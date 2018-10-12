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 Политика Украины
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 Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко проверяет готовность Вооруженных сил Украины к отпору условного противника на побережье Азовского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

...
"Военные учения по обороне побережья Азовского моря. Проверка готовности сил и войск к отпору возможной российской агрессии с морского направления", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

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"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - добавил Президент.

Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления 01
Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления 02

Как известно, сегодня Президент находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/v3091073
 
   
 Топ комментарии
 
Народ не доедает, но последние гроши рошену несет. Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления - Цензор.НЕТ 1904
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Пете нужна срочно перемога после того как он просрал еще один склад с боеприпасами на несколько миллиардов долларов. Как еще раз показала практика враг выполнил свое задание и отошел без потерь. Теперь Петя показывает как он глушит в море рыбу показывая врагу дулю, мол а нам ни больна курица давольна...
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Он пробует десантироваться на азовское побережье?)
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Народ не доедает, но последние гроши рошену несет.
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Молодец Порох, создал более сотни рабочих мест с нормальной зарплатой. А какой сервис! Не дорогая продукция, по сравнению с другими, приятные люди работают. Я был в Кракове и живу возле одного из магазинов, разницы никакой.
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И какой дурак будет открывать новые точки без спроса на продукцию? То кацапы самозагоняются своими картинками.
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Цікаво, в боях все так само відбувається як на тренуваннях ?
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Очень вряд ли.
Начиная с того, что время и место высадки, как правило, становится известно уже после высадки.
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Какая-то явная деградация по съемке. Зачем Петра Алексеевича одели в полевую форму ВСУ?
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Позиция выбрана неудачно, против солнца, не так уж и много хенералов там... но что они увидели с такого расстояния без биноклей и слепящим в глаза солнцем, останется загадкой. У нас все умные, а Сирожа придерается, сам ничего не добился... ищет во всем зраду
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Как ето зачем? Для фото на календарики перед выборами как Петро Бляхэр защитил берег от диких дельфинов. Не в форме же пожарника его фотографировать как он бегает по пожарищу в Ичне собирает головешки и все что осталось от одного из самых крупных складов боеприпасов в Европе.
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Проходят военные учения, гарант присутствует - при чем тут "проверяет"... Прям таки картина Репина "Брежнев сажает дерево"...
П.С. Кстати, в фейсе он нормально и скромно написал просто про проведение учений..
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Угу. Один БТР выкатился на край берега и остановил фсе наступление врага. Наверное Вальцман не знает что враг стреляет в ответ тоже, а в нашем случае враг первым откроет огонь, пока Вальцман отдыхает на Сейшелах и пока к нему дозвонятся и пока он всех обзвонит и даст разрешение то уже пройдет пол дня. И враг по крайней мере передовые войска и ДРГ будет в глубоком тылу поджидать наши колоны спешащие к побережью.
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Обыкновенное совковое холуйство и показуха... Это как )(уйлу манекена на кваде показывали...))
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Пете нужна срочно перемога после того как он просрал еще один склад с боеприпасами на несколько миллиардов долларов. Как еще раз показала практика враг выполнил свое задание и отошел без потерь. Теперь Петя показывает как он глушит в море рыбу показывая врагу дулю, мол а нам ни больна курица давольна...
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Я думаю хорошей тренировкой было бы для начала забрать наши вышки НЕБойка обратно. Или нет?
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Нельзя, это война. С нашим Говнокомандующим и его свитой это явный проигрыш. На Вальцмана положиться нельзя ни где.
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Голый король и голая чепуха. Показуха. Игра в солдатики.
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Везде Пеца отметился. И в армию технику передал, и флот проинспектировал, и томос получил, и дорожный знак открыл, и на свадьбе тамадой отработал.
Всюду успевает Хряк, везде слух о нем... Не слышно только ничего по экономике. Не слышно и не видно там хряка. Один только Трусельман отдувается.
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Ну так там же швах.Пиарщики не советуют.... Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 7697
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Там гола рівнинна місцевість. Потрібно готувати лінію оборони вздовж побережжя.
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Эти приемы уже устарели. Пойди получи новую методичку.
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уже есть.и не одна а три.А высота обрыва к стати с девятиэтажку.
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Вася ты ОБРАТИ ВНИМАНИЕ сколько кацапья насыпалось на эту ветку.Их после вчерашнего Синода колбасит не по детски.Они ядом дышат,пытаясь унизить и оговрить нашу армию.Эти говноплюи на ветки с" кацапским позором" даже не показываются.Но как только появляется возможность,эти тараканы из всех щелей
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У нашей армии с главнокомандующим уже ничего общего, почти, не осталось.
Так, что не нужно путать Божий дар с яичницей.
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у вашей может быть.Украинская Армия с каких пор "ваша"???
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кто там портфельчик волокет???Уж не приемник ли????Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 544
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Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского мальдивского направления.
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ДА,привиде "кровавого пастора" у кацапов начинается диарея и метиоризм. Порошенко перевіряє готовність ЗСУ до відсічі можливої російської ​агресії з морського напрямку - Цензор.НЕТ 3832
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Надо быть идиотом, чтобы имея полутысячную сухопутную границу с Кацапией, ждать вторжения с моря
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стратег????что ты об этом знаешь???надо быть идиотом,что бы писать такую ерунду"полутысячную".Изучай матчасть "полководец"
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Ну расскажи, порохобот, сколько километров открытой границы с Кацапией? Поведай тайну стецькового глобуса
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Надо быть полным идиотом, шоб не ждать его откуда угодно.
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От *стугны* толку будет гораздо больше , вояки бляяяя ...!!!
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Вот теперь я действительно озаботился проблемой. Не к добру это!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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