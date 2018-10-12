 "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в момент, когда Соловьев представлял священника в программе.
"Я могу к вам обращаться "отец Александр"?" - спросил Соловьев. "Так точно", - ответил по-армейски Волков.
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Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в момент, когда Соловьев представлял священника в программе.
"Я могу к вам обращаться "отец Александр"?" - спросил Соловьев. "Так точно", - ответил по-армейски Волков.
або " дебилы, бл..."
хоча це з мусоркого)серіалу часів сересер, але всеодно))) таваріщ маойор) завжди повинет бути на чека) - а то ще Томас, комусь крім України дадуть!
25 Feb 2014
https://www.youtube.com/watch?v=TMWfJMIE9UU
Гебняве проговорилось ))))
Просто 4-ре года назад занимался проверкой. То что вы изобразили - дешевый фотошоп.
Кстати есть фото гундяя на яхтах без татуировок, есть ранние. У Иванькова, не сводимые (даже старые лазеркой не свести).
- Есть
-Так точно
-Виноват
Особенно в запарке "Отставить"
Это слова. которые невозможно убрать из лексикона, ну никак.
Меня, как то дед спалил (в маршрутке писал в блокноте и зачеркнул - со словами "отставить").
- Никак нет!.. Он пришит!
кацманафт он
-так точно, я ваша сучка.. !"
скажи Петров - да, мой сладкий, так точно!
И ни к чему дверная нам ручка, - Петров:
- так точно, я ваша сучка!"
- Никак нет!
- Вы - духовная особа?
- Так точно!
- Благодарю за беседу, святой отец!
- Служу России!
Скажи Петров?
Да мой сладкий, так точно!