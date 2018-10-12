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 Политика Украины, Общество
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Все про:РПЦ (418) терроризм (17948) УПЦ (691) Донбасс (17143) Гиркин (64)

 "Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков)заявил об участии монахов Свято-Успенской Святогорской Лавры в конфликте на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гиркин рассказал, что его личная охрана состояла исключительно из монахов этого монастыря.

"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были... У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимавший достаточно серьезное положение в Лавре", - сказал Гиркин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Помогите! Мы очень страдаем! Если Лавру захватят, мы через Лиссабон и Варшаву будем добираться в Москву на причастие и исповедь", - "прихожанка УПЦ(МП)" на росТВ. ВИДЕО

...
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Анафему Варфоломею!", - в УПЦ МП предлагают отлучить от церкви Вселенского патриарха

Источник: https://censor.net.ua/v3091052
 
   
 Топ комментарии
 
два беса рассуждают о религии..
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Вот ещё одна из многих зацепок для запрещения УПЦ МП в Украине, которую власти, как всегда, не используют..
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Я в далеком 1995-м году поехал в Святогорский монастырь с духовными мыслями - наслушался там прямо на служении от отца Арсентия такой ненависти ко всему украинскому , что с тех пор вообще в церковь ни ногой ! Христос учил Любви к ближнему , а Русская Православная Церковь учит ненависти ! На мои "любовь к ближнему" я услышал ответ что "они нам не ближние" ! РПЦ это какая то сатанистская Церковь выступающая против Христианских заповедей !
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Розпочаті справи по «відрізанню пуповини від москви» слід завершити достойно ,системно, комплексно і юридично вивірено!
Тому й політична влада не повинна стояти осторонь.. Не має права «почивати на лаврах» від отримання Томосу, а має активізувати діяльність по «депортації» нацистської ідеології руского міра і її носіїв з духовного, політичного поля України
Президенту і Уряду :

-Слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП яке ввести в дію після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
- За ворожу політичну, антиукраїнську пропагандистську та військову ( нестатутну діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..
за сепаратизм духовенства РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації… В цілому - За зраду кліру УПЦ МП Україні - ніякої нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не має бути, тому її не можна реєструвати.!
-Депортувати з України попів РПЦ, які не мають українського громадянства.
Помісній церкві України - не приймати в свій склад попів РПЦ - носіїв і провідників активної антиукраїнської ідеології «рускаго міра» , сепаратизму, та які служили терористам, чи їх охороняли (як описує Гіркін) чи надавали їм притулок
Окрім того , Парламенту України активізувати законодавчу діяльність, оскільки :
-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.

Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:

- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....
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а и так уже никто не сомневается что гундяй кгбшный прихвостень
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Играл на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава»(с)
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Вот ещё одна из многих зацепок для запрещения УПЦ МП в Украине, которую власти, как всегда, не используют..
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Спокойно. Наши власти, как показывает опыт, умеют играть в долгую. Сначала объединение церквей, потом получить Томос. Потом, когда из МП убегут адекватные, начнут с посадок конкретных попов за конкретные преступления. Потом количество посадок перейдет в качество: будет доказана организованная антиукраинская деятельность РПЦ в Украине и станет вопрос о ее запрещении.
А пока что эту гору говна не трогают, чтобы как можно спокойнее провести создание автокефальной церкви.
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Если цель создание автокефальной церкви - то да. А если защита государства и населения?
Вот бы так Израиль играл в долгую с Хамасом "Уся моя охорона складалася з ченців Святогірської лаври. Один із послушників святогірських командував підрозділом слов'янської бригади", - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 5215
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Чего этого урода не требуют выдать Украине？
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Он гражданин РФ и не может быть выдан Украине...
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та ладно, за преступления, совершенные на територии Украины не выдают？
Это так по шыкаладной рэформе стало？
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Порошенко не люблю, но тут к сожалению он не причем, рф не выдает своих граждан, это так, как и не выдали отравителей Литвиненко, но вот подать на него в интерпол надо бы!!!
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Так в том и дело, что даже не подавали！ Почему？？？
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Наверно потому, что родственики главы внешней разведки Украины - граждане страны агрессора,с которой Украина уже 5 год воюет...
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А может, потому что давно подали?

