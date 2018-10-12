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 Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак. ВИДЕО

В Старычах Львовской области завершается строительство казарм улучшенной планировки для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

...
"Прошел год, и в Старычах Львовской области близится к завершению строительство нескольких казарменных помещений улучшенной планировки для военнослужащих ВС Украины, - написал он, опубликовав видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/v3091125
 
   
 Топ комментарии
 
И таких строится 184 штуки по всей Украине. А в следующем году стартует строительство жилых домов для сержантского состава, где допускается проживание с семьей. Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак - Цензор.НЕТ 8909
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И таких строится 184 штуки по всей Украине. А в следующем году стартует строительство жилых домов для сержантского состава, где допускается проживание с семьей. Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак - Цензор.НЕТ 8909
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До конца года сдадут в эксплуатацию десятки подобных типовых общежитий. А это первые, которые достраиваются. Будет много ленточек, так что запасайся желчью. Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак - Цензор.НЕТ 1355
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Он и так по горло в ней....никак не утонет. Живучий тролль )))
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во блин, а вы то жили хоть в одном таком домике, что пишите о разнице. Я жила. Или в квартире со смежными комнатами 2 семьи?
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для нормального жила, а строят улучшенного, но вам то все пофиг, лишь бы квакнуть как все плохо.
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это хорошо
я маненько знаю как строить и сколько стоит строить
так вот - это не общежитие, а гражданские здания, по простому "быдлостаил"
дорого, и не выгодно, энергопотребление сумашедшее
сроки строительства огромные, а там где много напроектировали, много и украдут
это не жилье симейного типа, это общежитие, или это уже обещанные квартиры???

http://www.kmin.ee/sites/default/files/styles/1024x/public/news-cover-images/kvlk.jpg?itok=4WssgMua

это казарма нато в прибалтике, ничего сложного, правда?
но экономия и технологии на лицо
радуемся что не все украли, спасибо и на этом
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Кацапи в Криму побудували за три роки 10 000 квартир для своііх військових. А скільки Полторак побудував для наших?
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А может отобрали ? Ватан , чей Крым ? И напиши - путен хуйло.
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Это кошмар какой-то , товарищи , если это строительство сравнить как строят в Дании .
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Так покажи КАК строят в Дании....для рядовых солдат.
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А я жил в такой , когда служил в ЮГВ . И это была крутая казарма по тому времени. За жилое помещение молчу ) Это жесть. Огромная комната на роту из 100 человек и вонь от потных портянок всю ночь )
Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак - Цензор.НЕТ 7509

Строительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак - Цензор.НЕТ 8272
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСтроительство казарм улучшенной планировки завершается в Старычах, - Полторак. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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