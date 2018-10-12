 Порошенко проверяет готовность ВСУ к отпору возможной российской агрессии с морского направления. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Военные учения по обороне побережья Азовского моря. Проверка готовности сил и войск к отпору возможной российской агрессии с морского направления", - написал он и опубликовал соответствующее видео.
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"Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военнослужащие готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группами войск при ведении боевых действий на суше, на море и в воздухе", - добавил Президент.
Как известно, сегодня Президент находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
Начиная с того, что время и место высадки, как правило, становится известно уже после высадки.
П.С. Кстати, в фейсе он нормально и скромно написал просто про проведение учений..
Всюду успевает Хряк, везде слух о нем... Не слышно только ничего по экономике. Не слышно и не видно там хряка. Один только Трусельман отдувается.
Так, что не нужно путать Божий дар с яичницей.
морскогомальдивского направления.