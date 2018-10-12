 "Я могу к вам обращаться "отец Александр"?", - "Так точно", - пресс-секретарь патриарха Кирилла в эфире пропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, случилось это в момент, когда Соловьев представлял священника в программе.

"Я могу к вам обращаться "отец Александр"?" - спросил Соловьев. "Так точно", - ответил по-армейски Волков.

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