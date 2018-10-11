 В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко признал, что в 2014 году Украина не имела противовоздушной обороны. Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН сообщает, что об этом президент сказал в пгт Староконстантинов Хмельницкой области во время ознакомления с ходом проведения многонациональных учений "Чистое небо-2018".
По словам главы государства, на сегодняшний день ситуация с противовоздушной обороной кардинально изменилась. Сейчас Украина вместе с 8 странами-членами НАТО участвует в международных учениях "Чистое небо-2018", в которых задействовано 50 самолетов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 8 по 19 октября в Украине проходят международные военные учения "Чистое небо-2018". Общее количество военнослужащих, задействованных в учениях, – до 700 человек.
От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих. В рамках маневров планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.
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Мероприятие проводится с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективного совместного управления и контроля и пр.
Во время международных учений отрабатываются тактические задачи без применения боевого оружия.
Маневры проходят в воздушном пространстве западной и центральной части Украины.
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Там в соц.сетях военные уже в открытую говорят о предательстве шоколада...
Здрейфил сучонок....
Если люди с оружием этого достаточно..., а остальные просто отойдут в сторону...
И был Иловайск... Но вопреки всему слепой траст был успешно создан.
Вот почему Украина выстояла.
- выход из зоны свободной торговли с Засрашкой и из СНГ
- заключение свободной торговли с ЕС
- борьба за поместную церковь, и борьба против сектантов из РПЦ
- возраждение армии, и противостояние агресии
-спрыгивание с газовой иглы, уход от газового шантажа и наступление на Газпром - победа на 4,7ккк дол в арбитраже
- отказ от военного сотрудничиства, отказ от поставок турбин для посудин засрашки
-закрепление курса на НАТО и усиление сотрудничества с США от постоянного мониторинга американскими дронами наших просторов, до построек баз для наших моряков
- борьба за украинский язык
Может плешивый еще одного агента нам пришлет...
тогда всех генералов-ПВОшников (и далее по убывающей) надо лишить званий-наград-пенсий-зарплат-квартир-машин-дач........ну их же не было!!!
Украину настоящую создал божественный кондитер за 6 дней, а на седьмой он присел отдохнуть на Банковую... Так там до сих пор и сидит и хочет сидеть дальше...
І от настає 2014р. і у нас нема. Зовсім. Щось не віриться.
Ему бы рОманы тискать...)))
Так и Порошенко "создал ПВО", как и кондитерскую фабрику в Киеве. Плохо, что все олигархи всерьёз считают себя созидателями, а мы им это пока позволяем.