Впрочем, Гиркин и из России московских попов неплохо топит. Ему зачтется это как явка с повинной.
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Таки да. Своих граждан не выдают. Да кому я объясняю Еще никто "троля" не переубедил.
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На ютубе или еще где-то, кроме цензора, этого видео нет?
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Нормальное здесь качество, но хотел бы показать ролик родственнику в РФ - веду, так сказать, разъяснительную работу иногда...там вроде не упоротый ватник, аргументы воспринимает.
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щас менту будут вбивать духовные скрепы по самое нехочу.
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Сие есть таинство святое... Так что камеру убрал, ....., ........ ........ бл....!
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Террорист,которого следует вздернуть в Гааге и псевдопоп,которого надо сжечь на костре только за одну его болтовню. "Сливки" кацапского общества вещают.Неудивительно,что подавляющая масса мокшан-дичь дичайшая.
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После этого видео правохранительные органы вместе с СБУ по идее ОБЯЗАНЫ наведаться к этим боевым попам с вопросами о сепаратизме..
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у 2012 році раз я там був як паломник у Святогорський лаврі, так ось там охорона козаки були схожі на донських і ще там величезний біли пам'ятник стоїть недалеко від лаври "товаришу Артему" (Федору Сергеєву) Товариш Артем був перший сепар який створив донецько кріворізьску республіку у 1918 році праобраз лугандона по завданню чЛеніна.
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Максим Ярош подробно розповів, що з ним там трапилось. Дуже раджу всім знайти час та подивитись (послухати) багато корисної інформації. Гарна прищепка від рюського міру...
https://youtube.com/watch?v=jibax_vMf58&t=262s
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Я в далеком 1995-м году поехал в Святогорский монастырь с духовными мыслями - наслушался там прямо на служении от отца Арсентия такой ненависти ко всему украинскому , что с тех пор вообще в церковь ни ногой ! Христос учил Любви к ближнему , а Русская Православная Церковь учит ненависти ! На мои "любовь к ближнему" я услышал ответ что "они нам не ближние" ! РПЦ это какая то сатанистская Церковь выступающая против Христианских заповедей !
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Он и сейчас там стоит. И, честно говоря, я как не смотрел, не представляю, как его снять. Он если упадет, то кучу зданий поломает.
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Секрет полишинеля. Они и оружие там хранили, с которым начинали нападения на держустанови
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Ну всьо "хахли", гіркін дайот каманду мачіть святогорскіх манахов. Якось ці заяви дуже співпадають з рішенням сеноду по Україні. Схоже комусь дуже хочеться спровокувати релігійні напади в Україні.
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Так еще инфа проскакивала, что Гиркин и КГБшная агентура прятались в храме у попов.
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...
Но что его поразило больше всего, так это роль православных священников. Он рассказывает, что ополченцы прятали оружие в храмах РПЦ МП, освящали оружие, брали благословение перед боями, а батюшки в гробах провозили автоматы через блокпосты."Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 3517 Бабушек с иконами ставили впереди, чтобы украинские военные не открывали огонь. Фото dumskaya.net
Особенно активно проявил себя весной прошлого года отец Виталий Свято-Воскресенского храма. Именно он приютил группу Стрелкова в Центре православной культуры, организовывал женщин с иконами на блокировку украинских солдат. А еще забавы ради ездил по украинским блокпостам и проклинал военных....
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Выше привёл интервью от певного лица внедрённого туда в качестве беженца и спалённого матёрый гебистом и чудо сумевшего бежать, когда начала работать наша арта... Там подробно обо всём.
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Очень интересно, цензор публикует видио гиркина, но виноват не гиркин, а цензор? Вы от природы такой прозорливый?
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Іноді складається враження, що мета життя Гіркина насрати на фуйло, дуже вчасна сповідь що мпшні монахи допомагали вбивати українців.
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попалив "воїнів хрестових" "Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 5015
не даремно кажуть, що в монастирях мп зберігають зброю та ховають бойовиків за руцікій мір.
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Да ладно, никто устраивать Майданы ради этого не будет,
а вот то, что Гиркин лох, и СБУ стоит взять монахов на карандаш - это правда.
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взагалі тут на Цензорі кацапів, руцький мір, рпц та все, що з цим пов,язано м,яко кажучи недолюблюють. І русофобію тут, і не нависть до кацапізму та ворожнечу до країни-агресора щодня і наполегливо "разжигают". Ох і Бутусов, куди тільки СБУ дивиться))
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Воины хрестовы - это кизяки.
Тут гораздо ярче, священослужители собственной персоной из Лавры непосредственно участвовали в разжигании военного конфликта в Украине.
За такое, нужно стерять на месте, если не успеют добежать до лавочки в Гааге.
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саме так - церква поза політикою і війною
кацапи брешуть як дихають...
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Ты права... я уже и сам не припомню, когда они говорили правду.
Фейки на фейках, как можно так прожить жизнь, даже не знаю.
Самое обидное, что и наша вата это хавает, и потом носиться с этими фейками как дурные.
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А это можно считать разжиганием вражды?
...Но что его поразило больше всего, так это роль православных священников. Он рассказывает, что ополченцы прятали оружие в храмах РПЦ МП, освящали оружие, брали благословение перед боями, а батюшки в гробах провозили автоматы через блокпосты."Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 9866Бабушек с иконами ставили впереди, чтобы украинские военные не открывали огонь.
Особенно активно проявил себя весной прошлого года отец Виталий Свято-Воскресенского храма. Именно он приютил группу Стрелкова в Центре православной культуры, организовывал женщин с иконами на блокировку украинских солдат. А еще забавы ради ездил по украинским блокпостам и проклинал военных....
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А чому не зараз ? Це інтерв'ю давно було записане ?
Що ви тут паніку нагнітаєте ?
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Феерический идиот этот дыркин. Ну неужели он не понимает,что такими интервью,тем более сейчас,во время предоставления томоса,он просто втаптывает в землю это долбаное РПЦ? Хотя может агент Семочка ,его уже завербовал?)
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100500-е підтвердження того, що мацковський сатанат давно треба заборонити в Україні. Але ж "послушніки", які охороняли гіркіна, та "пріхожанє", які сидять у владних кабінетах в Україні, одного поля ягідки...
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"Лозунг ополчения за веру и отечество "
Це саме те, на чому паскудили рашисти.
І саме тому зараз ми маємо шалений спротив від прихованої вати - вона критикує томос, Філарета, намагається применшити значення Церкви для становлення нашої держави...
Врешті, згадаємо, чому озброєний Крим та тисячі військових не зупинили окупантів,
а тому, що віра та переконання виявились сильнішими за зброю
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Их никто мочить не будет, просто законными методами заставят валить с Украины.
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Пока что эти призывы раздаются от тебя. Хоть и в качестве примера. А это не провокация ли?
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В публикации нигде не сказано "МОЧИТЬ МАСКОВСКИХ ПАПОВ" И ВЫГОНЯТЬ ИХ ИЗ ЦЕРКВЕЙ. Но это упоминается в каждом вашем посте. Пора идти тюрю хлебать, мокшанин.
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Мели Емеля, - твоя неделя.

