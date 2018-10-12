 "Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гиркин рассказал, что его личная охрана состояла исключительно из монахов этого монастыря.
"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были... У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимавший достаточно серьезное положение в Лавре", - сказал Гиркин.
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Тому й політична влада не повинна стояти осторонь.. Не має права «почивати на лаврах» від отримання Томосу, а має активізувати діяльність по «депортації» нацистської ідеології руского міра і її носіїв з духовного, політичного поля України
Президенту і Уряду :
-Слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП яке ввести в дію після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
- За ворожу політичну, антиукраїнську пропагандистську та військову ( нестатутну діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..
за сепаратизм духовенства РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації… В цілому - За зраду кліру УПЦ МП Україні - ніякої нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не має бути, тому її не можна реєструвати.!
-Депортувати з України попів РПЦ, які не мають українського громадянства.
Помісній церкві України - не приймати в свій склад попів РПЦ - носіїв і провідників активної антиукраїнської ідеології «рускаго міра» , сепаратизму, та які служили терористам, чи їх охороняли (як описує Гіркін) чи надавали їм притулок
Окрім того , Парламенту України активізувати законодавчу діяльність, оскільки :
-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.
Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:
- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....
Так точно! - отвечает поп РПЦ
(смотреть до конца)
А пока что эту гору говна не трогают, чтобы как можно спокойнее провести создание автокефальной церкви.
Вот бы так Израиль играл в долгую с Хамасом
Это так по шыкаладной рэформе стало？
Впрочем, Гиркин и из России московских попов неплохо топит. Ему зачтется это как явка с повинной.
https://youtube.com/watch?v=jibax_vMf58&t=262s
Но что его поразило больше всего, так это роль православных священников. Он рассказывает, что ополченцы прятали оружие в храмах РПЦ МП, освящали оружие, брали благословение перед боями, а батюшки в гробах провозили автоматы через блокпосты. Бабушек с иконами ставили впереди, чтобы украинские военные не открывали огонь. Фото dumskaya.net
Особенно активно проявил себя весной прошлого года отец Виталий Свято-Воскресенского храма. Именно он приютил группу Стрелкова в Центре православной культуры, организовывал женщин с иконами на блокировку украинских солдат. А еще забавы ради ездил по украинским блокпостам и проклинал военных....
не даремно кажуть, що в монастирях мп зберігають зброю та ховають бойовиків за руцікій мір.
а вот то, что Гиркин лох, и СБУ стоит взять монахов на карандаш - это правда.
Тут гораздо ярче, священослужители собственной персоной из Лавры непосредственно участвовали в разжигании военного конфликта в Украине.
За такое, нужно стерять на месте, если не успеют добежать до лавочки в Гааге.
кацапи брешуть як дихають...
Фейки на фейках, как можно так прожить жизнь, даже не знаю.
Самое обидное, что и наша вата это хавает, и потом носиться с этими фейками как дурные.
...Но что его поразило больше всего, так это роль православных священников. Он рассказывает, что ополченцы прятали оружие в храмах РПЦ МП, освящали оружие, брали благословение перед боями, а батюшки в гробах провозили автоматы через блокпосты.Бабушек с иконами ставили впереди, чтобы украинские военные не открывали огонь.
Особенно активно проявил себя весной прошлого года отец Виталий Свято-Воскресенского храма. Именно он приютил группу Стрелкова в Центре православной культуры, организовывал женщин с иконами на блокировку украинских солдат. А еще забавы ради ездил по украинским блокпостам и проклинал военных....
Що ви тут паніку нагнітаєте ?
Це саме те, на чому паскудили рашисти.
І саме тому зараз ми маємо шалений спротив від прихованої вати - вона критикує томос, Філарета, намагається применшити значення Церкви для становлення нашої держави...
Врешті, згадаємо, чому озброєний Крим та тисячі військових не зупинили окупантів,
а тому, що віра та переконання виявились сильнішими за зброю
Дурачок-евойное превосходительство даже не понимает, что своими "мемуарами" хоронит любую перспективу РПЦ в Украине)
что ни маньяк - то философ...
что ни поп - то миссия
этого гаденыша - даже не хочу читать... гадко.
За ворожу політичну і військову ( нестатутну) діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..
Тому й політична влада не повинна "почивати на лаврах" від Томосу, чи стояти осторонь від подальших більш рішучих і активних дій..
Президенту і Уряду:
-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!
Окрім цього:
-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.
Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:
- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....
Президенту та Уряду:
-слід готовити рішення про зняття з реєстрації УПЦ МП після отримання Томосу єдиною УПЦ!
-Після зняття з реєстрації УПЦ МП в її особі зникне орендар лавр і монастирів на українській території, як суб'єкт права. І вони на законних, легітимних підставах повернуться орендодавцю з-під оренди
-нової релігійної структури РПЦ , як правонаступника УМЦ МП в Україні не реєструвати за ворожу політичну і військову (тобто - нестатутну діяльність), за відмову здійснення обрядів над загиблими патріотами України, за виправдання сталінського Голодомору українців, як «кари божої»..за сепаратизм РПЦ і агресивний спротив отриманню автокефалії помісною національною церквою України, за посібництво сепаратистам - терористам - за освячення зброї і бойовиків на війну з Україною, за переховування в своїх храмах терористів і їх арсеналів, за службу попів в рядах сепаратистів, за нищення парафій Української церкви (КП) в Криму і на Донбасі, за переслідування мирян проукраїнської орієнтації. В цілому - За зраду Україні кліру УПЦ МП!
Парламент України має активізувати законодавчу роботу і здійснювати її креативніше.Оскільки:
-Гібридна війна Орди здійснюється не лише проти України, а проти всього цивілізованого світу.
І здійснюється не лише військовими засобами і не лише в військовій сфері, але й в економічній, духовній, релігійній, політичній, дипломатичній, соціальній, в міждержавних відносинах... і являє собою різновид нацизму, концентрованим носієм ідеології якого є доктрина т.зв "руского міра" , а організавтором її реалізації , провідником є політична і релігійна влада Орди.
Тому:
-Парламенту України слід здійснити історичну, епохальну місію:
- 1. Прирівняти ідеологію "рускаго міра" до нацистської... з відповідними наслідками для її ідеологів, учасників, адептів, організаторів, спонсорів, носіїв і розповсюджувачів
-2. Вийти з такою ж пропозицію в ООН для затвердження її ГенАсамблеєю ....