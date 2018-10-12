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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кирилл (945) РПЦ (418) ФСБ (1270) Соловьев (29)

 "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла Александр Волков продемонстрировал военную выправку в эфире кремлевского пропагандиста Владимир Соловьева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в момент, когда Соловьев представлял священника в программе.

"Я могу к вам обращаться "отец Александр"?" - спросил Соловьев. "Так точно", - ответил по-армейски Волков.

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Источник: https://censor.net.ua/v3091061
 
   
 Топ комментарии
 
"Отец" рясу одел, но строевым шагом ходить не перестал "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 6210
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)))) еще надо с собой носить платежный аппарат для кредиток если клиент за отпускание грехов захочет кредиткой распалиться )
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"Отец" рясу одел, но строевым шагом ходить не перестал
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ну и шо?)))тихонько так и честь отдал)
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да какое уж ту ,батенька,палево,если дна не видно?)))
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так они все с погонами, еще со времен сталина... Есть в рф зеленые человечки, а есть - черные...
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Предлагаю обитателям Цензора немного поразмять мозги и решить задачку: После предоставления Украине томоса, хватит ли того количества сероводорода, который выделится запоребриком из пердаков кацапов путиноидов-крымнашистов, чтобы все-таки запустить в космос на околоземную орбиту ракету, вместо той, что разбилась вчера???!!! Дерзайте, Господа!
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Спрашиваете. До Марса долетят на субсветовой.
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если купят кеце к своей пепелаце/из фильма "кин-дза-дза"/
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Гэбня палится немилосердно. Хуйло всё развалил... "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 1345
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ещё можно обратиться товарищ подполковник
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"Штирлиц никак не мог понять что выдавало в нём советского разведчика: то ли фуражка со звездой на кокарде, то ли парашют, что волочился сзади.." "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 7003
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где Вы такую прелесть взяли? Такая трогательная Зайчуля в пальтишечке. "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 595
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Да у него след о какарды на лбу блестит, хоть бы замазали
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Полковник ФСБ обращается к капитану ФСБ.
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Блин,это не племя а один сплошной анекдот. Жаль,что этот анекдот не столько смешит,сколько доставляет горе и неприятности.
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це із серії "тупой и еще тупее "
або " дебилы, бл..."
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судя по ихним результатам, там отрицательный отбор приветствуетца
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а шо - наша служба і опасна і трудна))),
хоча це з мусоркого)серіалу часів сересер, але всеодно))) таваріщ маойор) завжди повинет бути на чека) - а то ще Томас, комусь крім України дадуть! "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 2294
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уничтожать и гнать фсбшную агентуру драной метлой с Украини
25 Feb 2014

https://www.youtube.com/watch?v=TMWfJMIE9UU
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"Так точно ! " "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 651
Гебняве проговорилось ))))
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попы гапоны, палятца на раз .... батюшки, курва ... хотя постойте, это теперь еритики, так что на палю, этих скотов
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А где "отец Сашка" состоит на службе: в ГРУ или ФСБ ?
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Плять, ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика как парашют сзади и красноармейская форма, когда он брел в полночь по Берлину)))
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советских шпионов в Берлине, палил, не парашут с буденовкой, а не вынятая ложка с чашки чаю ... так и сёрбали
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- Откуда вы узнали, я же ложечку уже вытягиваю! - А щуритесь, как будто она до сих пор там.
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Да не Иваньков это. Ерундой не занимайтесь.
Просто 4-ре года назад занимался проверкой. То что вы изобразили - дешевый фотошоп.
Кстати есть фото гундяя на яхтах без татуировок, есть ранние. У Иванькова, не сводимые (даже старые лазеркой не свести).
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кацап, ты че так палишся?какой ты проверкой мог заниматься- у гундяя отсасывать а до того у япончика? на этих фотках никаких татух нет и они необсуждаюся, и данное сходство самими кацапездолами ж и откопано и по сей день никто точно не знает правду, но факты на лицо, как грится "Я можу до вас звертатися "отче Олександре"?" - "Так точно", - прес-секретар патріарха Кирила в ефірі пропагандиста Соловйова - Цензор.НЕТ 7117
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правы были, большевики, когда эту, зажравшуеся сволоту , на ноль делили
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Когда радиска Кєт рожала, она забыла немецкий и начала орать по руски "мама" это больше всегл пугало Штирлица, спалиться о тупому.
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Ну слова:
- Есть
-Так точно
-Виноват
Особенно в запарке "Отставить"
Это слова. которые невозможно убрать из лексикона, ну никак.
Меня, как то дед спалил (в маршрутке писал в блокноте и зачеркнул - со словами "отставить").
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"Отставить" это слово -паразит,которое невозможно вытравить) У нас на фирме был родственник директора,бывший военный ,ему уже было под 60,так он,когда заказы товара по телефону делал,периодически кричал в трубку это "отставить")))
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- У вас ус отклеился.
- Никак нет!.. Он пришит!
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В том же году (2004) был призван в армию, проходил службу в подразделениях Космических войск, в/ч 26179

кацманафт он "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева - Цензор.НЕТ 1064
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А у фюрера рашенлянда вовки плешивого недомерка педофила, какое звание по церковной линии?
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"царь-батюшка мессия" ("второе пришествие Христа", на меньшее "вяличие паРашки" не дозволит быть)!
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Он даже дискомфорт испытывает находясь в рясе))) палево на палеве.
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"..-и не нужна нам дверная ручка, скажите "отец Александр"..
-так точно, я ваша сучка.. !"
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Так это было, кажется пару месяцев назад...
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А яке в нього табельне кадило?Мабуть маузер
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А як спитати, чи є він співробітником фсб чи гру - відповість "Нікак нєт!"


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"В постели развратны мы и порочны,
скажи Петров - да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка, - Петров:
- так точно, я ваша сучка!"
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- Вы - сотрудник ФСБ?
- Никак нет!
- Вы - духовная особа?
- Так точно!
- Благодарю за беседу, святой отец!
- Служу России!
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В постели развратны мы, и порочны
Скажи Петров?
Да мой сладкий, так точно!
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интересно,что у него под рясою,возможно мундир?)
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Уж, носили бы РЦП-шные попы погоны поверх рясы, были бы честны хотя бы перед людьми и совестью /про Бога уж молчу/!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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