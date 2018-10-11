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 "Поздравляю Вас с первой победой", - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО

Президент Украины провел встречу с патриархом УПЦ КП Филаретом, на которой они обсудили решение Синода Константинопольского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Долгих 332 года Украина и украинская церковь ждали автокефалии. Сегодня это решение принято и продолжается предоставление Томоса.

11 октября - день, который войдет в историю как дата начала завершения формирования Независимости Украины.

Поздравил Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и поблагодарил за усилия на пути к созданию Единой Поместной Украинской Православной Церкви".

В свою очередь патриарх Филарет отметил: "Я хочу вас лично поблагодарить, потому что благодаря вашей настойчивости, благодаря вашей мудрости мы достигли этого. Потому и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А вы достигли этой нашей общей цели".

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3090992
 
   
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Філарет поздоровив рошена з першою перемогою за 5 років бестолкового управліня країною! Це едина перемога рошена - зняття анафеми з Філарета! А Томос будуть давати ще 300 років, для церкви це недовго!
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Вера не твое, Игорёк. Шел бы ты устанавливать унитазы на Широком Лану
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Зря Вы его спамите. Он топит за Гриценко, возможно, из лучших побуждений, но не знает, что "мировая закулиса" уже всё решила за него. "Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 9336
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О, Igor L, впервые вижу чтобы ты Порошенка похвалил. Значит всё-таки всё правильно Пётр Алексеевич делает!
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Это канеш хорошо, что они друг друга поздравили, а народу че?.. праздничный хоть достанется? "Поздравляю Вас с первой победой", - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 8797
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Это канеш хорошо, что ты за народ беспокоишься
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петрушка таки притер новинского))))
сука православная сейчас небось сходняк собрал
думает как ход устроить
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Отныне пожалуйста "Петр Алексеевич равноапостольный" за блестяще проведенную операцию по возврату православной веры в Украину
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От сміхота ж... Не встигла до України долетіти звістка про автокефалію, як одразу посипалося: "А до чого тут Порошенко? А хто він такий? Це не його заслуга!"...
Ну, звичайно ж. Він і справді нічого не зробив: подумаєш - у березні же в Стамбул до Варфоломія полетів із ним про автокефалію домовлятися, потім із власної ініціативи в квітні зібрав голів фракцій, після чого Рада ухвалила написаний в АП текст звернення до Варфоломія, того ж дня зустрівся з предстоятелями українських православних церков, аби всадовити їх врешті-решт за один стіл, щоб уже домовились між собою про єдину церкву... Потім постійно зустрічався з делегаціями з того Фанару...
Це ж все бздура, це все нєщітово. Насправді, заслуга в наданні українській церкві автокефалії належить Тимошенці, бо вона написала в себе у фейсбуці: "Томосу - бути!". І став томос.Б.Немировський
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мабуть ще з тих причин, що США та ЕС нарешті визнали, що рошенівське АТО - це насправді агресивна війна з росією, але ж довго не розуміли, чому вони обмежили торгівлю з агресором, а хитрий рошен - ні
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Еще никто в мире кроме Порошенко не унижал так московского царька. Отжать Крым и потерять Киевскую митрополию - это не просто обосраться, а общероссийскими усилиями насрать в Кремль до уровня кремлевских башен и окунуть туда их плешивого правителя. Историческое и эпохальное событие "Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 5974
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Цього історичного Дня , украінці чекали 332 роки !!
Від щирого серця вітаю всіх украінців !!
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А ты - мыслитель, Хуйло задействовал и СМИ, и ФСБ, и ГРУ и приход Гундяева, а Порошенко должен ничего не делать?
За кого топишь, если не видишь заслуг Порошенко в этом деле?
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всех православных, атеистов, мусульман, иудеев и буддистов Киевского патриархата поздравляем с восстановлением автокефалии Украинской церкви. Практически в момент оглашения решения Вселенской Патриархией, выступили все те, кто и должен был выступить, и кто был теми пружинами, что сдвинули с уже совсем мертвой точки то, что лежало на Украине как проклятье или невольничьи кандалы. В общем, нам даже нечего добавить по сути, но в связи с этим событием хотелось бы высказать несколько соображений чисто субъективного плана.
После сентябрьского собора православной церкви уже не было сомнений в том, что автокефалию мы получим, и в этом была самая большая опасность. Дело в том, что в Москве это тоже поняли, а что там делают в подобных случаях уже хорошо известно. В общем, мы очень опасались за жизнь Вселенского Патриарха. В случае его гибели вопрос был бы отложен на неопределенное время, а пока церковь получила бы наследника, пока он вошел бы в курс дела - многое могло бы измениться. Тем более, он уже прекрасно понимал, за что расстался с жизнью его предшественник. В общем, опасения были вполне обоснованными, но все прошло как надо и это показывает, что не такие уж у Путина длинные руки, а про ноги - вообще молчим.
В общем, Рубикон пройден, и теперь можно оглянуться на то, какой путь пройден. На самом деле, Вселенский Патриархат оказался наиболее жестким оппонентом этой подлой дряни, которую Путин кристаллизовал в виде «русского мира», со всей этой ложью, вероломством и чисто московской помесью палача и грабителя. Именно Вселенский патриарх впервые назвал вещи своими именами и указал место этой ядовитой гадине. Другим международным институциям надо брать пример с этого сильного человека и с той общности людей, которые смогли сказать Путину и его взбесившейся бензоколонке: «Хватит! Так больше не будет».
По факту, начался возврат того, что Московия украла у Руси-Украины: название, историю, церковь, землю и многое другое.
Получив автокефалию, Украина прямо сейчас вырывает ядовитое жало Московии, которое та 400 лет назад вонзила в наше тело и впрыскивала яд методично и неотвратимо, пытаясь убить Украину совсем. Ошибкой Москвы было то, что она сама поверила в то, что уже убила Украину, а теперь эта ошибка будет стоить зеркальных последствий. Если кто и может уничтожить эту отрыжку мокшанских болот, так это - Украина. Как мы видим, для этого даже бомбы не нужны, просто мы заберем все то, чем она бессовестно и безнаказанно пользовалась как своим, и она начнет рушиться, ибо своего там ничего нету, кроме Мамая и Батыя.
Еще два момента нельзя не упомянуть.
Мне, как атеисту - трудно представить, как жил и боролся человек, посвятивший себя церкви, в условиях возложенной на него анафемы почти два десятка лет, и в конце концов - сбросивший анафему и получивший, для своей церкви автокефалию, борьба за которую и стала основанием для анафемы. Всю полноту этого трудного пути смогут оценить лишь те, кто как и он посвятил себя церкви, но саму стойкость может оценить каждый. Не согнулся, не прогнулся и не подался за все эти годы. В общем, когда-то будет написан захватывающий детективный роман по мотивам борьбы за восстановление украинской церковью статуса-кво.
Нет сомнений и в том, что большую часть пути Филарет прошел самостоятельно, с помощью своих сподвижников, но без деятельного участия власти. После Майдана все изменилось, и команда Филарета пополнилась мощными игроками, которые смогли разыграть такую комбинацию, что ГРУ, ФСБ и прочие товарищи остались стоять с раскрытыми варежками, а им туда четко забили гол. Как бы это кому не нравилось, но имена Пороха, Парубия, Геращенко и других игроков нашей команды сегодня вошли в историю Украины. Что бы они ни делали до этого, и что еще сделают в будущем, но в историю они уже вошли.
В связи с этим возникает простой вопрос к тем, кто рассказывает о «партии мира», «новом курсе», кто хочет спеть про не твою войну или рассказать сказку о том, как он был полковником: они действительно думают, что после сегодняшнего «чистого четверга» у них есть хоть какие-то шансы, и если ответ - да, то им к доктору.DL
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Коктейль «Слава Украине». ФОТО Низ - апельсиновый сок, верх - водка+ликёр Блю Кюрасао.

"Поздравляю Вас с первой победой", - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата - Цензор.НЕТ 2054
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за блю курасао рассказал бы я, как о прошлом. но брахмапутра не позволяет) но теперь я выбираю в походы - гранатовый+96 оборотов от принца. и лимончиков пакетик впридачу. сироп для ликёра - на выбор ))
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упс, ну люлькины фаны и другие с ватными мозгами, продался же за шоколодку, ну не иначе такое нести, так але не так?
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не, шоколадки с автокефалией как-то мало. Пусть покаится за четыре года наглого вранья и имитации борьбы с коррупцией и идет с миром на пенсию "Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 1660
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аааа, корупция в Константинополе, где то это я уже слышал!!
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ааа дибил 80 левела? Или коррупция даже в антикоррупционных сап и назк? В рейтинг загляни - засели крепко в одном ряду с агрессором
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Русские считают основными чертами украинцев хитрость и лицемерие
И после такой блестяще проведенной операции ещё кто-то будет говорить что Порох еврей?
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А что, в самом хорошем смысле еврейская комбинация.
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"Русские считают основными чертами украинцев хитрость и лицемерие" - стоит порадоваться? "Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 7920 , Да рошен опытный "демократ" может врать, врать, но потом дать косточку. Карточный домик наверно у него любимый сериал
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Шоколадник стал сегодня лучшим президентом Украины за всю историю
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Да ну, такой брехни, как рошен наворотил, не перепрыгнуть. Соглашусь, что косточка мясная кинута "Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 5874Поможет рошену на время рот прикрыть критикующим его за семочко и бессменного пабедителя диверсантов муженка. А основная масса избирателей, как всегда просто жрать хочет и им по барабану этот ура-патриотизм среди фанатов рошена
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Алі, в обов'язки президента входить тримати декілька фронтів: силовики МВС та Нацгвардія, безпека СБУ, військо і військові операції, зовнішня політика ... Автокефалія - величезне зовнішньо-політичне досягнення, молодца Президент, молодца Філарет! Втім навіть тут це не все, потім треба з розумом провести процес перехода общин до Української церкви.
Але на іншіх фронтах до президента є багато питань. Чому кадри погані у Генштабі, з корупцією у владі щось ну ніяк, митники чогось продовжують ловити рибку у митній воді і тд і тп...
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"Филарет поздравил Порошенко с решением Синода"

Я не понял, у нас церковь формально отделена от государства, или уже нет? Формально, это решение касается только церкви (точнее - православных церквей) в Украине, и никак не должно касаться государства. Я понимаю, что реально церковь давно стала частью политики, но нельзя же так прямо это признавать. Было бы нормально, если бы Порошенко поздравил Филарета, но сейчас все выглядит так, будто автокефалия формально вошла в сферу интересов государства.
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там букв сильно дохера, стековая память такие тексты не может обрабатывать, да и проц сегодня перегрелся
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Я даже не представляю какое давление испытывал Варфоломей и другие священники перед Синодом... Уверен что РФ всячески пыталась надавить и не дать им принять решение.
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Как может какая-то РФ надавить на представителя Бога на земле? ))))
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ну что ж, надо отдать должное усилиям Порошенко
респект
єто величайшее событие и оно войдет в историю Украини
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Юрій:
Октябрь 11, 2018 в 20:35
Героям Слава!
Филарету Слава!
Пороху Слава!
Украине Слава!!!
Дождались. Очень переживал из-за возможных подлян московитов. Им уже терять было нечего. Для них это вопрос жизни и смерти. И они это понимали не хуже нас. И тот информ. шум, который стоял последние два дня о том, что Томос не на повестке дня, отложен до лучших времен…, мог быть завесой для кокой-то гадости. И это напрягало. Но проскочили! Поздравляю всех! А Филарет - это действительно ГЛЫБА! На одну человеческую жизнь выпало столько испытаний и такого масштаба! И я счастлив быть свидетелем ПОБЕДЫ, которую одержал этот человек.
Я счастлив быть гражданином СТРАНЫ, которая сегодня демонстрирует такую игру.
Думаю, много кагора сегодня будет излито.
11 сентября 2018 - это исторический день для РУСИ-УКРАИНЫ
Поздравляю .......
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Ну все подляны еще впереди... Первые будут 14 октября, "патриоты" сделают отличную картинку для СМИ. Надеюсь кровопролития удастся избежать или хотя бы свести до минимума.
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Вітаю всіх громадян України зі ще одним кроком визволення від задушливих братерських обійм. Братерських у лапках. Беззаперечно це успіх влади, Президента, Верховної Ради, усіх нас. Бити кацапів у хвіст і гриву!
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Пророческие слова ФСБ-шного попа про свою собственную задницу:
"Вітаю Вас із першою перемогою", - Філарет привітав Порошенка з рішенням Синоду Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 7660
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Филарет от радости или идиотом заделался или начал пицю пиарить. Дурак старый выживший из ума, разве не понимает что вальцман( служка УПЦ МП) к этому историческому событию имеет такое же отношение как кабздон к императору Хирохито?!
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Филарет от радости или идиотом заделался или начал пицю пиарить. Дурак старый выживший из ума, разве не понимает что вальцман( служка УПЦ МП) к этому историческому событию имеет такое же отношение как кабздон к императору Хирохито?!
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У тебя не только фамилия кацапская. У тебя еще и душенка гнилая и ядовитая, как у кацапов. Одним словом - ты кацап.
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Как быть теперь с московскими сектантами?
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Вымрут, как мамонты. Более проворные и хитрые переметнутся в украинскую церковь.
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1. Становится интересно. Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью.
Теперь же получается, что Мацковскому патриархату вообще нечего делать в Украине, поскольку это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации. То есть, Киевский патриархат становится каноничным с 988 года, в это время на мокшанских болотах еще трахались медведи. Сегодня экзархи Вселенского Патриархата провозгласили автокефалию Украинской Православной Церкви, сказано: "Мы предоставляем Украине автокефалию, теперь слово за Собором в Киеве." Сегодняшний день - это день начала падения последней недоимперии. Три столетия церковной оккупации Украины закончились. Теперь территориальная оккупация закончится намного скорее!

