 Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

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"Прошел год, и в Старычах Львовской области близится к завершению строительство нескольких казарменных помещений улучшенной планировки для военнослужащих ВС Украины, - написал он, опубликовав видео.

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