Дурачок-евойное превосходительство даже не понимает, что своими "мемуарами" хоронит любую перспективу РПЦ в Украине)
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РПЦ в Украине с вчрашнего дня уже похоронена. Он вбивает последний гвоздь.
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что ни крыса - то эксперд..
что ни маньяк - то философ...
что ни поп - то миссия
этого гаденыша - даже не хочу читать... гадко.
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монахи с оружием в руках это волки в овечей шкуре. от христианства у них остались только название и крестики. антихристы.
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Самое интересное,что Мокша,меря,мезра,мордва,пермь,Жмудь,коми,так на из "славянской бригады",такие же "славяне" как мы негры
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Вам смешно.Вы радуетесь Автокефалии..А ось этим суровым пацакам,не до смеха...Им ще Киев брать
"Уся моя охорона складалася з ченців Святогірської лаври. Один із послушників святогірських командував підрозділом слов'янської бригади", - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 6426
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РПЦ має бути забороненою в Україні!

За ворожу політичну і військову ( нестатутну) діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..

Тому й політична влада не повинна "почивати на лаврах" від Томосу, чи стояти осторонь від подальших більш рішучих і активних дій..

Президенту і Уряду:
-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!

Окрім цього:

-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.

Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:

- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....
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Послушник, занимавший высокое положение в лавре, это что то вроде ефрейтора, занимающего высокое положение в Генеральном штабе. Гиркин врет, чтоб понравится русским ура-патриотам, а наша пресса перепечатывает, как истинную правду. Лучше уж печатать, что Гиркин думает об украинских властях и государстве, смешнее будет.
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Та й політична влада не повинна стояти осторонь.., почивати на лаврах від отримання Томосу, а повинна активізувати роботу по легітимному позбавленню присутності РПЦ в Україні взагалі.
Президенту та Уряду:

-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за ворожу політичну і військову (тобто - нестатутну діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!

Парламент України має активізувати законодавчу роботу і здійснювати її креативніше.Оскільки:
-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.

Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:

- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....
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Об этом очень полезно писать. Гиркин организовывал в Славянске военные шествия в сопровождении лиц в рясах с иконами. И в то же время убивал людей у подъездов и на балконах. А его подельники чечены насиловали женщин в лесополосах и там же убивали их. После всего этого понятно, что незалежный Томос поперёк горла хлу и мацкоффскай церкви. Потому что последняя поддерживает вяликий терроризм. Какая же это церковь? Служители кого! Притон лицемеров. Служители славянских церквей даже держали при храмах арсеналы оккупантов и морочили прихожанам головы с лжепропагандой.
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Які просвітлені обличчя! Духовність так і пре.
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Я не пойму, это у него совесть и покаяние появились или он просто придурок?
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прислужники сатаны под именем веры развязали войну в Украине и рассуждают об этом ...пздц гнилой недонародец недоимперии хуйла .... еще при этом брататся лезет .... от таких братушек нужно отстреливаться напалмом!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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