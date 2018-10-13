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 Политика Украины
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 Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море. ВИДЕО

Военно-морские силы ВС Украины во исполнение решения СНБО провели учения на Азовском море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбы Минобороны и АП

Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове.

В военных учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

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Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море 01
Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море 02
Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море 03

Источник: https://censor.net.ua/v3091073
 
 
 Топ комментарии
 
Голый король и голая чепуха. Показуха. Игра в солдатики.
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Народ не доедает, но последние гроши рошену несет. Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления - Цензор.НЕТ 1904
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мацкали со страху обделались от вида такой силищи и теперь стирают грязные труселя на побережье
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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