 Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение более 60% граждан, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование. Это и есть моя стратегия борьбы за мир и деоккупацию… По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там - многомиллионные городские агломерации, где проживают граждане Украины. И думаю, ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это не наш метод", - заявил президент в пятницу вечером, выступая на торжественной церемонии проводов призывников в ряды Вооруженных сил в Мариуполе.
В этом контексте П.Порошенко отметил, что за выбор политико-дипломатического урегулирования он подвергается критике с разных сторон: "С одной стороны, - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны – "пятая колонна" и капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого "мира".
Ну что же, не все так плохо - я думал овец больше....
ганьбу" Вінстон Черчиль
покорі" (Василь Шкляр).
-"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає
все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений
ним самим і ніким не відібраний (Степан Бандера).
-Хто визволиться сам, той буде вільний, хто
визволить кого, в неволю візьме (Л. Українка)
У Петра Лексеевича не может быть с ними ничего общего....
Нам не нужно потрясений и падения торгового сальдо...
робить все необхідне для свого переобрання на другий термін. Тут
він використовує допомогу Путіна, аби надати право голосу кільком мільйонам
виборців окупованих Луганщини та Донеччини і вивести у другий тур
президентських перегонів кандидата від жОпоблоку. Це одна з технологічних
моделей, яка уже використовувалася раніше: Симоненко - Кучма у 1999 році
і Зюганов - Єльцин в росії у 1996
а вот спросить ребят из окопов первой (или нулевой) линии обороны... им там виднее...как..
ваш метод, господин торгаш - сдать Крим без единого вистрела, сделать Украину нищей, заставив миллиони украинцев покинуть свои дома в поисках куска хлеба и все просрать
Тут поддерживаю Порошенка.
Украине бойня не нужна, как и не нужен российский Троянский конь в теле Украины.
набивает карманы барыжа эл.энергией, газом и водой
со своими торговыми партнёрами
цинічні бандерівціи "агенты кремля", тем больше я вспоминаю дядюшку Фрейда и фсбные методики "агенты госдепа"
1-військовим шляхом ми можемо звільнити Донбас, але це не буде перемога на РФ і ціна буде завелика
2- перемогти РФ ми можемо лише її знищивши як державу
3- знищення не військовим хляхом огромної країни можливо, що довів СРСР
Висновкі чи він у цій ситуації правий чи ні, робіть самі