EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  2511  0
Все про:Львов (3304) похороны (743) Ян Осока (405) 128 отдельная горно-пехотная бригада (29)

 С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове. ВИДЕО+ФОТО

Солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (к которой был прикомандирован из 223-го зенитно-ракетного полка) Роман Магас погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

...
Видео: varta1

Сегодня, 12 октября, возле памятника Шевченко в городе Львов прошла церемония прощания с Романом Владимировичем Магасом, 1991 года рождения, уроженцем села Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области, солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (к которой был прикомандирован из 223-го зенитно-ракетного полка), который погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО

Похоронят Героя завтра в родном селе. У него остались жена и двое детей.

С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове 01

Украинский воин  Роман Магас.

С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове 02

Во Львове простились с украинским воином Романом Магасом.

Источник: https://censor.net.ua/v3091123
 
 
Цензор.НЕТВидеоОбществоС воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх