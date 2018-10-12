 Задержан один из членов банды, ограбившей в августе ювелирный магазин в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"После совершения этого дерзкого преступления полиция Киева отработала все необходимые оперативные планы и все необходимые следственные действия, были установлены свидетели и много деталей, чтов дальнейшем позволило задержать одного из нападавших в Одессе", - рассказал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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По его словам, у задержанного изъяли вещественные доказательства и другие следы преступной деятельности. 11 октября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжает работать над установлением других лиц, совершивших это разбойное нападение.

"Задержанному 36 лет, он - гражданин Российской Федерации. В 2013 году Шевченковским судом Киева его за совершение разбойного нападения с применением огнестрельного оружия приговорили к девяти годам лишения свободы. Но уже в этом году, как мы видим, он был на свободе и совершил очередной дерзкое нападение. Следствие также будет устанавливать, на каких основаниях он был досрочно освобожден ", - отметил руководитель столичных полицейских.

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Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

"К сожалению, от действий злоумышленников погиб человек, но они понесут заслуженное наказание. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение ", - подытожил Крищенко.

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Напомним, 12 августа вечером в Шевченковском районе Киева преступники убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.