному назвав ее безальтернотивное миролюбство и перемога.
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" Волк и всякий год линяет, а нрав не переменяет."
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В этом контексте П.Порошенко отметил, что за выбор политико-дипломатического урегулирования он подвергается критике с разных сторон: "С одной стороны, - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны - "пятая колонна" и капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого "мира".

Тут поддерживаю Порошенка.

Украине бойня не нужна, как и не нужен российский Троянский конь в теле Украины.


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барыге интересны деньги - как и его торговым партнёрам
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а тем временем барыга порошенко с охметовым на пару
набивает карманы барыжа эл.энергией, газом и водой
со своими торговыми партнёрами
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senia - для этого мы его и избрали президентом.., а не какого там нибудь отмороженного атошника... Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9441
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Твоя,б..,стратегия и "политико-дипломатическое уригулирование" налицо-растянуть войну на весь твой срок,а может и на второй(не дай бог).
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А почему гнойник Сидоров не мычит по дамбаских и крымских мышебратьев которые одиннарот ?
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Дальше Петя давай подписывай с Рашкой договор о замороживании конфликта и обоюдном засекречивании потерь как после войны в Нагорном Карабахе.
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Петя задания Хуйла выполнил, патриотов уничтожил, склады с боеприпасами сжег и теперь Украине уже не нужна война. Давайте опять сосаться и торговать с мышебратьями.
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чем больше Порошенко употребляет выражение цинічні бандерівці и "агенты кремля", тем больше я вспоминаю дядюшку Фрейда и фсбные методики "агенты госдепа"
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Вот же мразь киздливая....Падаль соевая.Одним словом-барыга!
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"моя стратегия борьбы"...ну прям "майн камф", бл*дь...
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А смеялись со слов Медведчука и Рабиновича которые говорили то же самое что на дамбасе наши люди, нужно мирным путем договариваться. А тут вот оно что Михалыч Понад 60% громадян України підтримують політико-дипломатичне врегулювання на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5867
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И всё таки 40% поддерживают - "До основания всё ..."
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Є декілька аксіом.
1-військовим шляхом ми можемо звільнити Донбас, але це не буде перемога на РФ і ціна буде завелика
2- перемогти РФ ми можемо лише її знищивши як державу
3- знищення не військовим хляхом огромної країни можливо, що довів СРСР
Висновкі чи він у цій ситуації правий чи ні, робіть самі
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБолее 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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