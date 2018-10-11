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 Политика Украины
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Все про:ПВО (118) Порошенко (15563)

 В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко. ВИДЕО

По словам президента, тогда от ударов с воздуха были прикрыты только столица и города-миллионники.

Президент Петр Порошенко признал, что в 2014 году Украина не имела противовоздушной обороны. Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН сообщает, что об этом президент сказал в пгт Староконстантинов Хмельницкой области во время ознакомления с ходом проведения многонациональных учений "Чистое небо-2018".

...
"Тогда оставались не прикрытыми Киев и города-миллионники, а также объекты критической инфраструктуры ... Украинские самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо", – подчеркнул Порошенко.

По словам главы государства, на сегодняшний день ситуация с противовоздушной обороной кардинально изменилась. Сейчас Украина вместе с 8 странами-членами НАТО участвует в международных учениях "Чистое небо-2018", в которых задействовано 50 самолетов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 8 по 19 октября в Украине проходят международные военные учения "Чистое небо-2018". Общее количество военнослужащих, задействованных в учениях, – до 700 человек.

От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих. В рамках маневров планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Чистое небо-2018": летчики отработали нанесение бомбовых ударов и перехваты. ФОТОрепортаж

Мероприятие проводится с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективного совместного управления и контроля и пр.

Во время международных учений отрабатываются тактические задачи без применения боевого оружия.

Маневры проходят в воздушном пространстве западной и центральной части Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Американские пилоты на самолетах F-15С проводят совместные полеты с украинскими летчиками на авиабазе в Хмельницкой области. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3090901
 
   
 Топ комментарии
 
Евгений Приходько a7a71b78 - ну он после складов будет обхаживать вояк нон-стоп...

Там в соц.сетях военные уже в открытую говорят о предательстве шоколада...
Здрейфил сучонок....
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Ну как тут не попиарится, хотя с 2014 ПВО количественно больше не стало, как и самолетов.
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Ну как тут не попиарится, хотя с 2014 ПВО количественно больше не стало, как и самолетов.
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Евгений Приходько a7a71b78 - ну он после складов будет обхаживать вояк нон-стоп...

Там в соц.сетях военные уже в открытую говорят о предательстве шоколада...
Здрейфил сучонок....
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Хих ...вы хоть вдвоем догадываетесь, что значит аббревиатура .....ПэВэОо. Это же вид шоколада с кальяном, которым вы обнюхались...... В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8753 В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4472
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а шо ему дрефить..? сегодня в ВСУ 99% личного состава это аморфная и аполитичная публика..
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Fobos - но есть 1 процент....

Если люди с оружием этого достаточно..., а остальные просто отойдут в сторону...
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Евгений не нужно заниматься подменой понятий, численности по списку и боеготовых единиц. Количество боеготовых самолетов не сравнимы с 14м годом, а про ПВО я вообще молчу, в строй вернули Торы, С-300В1, С-125 и на очереди дальнобойные С-200 и модернизация...
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Зрадоботы - фас )))
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пАчиму Порошенко не закончил войну за две недели? В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 560
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апатамуша он обещал закончить АТО и закончил.
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Он не обещал закончить войну, а обещал задавить террористов, но началась война...
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В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко

И был Иловайск... Но вопреки всему слепой траст был успешно создан.
Вот почему Украина выстояла.
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Начали практиески с нуля воевать с самой большой и дикой армей в Европе и победили. Сегодня зрадаботы локти кусают, что не сдлаись. Ждут йулю....
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пока ещё не победили. А остановили Хуйло Одесса и добровольцы. С тех пор как регулярная армия взяла на себя всё руководство Украина только потеряла больше территорий чем освободила до сентября 2014-го.
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О, это новое слово в шоколадной стратегии. Мальчик, умерь свой ура-патриотизм, кацапы с нами ещё серьёзно не воевали, а Украина уже потеряла половину своего стратегичного боезапаса. В случае полномаштабной агресии мы потеряем практически все арсеналы и нефтебазы за сутки. Поверь мне, ни один из порохоботов ещё не видел настоящей войны.
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не знаю как с вами, а с нами кацапы воевали на столько серьезно на сколько мы им позволяли. Поэтому дальше перебрика Гиркина не прошли. Мы еще Славянск и Крамторск отобрали.
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Вы мне сильно напоминаете совков, которые весною 1941 дружно пели: "Если завтра война, если завтра в поход..."
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а ты напомниаешь бота с дуронй методичкой. Запомни, если бы твой хуйло мог, он давно был в Киеве!
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нафиг ему в Киев? Он здесь своих наместников посадил в высшем руководстве.
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вот видишь ты и сам пишешь о том, что Юля не у власти, а хуйловские наместники у власти.
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дык Йуля и есть хуйловский наемник. Она ни разу не была на передовой и никогда не говорила кривого слова против хуйла. Использует друков как ты, что бы захватить власть.
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Улыбнуло!
- выход из зоны свободной торговли с Засрашкой и из СНГ
- заключение свободной торговли с ЕС
- борьба за поместную церковь, и борьба против сектантов из РПЦ
- возраждение армии, и противостояние агресии
-спрыгивание с газовой иглы, уход от газового шантажа и наступление на Газпром - победа на 4,7ккк дол в арбитраже
- отказ от военного сотрудничиства, отказ от поставок турбин для посудин засрашки
-закрепление курса на НАТО и усиление сотрудничества с США от постоянного мониторинга американскими дронами наших просторов, до построек баз для наших моряков
- борьба за украинский язык

