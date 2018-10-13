 Во исполнение решения СНБО состоялись учения ВМФ Украины на Азовском море. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбы Минобороны и АП.

Комплексные тактические учения разнородных военных сил по обороне участка морского побережья призваны проверить готовность украинской армии и других военных формирований к отражению возможной российской агрессии с морского направления на Азове.

В военных учениях принимают участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения Военно-морских Силы Украины и Сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действуют подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях принимают участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники.

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