2. Крым.
В 2014 году, те кто выходил на пенсию получали 12000 фублей, в 2016 году уже получали 10000, в 17-м в среднем 8500. На днях пошёл человек узнавать какая будет у него пенсия, возраст подходит, а ему заявляют: "Украинский стаж не считается, вы налоги Украине платили, так что извините". По сути, ради пенсий и зарплат изменники и сдали Крым Мордору, выходит - проститутку просто изнасиловали. Вот вам и первый камень с неба. Дальше камни будут являться в причудливых формах, множа радость от возвращения в родную гавань. Денег нет, но вы держитесь! Всего вам доброго и хорошего настроения.

3. Если долго сидеть на берегу, то можно увидеть, как бляхеры будут требовать бесплатных машин и еще доплаты сверху в размере растаможки, ежегодных бесплатных путевок на Бали, по бутылке водки каждый день и по надувной бабе.

4. Объективно, Порошенко самый сильный президент за всю историю Украины. Кто бы что не говорил, что бы не случилось, но имя Петра Порошенко уже принадлежит истории Украины.

5. Обычные американские трактористы и шахтеры из Украины предают пламенный привет кремлевскому многоходовщику и машут крыльями. А Порошенко дал приказ силам ООС отвечать на огонь боевиков из всего имеющегося оружия.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украина!

І.Лютий
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Пипец! Порохоботы устроили такую истерику, как будто Украина войну выиграла, а кацапия уже разорвана на десятки маленьких кусочков!
Будущий томос это хорошо, но не слишком ли бурно вы вылизываете шоколадную дырочку?
Напоминаю: семочко никуда не делся, сидит на высоком росту и сдаст он Украину и с томосом и без него. И голубаны с гепами тоже. И другие там же. А боеприпасы наоборот делись. Чем теперь от козломордых отбиваться? Будущим томосом?
Да и в этой новости особой перемоги не наблюдается: Тарифы на отопление вырастут через месяц после повышения цен на газ, - НКРЭКУ https://biz.censor.net.ua/news/3090895/tarify_na_otoplenie_vyrastut_cherez_mesyats_posle_povysheniya_tsen_na_gaz_nkreku/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68024546
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Поздравляю Вас с первой победой", - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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