Может плешивый еще одного агента нам пришлет...
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у енго йулина методичка, он иначе не может.
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"Мы еще Славянск и Крамторск отобрали" Это когда Донецк просрали?
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Ну да победили, армий противника больше нет, несколько подразделений это еще не армия.
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для победы не обязательно полостью уничтожать армию противника. Гланое напугать что бы не рыпался и знал свое место.
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и чем вы их так напугали? Своими коментариями?
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смотрят на результат, а не на коменты.
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Посмотрел и что увидел? Безответные обстрелы из крупнокалиберной артилерии, захваченые территории Крыма и Донбасса, выдачу добровольцев кацапстану, регулярные взрывы складов (4 стратегических склада с начала войны)... Офигенная перемога. Кацапы ездят по стране и грабят ювелирки, продают свои товары по всей стране в своих супермаркетах, работают кацапские банки и НБУ их рефинансирует... Патужный вы наш переможец шоколадных плиток.
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а ты лучше посмотри, что хуйло хотел и что получил.
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а при чём тут ты или тови хозяева? Повторяю для особоодарённых: Хуйло остановился исключительно благодаря Одессе и добровольцам. Я о этом ещё 2-3 мая 2014-го писал.
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ты сам себе противоречишь. То никто с ним не воевал, то он не смог взять Одессу. Бросай бухать
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Так я не говорю о патужных перемогах, это ты трендишь как победил Хуйло. Я же говорю только о том, что мы получили передышку, которую просираем ежидневно.
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эта передышка и есть потужная перемога в тех условиях, когда хуйло на нас напал. Сегодня у нас самолеты НАТО тренеруются, а это уже не фуй собачий.
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все, на чем пытается пиариться пьетрлексеич в итоге оказывается дыркой от бублика. кроме вранья за 5 лет от него ничего не услышали.
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Если бы не я сивочолий и мои 144 рехформы были бы вы все по старому)) а щас вона как по новому усье)))
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Давай, Порох, пали кацапські пердаки! В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6950
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чем там он будет палить? Порох давно отсырел.
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А сейчас есть?Пеца напялил на себя милитарку и мы должны чувствовать себя в безопасности.Но если бы это был президент патриот,а так ждём очередных взрывов
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Молодцы и мы и Вы Пан Президент!!!!
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да?
тогда всех генералов-ПВОшников (и далее по убывающей) надо лишить званий-наград-пенсий-зарплат-квартир-машин-дач........ну их же не было!!!
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А до 2014 року України та ПВО не було?
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До 2014 года Украина была темна и пуста, только папередники резко рассекали безвоздушное пространство...
Украину настоящую создал божественный кондитер за 6 дней, а на седьмой он присел отдохнуть на Банковую... Так там до сих пор и сидит и хочет сидеть дальше...
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Противовоздушная оборона на 2500 км границы с парашей есть, но один дронолось-диверсант все таки успел прошмыгнуть и взорвать склад с боеприпасами. Не повезло.
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Ага, а в 2018 году ещё нестало складов стратегических боеприпасов.
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Дивна заява п.Порошенка. Коли в кацапія напала на Грузію, то кацапські літаки збивали саме українською зброєю (проданою Грузії), Подейкують, що навчали грузинів саме українці. Тому кацапню тоді так корчило проти п.Ющенка, бо було збито кілька кацапо"соколоф".

І от настає 2014р. і у нас нема. Зовсім. Щось не віриться.
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Ну-ну - до 2014 года войска ПВО были, а самой ПВО не было...
Ему бы рОманы тискать...)))
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тебя это удивляет? Вспомни своего Яныка, как он все растырил...
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Да, я в курсе - шапкотыр убежал и забрал с собой всю госказну... По совпадению все, которые впервые увидели эту пустую казну, внезапно быстро разбогатели...)))
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дык, на Крыжополь никто и не зарился в 2014 году.
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Если судить по моему военному городку, то в принципе так оно и есть. Помню ещё в первой половине 90-х там переодически вращался одил лакатор, давая специфические помехи телевидению. За что чесались руки его взорвать. К концу 90-х там уже всё разнесли на метал... И территория стала проходной.. В километрах 10 от города "вертолётка" (народное название) там в 90-х тоже иногда летали вертолёты и были хоть какие-то учения... Лакаторы там стояли древние полуразобранные... Где-то в году 12 там уже не везде забор был и мы свободно ходили с металлоискателяим по той территории. Сейчас там не узнать! Ряды новых вертолётов, постоянно вращаться с большой скоростью несколько лакаторов(по крайней мере всегда когда там проезжаю) охрана, ну реально с конца 80-х сколько помню там такого небыло...
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И тем не менее, пвошники получали зарплату.
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Брехливий висер свинохряка про ПВО - це слова. Іще один знищений склад - діла. До речі, у п'ютіна 7 жовтня день народження був. І свинохряк прогнувся.
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"Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а солдат из ПВО вам заменит хоть кого!"
Так и Порошенко "создал ПВО", как и кондитерскую фабрику в Киеве. Плохо, что все олигархи всерьёз считают себя созидателями, а мы им это пока позволяем.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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