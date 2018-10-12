 Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.
"Прошел год, и в Старычах Львовской области близится к завершению строительство нескольких казарменных помещений улучшенной планировки для военнослужащих ВС Украины, - написал он, опубликовав видео.
...
я маненько знаю как строить и сколько стоит строить
так вот - это не общежитие, а гражданские здания, по простому "быдлостаил"
дорого, и не выгодно, энергопотребление сумашедшее
сроки строительства огромные, а там где много напроектировали, много и украдут
это не жилье симейного типа, это общежитие, или это уже обещанные квартиры???
http://www.kmin.ee/sites/default/files/styles/1024x/public/news-cover-images/kvlk.jpg?itok=4WssgMua
это казарма нато в прибалтике, ничего сложного, правда?
но экономия и технологии на лицо
радуемся что не все украли, спасибо и на этом